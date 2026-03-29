Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»
Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.
- Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
- Ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
- Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τα τιμολόγια ρεύματος – Πώς απαντούν οι πάροχοι
- Στα δικαστήρια για δεύτερη φορά η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και προκάτοχος του Λαπόρτα αναφέρθηκε στη θητεία του στον σύλλογο της Βαρκελώνης, μέσω μιας συνέντευξη στον ισπανικό τύπο.
Ο Μπαρτομέου χαρακτηρίζει το πέρασμα του ως επιτυχημένο βάσει τίτλων, αρνούμενος ότι οι αλόγιστες σπατάλες οδήγησαν στην αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από το «Καμπ Νου».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτομέου
«Με κάνει να γελώ όταν ακούω πως ήμουν ο χειρότερος πρόεδρος; Κάτω από ποια παράμετρο; Στα έξι χρόνια παρουσίας μου κέρδισα 13 τίτλους, κέρδισα περισσότερα από 100 εκατομμύρια για την Μπαρτσελόνα.
Αν δεν ήταν η πανδημία, το πιθανότερο είναι πως θα είχε αρχίσει νωρίτερα η ανακαίνιση του Καμπ Νου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπαρτομέου, ο οποίος έσπευσε να διαψεύσει τους ισχυρισμούς πως η αποχώρηση του Μέσι οφειλόταν στην κακή οικονομική διαχείριση από την πλευρά της δικής του διοίκησης.
Reporter: «You are usually defined as the worst president in Barça’s history…»
🚨🚨 Bartomeu: «It makes me LAUGH a lot when they say that. I would ask them: under what parameter?»
«Because if it is by the sporting parameter, for example, in my 6-year mandate I won 13 titles.… pic.twitter.com/MQLvS8Lsyu
— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 28, 2026
«Είναι αληθεια ότι το κόστος των μισθών αυξήθηκε από τα 365 εκατομύρια ευρώ στα 521 τη σεζόν 2017-18 με τις ανανεώσεις των Μέσι, Άλμπα, Πικέ και Μπουσκέτς αλλά και τα έσοδά μας ανέβηκαν.
Είναι προφανές πως βρισκόμασταν στο όριο του Financial Fair Play της ισπανικής λίγκας αλλά μπορούσαμε να το αντέξουμε. Ο Μέσι κέρδισε λίγα σε σχέση με αυτά που έδινε σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο.
Ξέρω πως ο Μέσι θα ήθελε πολύ να συμμετάσχει σε ένα αγωνιστικό πλάνο ανανέωσης όμως η νυν διοίκηση ήταν εκείνη ουσιαστικά που τον άφησε να φύγει».
Bartomeu: «I just know that Messi would have loved to participate in the renewal of the squad, with these young players who are here now, who are also part of this famous inheritance.»
«But the current board dismissed him and it could not happen.» pic.twitter.com/EKELmtduBE
— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 28, 2026
Επιμέλεια: Μανώλης Παπαδάκης
- Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
- Ολυμπιακός – Οχρίδα 26-31: Όλα για όλα στη ρεβάνς
- Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
- Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
- H αναχώρηση της Εθνικής για το φιλικό στην Ουγγαρία (vids, pics)
- Η «εξωτερική πολιτική» των σεμιναρίων διαιτησίας της Super League
- Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Εκτός προπόνησης και ο Χέιζ-Ντέιβις
- Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
