Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης

Ετσι μάθαμε από παιδιά. Στο ποδόσφαιρο, τα παιχνίδια να κρίνονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Εντάξει, μπορεί να μεγαλώσαμε λιγάκι. Και μπορεί ο παιδικός ρομαντισμός να μην έχει ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση στο επαγγελματικό φουτμπόλ. Αλλά η ουσία του ποδοσφαίρου δεν αλλάζει. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Και μετά, μπήκαμε στο περιβάλλον… Κόπα Αφρια. Διότι στην Αφρική της CAF, το τρίτο ημίχρονο μπορεί να διαρκέσει δύο ολόκληρους μήνες και να παιχτεί σε κλιματιζόμενα γραφεία.

Η απόφαση, γνωστή. Σε μια κίνηση που προκαλεί από θυμηδία έως οργή, η CAF αποφάσισε πριν λίγες ημέρες να γράψει ιστορία στην παραλογοτεχνία του αθλητισμού: 58 ολόκληρες ημέρες μετά τη λήξη του τελικού του Copa Africa 2025 στο Μαρόκο, όπου η Σενεγάλη υπέταξε τους οικοδεσπότες με 1-0, η Συνομοσπονδία ανακάλυψε «παρατυπίες» και αποφάσισε να αφαιρέσει τον τίτλο από τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα». Πρόκειται για μια απόφαση-έκτρωμα που μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε γραφειοκρατικό ανέκδοτο.

Ωστόσο, οι Σενεγαλέζοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να παίξουν το παιχνίδι των παρασκηνίων. Με το τρόπαιο ανά χείρας, η αποστολή της Σενεγάλης βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία, όπου στήθηκε μια μεγαλειώδης γιορτή για την κατάκτηση του τίτλου. Το μήνυμα προς το Κάιρο και τον Πατρίς Μοτσέπε είναι σαφές: «Μολών λαβέ». Η Σενεγάλη δεν επιστρέφει τίποτα, θεωρώντας τη δικαστική απόφαση μια κακοστημένη πλεκτάνη υπέρ των Μαροκινών διοργανωτών.

Η «ΜΕΤΑΝΟΙΑ» ΤΟΥ ΜΟΤΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΙ… ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ!

Εν μέσω αυτής της θύελλας και ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο για το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), η CAF εξέδωσε σήμερα μια μακροσκελή ανακοίνωση, προσπαθώντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Με έναν τόνο που θυμίζει «mea culpa» (αλλά χωρίς την παραδοχή του λάθους), η Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ριζικές αλλαγές στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η CAF προχωρά σε βελτιώσεις που στόχο έχουν να «ενισχύσουν την εμπιστοσύνη» προς τους διαιτητές, τους χειριστές VAR και τα δικαστικά της όργανα (Πειθαρχική Επιτροπή και Επιτροπή Εφέσεων). Προφανώς, η εμπιστοσύνη αυτή έχει προ πολλού εξατμιστεί στις ερήμους του Μαρόκου. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα απαράδεκτα περιστατικά που έλαβαν χώρα στον τελικό του 2025 δεν θα επαναληφθούν ποτέ», δήλωσε ο Πρόεδρος της CAF, Δρ. Πατρίς Μοτσέπε, παραδεχόμενος εμμέσως πλην σαφώς το οργανωτικό και θεσμικό φιάσκο.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ CAF

Η φράση «Ανεξαρτησία Δικαστών» αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την CAF να… υπόσχεται πλέον τον διορισμό των κορυφαίων Αφρικανών νομικών στις επιτροπές της, με εγγυήσεις αμεροληψίας. Μάλιστα, αυτό το σκέλος είναι εκείνο που ουσιαστικά δείχνει ότι… κάτι δεν πήγε και πολύ καλά στην πρόσφατη απόφαση κατά της Σενεγάλης. Σε μια διοργάνωση, όπου οι διοργανωτές είχαν βάλει ball boys, ακόμη και παίκτες του Μαρόκου, να κάνουν… buillying στους αντίπαλους τερματοφύλακες.

Φυσικά, για τη διαιτησία… ούτε λόγος. Οι Αφρικανοί μπήκαν σε… ελληνικό mood και κάνουν λόγο για ειλημμένη απόφαση για «Επαγγελματική Διαιτησίας». Μάλιστα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σε συνεργασία με τη FIFA, δρομολογείται η εκπαίδευση και η καλύτερη αμοιβή των διαιτητών, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο της «παγκόσμιας ελίτ». Και σίγουρα να μην υπάρξουν φαινόμενα που ξεφεύγουν από τα επίπεδα της ικανότητας ή της εκπαίδευσης…

Τι άλλο αναφέρει η ανακοίνωση της CAF; Κάνει λόγο για «μηδενική ανοχή στη διαφθορά», με τον Μοτσέπε να τονίζει ότι η δέσμευση για διαφάνεια είναι «μη διαπραγματεύσιμη», αν και η αξιοπιστία της Συνομοσπονδίας δέχεται ισχυρά πυρά. Επίσης, σε μια αποστροφή του λόγου του, που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως… ειρωνεία, ο Πρόεδρος της CAF διαβεβαίωσε ότι «καμία Ομοσπονδία δεν θα τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης έναντι άλλης», κάτι που από τα διεθνή ΜΜΕ «διαβάζεται» ως μια ξεκάθαρη απάντηση στις κατηγορίες περί «μαροκινού δακτύλου».

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ CAS ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Ενώ η CAF προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα εστιάζοντας στο επερχόμενο Μουντιάλ του 2026 και στις δράσεις της για το Champions League Αφρικής, η «σκιά» του Μαρόκου παραμένει βαριά. Η υπόθεση της Σενεγάλης στο CAS θα είναι ο τελικός κριτής, μιας διοίκησης που έχει μπει στο στόχαστρο της διεθνούς κριτικής. Οι αλλαγές στα… χαρτιά δεν μπορούν να ξεπλύνουν την ντροπή μιας απόφασης που ακύρωσε το αποτέλεσμα του γηπέδου. Και σε κάθε περίπτωση, το τρόπαιο παραμένει στα χέρια των Σενεγαλέζων. Οι οποίοι συνεχίζουν να το περιφέρουν με καμάρι, αγνοώντας τις γραφειοκρατικές κορώνες του Καΐρου. Και αδιαφορώντας για όσα συμβαίνουν πίσω από τα σκοτεινά γραφεία…