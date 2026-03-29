Σαρωτικός ο Ολυμπιακός και κόντρα στην Ελπίδα Τρίπολης (11-0)
Η τρελή πορεία του Ολυμπιακού στη Γ’ Εθνική Γυναικών συνεχίζεται, με τις «ερυθρόλευκες» να διαλύουν 11-0 και την Ελπίδα Τρίπολης, φτάνοντας τα 127 γκολ και τις 13/13 νίκες στη σεζόν.
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στο πλαίσιο της 13ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής, την Κυριακή (29/3) στον Ρέντη, οι «ερυθρόλευκες» πέτυχαν μια ακόμη «διψήφια» νίκη, διέλυσαν με 11-0 την Ελπίδα Τρίπολης και έφτασαν τα 127 γκολ φέτος. Φυσικά, αυτή ήταν η νίκη υπ αριθμόν 13 σε ισάριθμες αγωνιστικές, με τον μέσο όρο της χρονιάς να είναι πια στα 9,8 γκολ! Κορυφαία για την ομάδα του Τάσου Φλέγγα ήταν για ακόμη ένα ματς η Βενιαμίν που πέτυχε χατ-τρικ, ενώ από δύο γκολ πρόσθεσαν Γιάννου και Μυλωνά.
Υπενθυμίζεται ότι από την 11η αγωνιστική ο Ολυμπιακός έχει σφραγίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Β’ Εθνική.
Η εξέλιξη του αγώνα
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ (1-0), στο 4ο λεπτό, με την Ξυλούρη. Στο 22ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκες» διπλασίασαν τα τέρματά τους (2-0), με σκόρερ την Γιάννου, η οποία «χτύπησε» ξανά (26′), διαμορφώνοντας το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος, η Βενιαμίν, έξι λεπτά μετά την είσοδό της στον αγωνιστικό χώρο (56′), έκανε το 4-0, με τον Θρύλο να φτάνει στο 5-0, μετά από αυτογκόλ των φιλοξενούμενων (59′). Οι Πελεκούδα (61′) και Λόγου (65′) «βρήκαν» και αυτές δίχτυα, για το 7-0, με την Μυλωνά να «γράφει» το 8-0, στο 69ο λεπτό. Η Βενιαμίν πέτυχε χατ-τρικ, με δύο ακόμα τέρματα (76′, 79′), για το 10-0 και στο 81ο λεπτό, η Μυλωνά «υπέγραψε» το τελικό 11-0 του Ολυμπιακού.
Τα γκολ: 1-0 Ξυλούρη (4′), 2-0 Γιάννου (22′), 3-0 Γιάννου (26′), 4-0 Βενιαμίν (56′), 5-0 Δανέσκου (αυτογκόλ, 59′), 6-0 Πελεκούδα (61′), 7-0 Λόγου (65′), 8-0 Μυλωνά (69′), 9-0 Βενιαμίν (76′), 10-0 Βενιαμίν (79′), 11-0 Μυλωνά (81′)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μαντζακοπούλου, Βαλκάνη, Μισιρλή (Λόγου 50′), Ματζάνα, Ξυλούρη, Ιωαννίδη (Πελεκούδα 50′), Τρυγούτη (Βενιαμίν 50′), Μυλωνά, Τζανή, Γιάννου, Κατσάνου
