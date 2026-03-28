Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την απόφαση της CAF να πάρει το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη και να το δώσει στο Μαρόκο. Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για να δικαιωθεί, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά να δώσει πίσω το τρόπαιο ενημερώνοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τη χώρα. Παράλληλα, στη φανέλα της έραψε ήδη και το δεύτερο αστέρι, δείχνοντας και με αυτό τον τρόπο τις προθέσεις της…

Η ομάδα της Αφρικής ζητά το αυτονόητο και αυτό που κέρδισε εντός του αγωνιστικού χώρου και θέλει την ανατροπή της απόφασης της CAF που έδωσε τη νίκη και τον τίτλο του Copa Africa στο Μαρόκο, με την υπόθεση να περνά πλέον σε νομικό επίπεδο.



Μάλιστα παρήλασαν με το τρόπαιο πριν από τη φιλική αναμέτρηση που έδωσαν απέναντι στο Περού. Περίπου 70.000 κόσμου βρέθηκαν στο Παρίσι και στο «Σταντ ντε Φρανς» με τα «λιοντάρια» να σηκώνουν το τρόπαιο και να αποθεώνονται.