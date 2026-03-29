Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης
Ποδόσφαιρο 29 Μαρτίου 2026, 21:55

Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ετσι μάθαμε από παιδιά. Στο ποδόσφαιρο, τα παιχνίδια να κρίνονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Εντάξει, μπορεί να μεγαλώσαμε λιγάκι. Και μπορεί ο παιδικός ρομαντισμός να μην έχει ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση στο επαγγελματικό φουτμπόλ. Αλλά η ουσία του ποδοσφαίρου δεν αλλάζει. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Και μετά, μπήκαμε στο περιβάλλον… Κόπα Αφρια. Διότι στην Αφρική της CAF, το τρίτο ημίχρονο μπορεί να διαρκέσει δύο ολόκληρους μήνες και να παιχτεί σε κλιματιζόμενα γραφεία.

Η απόφαση, γνωστή. Σε μια κίνηση που προκαλεί από θυμηδία έως οργή, η CAF αποφάσισε πριν λίγες ημέρες να γράψει ιστορία στην παραλογοτεχνία του αθλητισμού: 58 ολόκληρες ημέρες μετά τη λήξη του τελικού του Copa Africa 2025 στο Μαρόκο, όπου η Σενεγάλη υπέταξε τους οικοδεσπότες με 1-0, η Συνομοσπονδία ανακάλυψε «παρατυπίες» και αποφάσισε να αφαιρέσει τον τίτλο από τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα». Πρόκειται για μια απόφαση-έκτρωμα που μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε γραφειοκρατικό ανέκδοτο.

Ωστόσο, οι Σενεγαλέζοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να παίξουν το παιχνίδι των παρασκηνίων. Με το τρόπαιο ανά χείρας, η αποστολή της Σενεγάλης βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία, όπου στήθηκε μια μεγαλειώδης γιορτή για την κατάκτηση του τίτλου. Το μήνυμα προς το Κάιρο και τον Πατρίς Μοτσέπε είναι σαφές: «Μολών λαβέ». Η Σενεγάλη δεν επιστρέφει τίποτα, θεωρώντας τη δικαστική απόφαση μια κακοστημένη πλεκτάνη υπέρ των Μαροκινών διοργανωτών.

Η «ΜΕΤΑΝΟΙΑ» ΤΟΥ ΜΟΤΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΙ… ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ!

Εν μέσω αυτής της θύελλας και ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο για το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), η CAF εξέδωσε σήμερα μια μακροσκελή ανακοίνωση, προσπαθώντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Με έναν τόνο που θυμίζει «mea culpa» (αλλά χωρίς την παραδοχή του λάθους), η Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ριζικές αλλαγές στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η CAF προχωρά σε βελτιώσεις που στόχο έχουν να «ενισχύσουν την εμπιστοσύνη» προς τους διαιτητές, τους χειριστές VAR και τα δικαστικά της όργανα (Πειθαρχική Επιτροπή και Επιτροπή Εφέσεων). Προφανώς, η εμπιστοσύνη αυτή έχει προ πολλού εξατμιστεί στις ερήμους του Μαρόκου. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα απαράδεκτα περιστατικά που έλαβαν χώρα στον τελικό του 2025 δεν θα επαναληφθούν ποτέ», δήλωσε ο Πρόεδρος της CAF, Δρ. Πατρίς Μοτσέπε, παραδεχόμενος εμμέσως πλην σαφώς το οργανωτικό και θεσμικό φιάσκο.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ CAF

Η φράση «Ανεξαρτησία Δικαστών» αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την CAF να… υπόσχεται πλέον τον διορισμό των κορυφαίων Αφρικανών νομικών στις επιτροπές της, με εγγυήσεις αμεροληψίας. Μάλιστα, αυτό το σκέλος είναι εκείνο που ουσιαστικά δείχνει ότι… κάτι δεν πήγε και πολύ καλά στην πρόσφατη απόφαση κατά της Σενεγάλης. Σε μια διοργάνωση, όπου οι διοργανωτές είχαν βάλει ball boys, ακόμη και παίκτες του Μαρόκου, να κάνουν… buillying στους αντίπαλους τερματοφύλακες.

Φυσικά, για τη διαιτησία… ούτε λόγος. Οι Αφρικανοί μπήκαν σε… ελληνικό mood και κάνουν λόγο για ειλημμένη απόφαση για «Επαγγελματική Διαιτησίας». Μάλιστα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σε συνεργασία με τη FIFA, δρομολογείται η εκπαίδευση και η καλύτερη αμοιβή των διαιτητών, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο της «παγκόσμιας ελίτ». Και σίγουρα να μην υπάρξουν φαινόμενα που ξεφεύγουν από τα επίπεδα της ικανότητας ή της εκπαίδευσης…

Τι άλλο αναφέρει η ανακοίνωση της CAF; Κάνει λόγο για «μηδενική ανοχή στη διαφθορά», με τον Μοτσέπε να τονίζει ότι η δέσμευση για διαφάνεια είναι «μη διαπραγματεύσιμη», αν και η αξιοπιστία της Συνομοσπονδίας δέχεται ισχυρά πυρά. Επίσης, σε μια αποστροφή του λόγου του, που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως… ειρωνεία, ο Πρόεδρος της CAF διαβεβαίωσε ότι «καμία Ομοσπονδία δεν θα τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης έναντι άλλης», κάτι που από τα διεθνή ΜΜΕ «διαβάζεται» ως μια ξεκάθαρη απάντηση στις κατηγορίες περί «μαροκινού δακτύλου».

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ CAS ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Ενώ η CAF προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα εστιάζοντας στο επερχόμενο Μουντιάλ του 2026 και στις δράσεις της για το Champions League Αφρικής, η «σκιά» του Μαρόκου παραμένει βαριά. Η υπόθεση της Σενεγάλης στο CAS θα είναι ο τελικός κριτής, μιας διοίκησης που έχει μπει στο στόχαστρο της διεθνούς κριτικής. Οι αλλαγές στα… χαρτιά δεν μπορούν να ξεπλύνουν την ντροπή μιας απόφασης που ακύρωσε το αποτέλεσμα του γηπέδου. Και σε κάθε περίπτωση, το τρόπαιο παραμένει στα χέρια των Σενεγαλέζων. Οι οποίοι συνεχίζουν να το περιφέρουν με καμάρι, αγνοώντας τις γραφειοκρατικές κορώνες του Καΐρου. Και αδιαφορώντας για όσα συμβαίνουν πίσω από τα σκοτεινά γραφεία…

JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Ποδόσφαιρο 29.03.26

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Βάιος Μπαλάφας
ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας
Κόσμος 29.03.26

Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας

Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο

Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Σύνταξη
Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν
Αξίας 500 εκατ. $ 29.03.26

Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν

Ένα από τα μόλις 16 αμερικανικά E3 Sentry AWACS αεροσκάφος συντονισμού, κόστους 500+ εκατομμυρίων δολαρίων χτυπήθηκε στην Σαουδική Αραβία από ένα drone των 20.000 ευρώ. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Βάιος Μπαλάφας
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
