Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!
Χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την απόφαση της CAF να πάρει το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη και να το δώσει στο Μαρόκο. Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για να δικαιωθεί, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά να δώσει πίσω το τρόπαιο ενημερώνοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τη χώρα. Παράλληλα, στη φανέλα της έραψε ήδη και το δεύτερο αστέρι, δείχνοντας και με αυτό τον τρόπο τις προθέσεις της…
Η ομάδα της Αφρικής ζητά το αυτονόητο και αυτό που κέρδισε εντός του αγωνιστικού χώρου και θέλει την ανατροπή της απόφασης της CAF που έδωσε τη νίκη και τον τίτλο του Copa Africa στο Μαρόκο, με την υπόθεση να περνά πλέον σε νομικό επίπεδο.
Les Champions d’Afrique. 🇸🇳🏆 pic.twitter.com/i1MyInINBg
— 🇸🇳 حلم (@laloumance) March 28, 2026
Μάλιστα παρήλασαν με το τρόπαιο πριν από τη φιλική αναμέτρηση που έδωσαν απέναντι στο Περού. Περίπου 70.000 κόσμου βρέθηκαν στο Παρίσι και στο «Σταντ ντε Φρανς» με τα «λιοντάρια» να σηκώνουν το τρόπαιο και να αποθεώνονται.
Senegal toujours champion d’Afrique ?
Les Lions de la Teranga – pour l’instance vice-champion en attendant le TAS – ramènent la CAN devant leur public au Stade de France. 🥸🇲🇦 pic.twitter.com/o94bSSAJ99
— HICHAM BENNIS 🇲🇦 (@Hichambnns_) March 28, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις