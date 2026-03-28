Η Ρωσία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς οι πλημμύρες σαρώνουν την περιοχή Νταγκεστάν

Οι αρχές της πρωτεύουσας της περιοχής του Νταγκεστάν, στη νότια Ρωσία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σάββατο, μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και διακοπές ρεύματος στην περιοχή.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, γίνονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών και θα παρασχεθεί βοήθεια στους πληγέντες κατοίκους», ανέφερε η διοίκηση της πόλης Μαχατσκάλα μέσω του Telegram.

Περισσότεροι από 327.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Νταγκεστάν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το περιφερειακό υπουργείο έκτακτων καταστάσεων.

Footage shows floodwaters washing away and submerging vehicles and homes in Makhachkala, capital of Russia’s Dagestan region. Local news sources report power outages affecting tens of thousands of people. pic.twitter.com/bF15dPGOQg — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 28, 2026

«Στις 12:00 (ώρα Μόσχας, 09:00 GMT), 283 οικισμοί με πληθυσμό 327.183 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 89.705 παιδιών, παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», ανέφερε το υπουργείο στην ιστοσελίδα του.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας, Σεργκέι Μελίκοφ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι αξιωματούχοι είχαν προετοιμαστεί για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, αλλά η πραγματική κατάσταση «ξεπέρασε ακόμη και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις».

Αξιωματούχοι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νταγκεστάν, το Χασαβιούρτ, δήλωσαν ότι μια σιδηροδρομική γέφυρα υπέστη ζημιές λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. «Δύο τμήματα της γέφυρας κατέρρευσαν στο τμήμα Χασαβιούρτ-Καδιούρτ της Σιδηροδρομικής Γραμμής του Βόρειου Καυκάσου», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης του Νταγκεστάν.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή.