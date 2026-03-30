Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Γιατί κάποιες φορές ρίχνουμε τα στάνταρ μας στις σχέσεις;
Συμβαίνει 30 Μαρτίου 2026, 06:01

Τέσσερις βασικοί λόγοι που εξηγούν γιατί μπαίνουμε σε σχέσεις που δεν μας ικανοποιούν ιδιαίτερα

Πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε σχέσεις που δεν τους ικανοποιούν πλήρως μόνο και μόνο επειδή τους φαίνεται πως θα μπορούσαν να είναι καλές… Όταν όμως ερωτευόμαστε το τι θα μπορούσε να γίνει κάποιος, συνδεόμαστε με μια φαντασίωση του μέλλοντος και όχι με την πραγματική παρούσα κατάσταση. Ψυχολογικά, αυτό το μοτίβο δεν έχει να κάνει με αφέλεια ή παράλογη σκέψη.

Αντιθέτως, συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τη σύνδεση, την ανταμοιβή και το νόημα όταν αντιμετωπίζει αβεβαιότητα. Έρευνες δείχνουν ότι η έλξη προς τις ενδεχόμενες δυνατότητες κάποιου συνδέεται με προβλέψιμους γνωστικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν τις ερωτικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από την πραγματική συμπεριφορά του ατόμου.

Ακολουθούν 4 βασικοί λόγοι που εξηγούν γιατί ερωτευόμαστε πιο εύκολα την προοπτική παρά την προσωπικότητα:

Ο εγκέφαλος υπερτιμά τις δυνατότητες εξέλιξης

Τα ανθρώπινα συστήματα που έχουν να κάνουν με το κίνητρο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην προσδοκία. Η ντοπαμίνη, ο «νευροδιαβιβαστής της κινητοποίησης», απελευθερώνεται συνήθως πιο έντονα κατά την αναμονή μιας ανταμοιβής παρά κατά τη λήψη της.

Στον έρωτα, η ιδέα του ποιος θα μπορούσε να γίνει κάποιος μπορεί να προκαλέσει περισσότερο ενθουσιασμό από το ποιος είναι στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, όταν κάποιος δείχνει θετική συμπεριφορά μόνο περιστασιακά, αντί να είναι σταθερά καλός, η σύνδεση που νιώθουμε μαζί του μπορεί να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Ο εγκέφαλος παραμένει «κολλημένος», περιμένοντας πότε θα ξαναδεί αυτή τη θετική συμπεριφορά. Γι’ αυτό φαντάζει πιο δύσκολο να φύγουμε από μια «ασυνεπή» σχέση, παρότι δεν μας ικανοποιεί.

Οι παιδικές εμπειρίες μπορούν να κάνουν την ασυνέπεια ελκυστική

Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που έχουν αγχώδη δεσμό συχνά επικεντρώνονται περισσότερο σε μικρές ενδείξεις εγγύτητας παρά στην πραγματική φροντίδα από τον σύντροφό τους. Όταν η φροντίδα είναι ασυνεπής, η ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν κάνει τη σχέση να αντέχει. Με τον καιρό, η σχέση μπορεί να βασίζεται περισσότερο στην αναμονή για το τι θα μπορούσε να γίνει παρά στην πραγματική επικοινωνία, με την «προοπτική» του συντρόφου να παίρνει κεντρική θέση.

Ο αγχώδης δεσμός έχει να κάνει με την προσκόλληση (attachment) και πώς ένα άτομο αναπτύσσει σχέσεις από την παιδική του ηλικία. Αν ένα παιδί δεν λαμβάνει σταθερά φροντίδα από τους γονείς του, μπορεί να αναπτύξει ένα αίσθημα ανασφάλειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αγχώδη προσκόλληση στην ενήλικη ζωή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει το άτομο να αναζητά συνεχώς επιβεβαίωση από τους συντρόφους του και να φοβάται την εγκατάλειψη ή την απόρριψη.

3. Οι γνωστικές προκαταλήψεις μετατρέπουν το ενδεχόμενο σε «απόδειξη αγάπης»

Ορισμένες γνωστικές προκαταλήψεις ενισχύουν την τάση να παραμένει κάποιος προσκολλημένος σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει ένας σύντροφος, αντί σε αυτό που είναι:

  • Η λογική του «έχω ήδη επενδύσει»: Συνεχίζουμε να αφιερώνουμε χρόνο, συναίσθημα και να δίνουμε αγάπη, απλά και μόνο επειδή έχουμε ήδη δώσει πολλά.
  • Προκατάληψη αισιοδοξίας: Υποθέτουμε ότι ο σύντροφος θα αλλάξει προς το καλύτερο και ξεχνάμε ότι τα προβλήματα μπορεί να συνεχιστούν.
  • Προκατάληψη επιβεβαίωσης των προσδοκιών μας: Δίνουμε σημασία μόνο στις στιγμές που δείχνουν ότι ο/η σύντροφος μπορεί να αλλάξει και αγνοούμε τα σημάδια που δείχνουν το αντίθετο.

Συνδυαστικά, αυτές οι προκαταλήψεις κάνουν την πιθανότητα να μοιάζει με απόδειξη αγάπης.

Η συναισθηματική εργασία αντικαθιστά την αγάπη

Κάποιοι κοπιάζουν πολύ για τη «συντήρηση» της σχέσης, αναλαμβάνοντας τη ρύθμιση των συναισθημάτων, την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη του/της συντρόφου κ.λπ.

Όσο περισσότερο δουλεύει κανείς για να κρατήσει τη σχέση ζωντανή, τόσο πιο σημαντική φαίνεται. Η προσωπική προσπάθεια γίνεται απόδειξη αφοσίωσης και βάθους.

Με τον καιρό, αυτή η προσπάθεια να κρατήσει κανείς τη σχέση ζωντανή μπορεί να γίνει αυτο-θυσία- αρχικά φαίνεται σαν αληθινή δέσμευση, αλλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερο προσωπική υπερπροσπάθεια παρά αμοιβαία αγάπη.

Σχέσεις: Η συμπεριφορά είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης αγάπης

Η σταθερή ανταπόκριση, η αξιοπιστία και η συναισθηματική διαθεσιμότητα προβλέπουν την ικανοποίηση από τη σχέση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις προθέσεις ή τις λεκτικές δεσμεύσεις.

Η αλλαγή είναι δυνατή μόνο όταν προέρχεται από εσωτερικό κίνητρο, έχει διάρκεια στον χρόνο και υποστηρίζεται από πράξεις. Χωρίς αυτά, η ελπίδα γίνεται τρόπος αποφυγής της πραγματικότητας των ανικανοποίητων αναγκών. Οι σύντροφοι που εστιάζουν στο τι θα μπορούσε να γίνει, συχνά καταλήγουν σε χρόνια δυσαρέσκεια και συναισθηματική εξάντληση.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος λέει ο Παναγόπουλος και δηλώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ
Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

