Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς
Την κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης και τα μέτρα που πήρε για τη στήριξη των πολιτών, σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας δηκτικά πως «’η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος’ που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής».
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, υπενθυμίζει ο κ. Τσουκαλάς, «η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα κατατάσσοντας την Ελλάδα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία» και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία!».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «η ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού», ενώ σχολιάζοντας τα λεγόμενα του πρωθυπουργού για τη δίκη των Τεμπών, καθώς παραδέχθηκε «αστοχίες», υπογραμμίζει πως «με καθυστέρηση ημερών ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών, κάνοντας εκ των υστέρων συστάσεις ‘συντονισμού’, ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον συστηματικό εμπαιγμό επί μήνες από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης ότι όλα είναι πανέτοιμα (!)».
Καταλήγοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει πως «ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις για να σχολιάσει τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας του predator προς τον ‘Νίξον’ του Μαξίμου-gate» και διαμηνύει πως «αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του αυτή την εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου».
