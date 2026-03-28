Ιράν: Πιθανή συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας για τον πόλεμο
Στην πιθανότητα συνάντησης αυτό το σαββατοκύριακο στο Πακιστάν των υπουργών Εξωτερικών τεσσάρων χωρών προκειμένου να συζητηθεί ο πόλεμος στο Ιράν, αναφέρεται ο Χακάν Φιντάν.
Συνομιλίες μεταξύ του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας με αντικείμενο τον πόλεμο στο Ιράν ενδέχεται να διεξαχθούν αυτό το σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, ανέφερε το βράδυ χθες Παρασκευή ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Umit Bektas).
Στην πιθανότητα συνάντησης αυτό το σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, με αντικείμενο τον πόλεμο, αναφέρθηκε ο Χακάν Φιντάν
«Αρχικά, προβλέπαμε να γίνει αυτή η συνάντηση στην Τουρκία (…) μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, καθώς οι πακιστανοί ομόλογοί μας ήταν αναγκασμένοι να μείνουν στη χώρα τους, μεταφέραμε τη συνάντηση στο Πακιστάν. Είναι πιθανόν να συναντηθούμε αυτό το σαββατοκύριακο» είπε ο Χακάν Φιντάν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό A Haber.
Σύμφωνα με τον τούρκο ΥΠΕΞ, στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν οι ομόλογοί του των τεσσάρων χωρών.
Νωρίτερα χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζουν απευθείας συνομιλίες στο Πακιστάν.
Αν και η Τεχεράνη δεν παραδέχεται ότι διεξάγονται συνομιλίες, οι Ιρανοί μετέφεραν «επισήμως», μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, μια απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων, σύμφωνα με μια ανώνυμη πηγή, την οποία επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών
Το αμερικανικό Πεντάγωνο, ωστόσο, φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.
