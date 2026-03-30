ΔΕΔΔΗΕ: Πότε ξεκινά το «νυχτερινό» ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα – Οι ώρες με μειωμένες τιμές
Το θερινό ωράριο τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι διζωνικό, τόσο το μεσημέρι όσο και τα ξημερώματα. Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ
Από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2026, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:
Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00
Νυχτερινή ζώνη: 02:00- 04:00
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.
- Η Κομισιόν παραδέχεται υποκλοπή δεδομένων στην κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας
- Φάμελλος: Να φύγει σύντομα η κυβέρνηση της διαφθοράς, για να έχουν οι πολίτες την Υγεία τους
- ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
- ΕΕ: Η Κομισιόν βλέπει ενδείξεις αφαίρεσης δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu
- Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
- Ο Μανωλάς έπιασε το μικρόφωνο στο γλέντι του Πανναξιακού για την άνοδο (vids)
- Το Γεωπάρκο Μετεώρων στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO
