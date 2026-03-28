Τραυματίστηκαν Μαυροπάνος και Ρότα – Θα υποβληθούν σε εξετάσεις

Η Ελλάδα υποδέχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Παραγουάη στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης, με τους Λατινοαμερικάνους να είναι εκείνοι που κατάφεραν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα επικρατώντας με 1-0 απέναντι στο σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα στο παιχνίδι, όμως τα προβλήματα δεν έλλειψαν, αφού υπήρξε το απρόοπτο με τους τραυματισμούς τόσο του Ντίνου Μαυροπάνου, όσο και του Λάζαρου Ρότα που αμφότεροι ξεκίνησαν βασικοί.

Τι έπαθε ο Μαυροπάνος και ο Ρότα

Συγκεκριμένα, ο κεντρικός αμυντικός της Γουέστ Χαμ χτύπησε το κεφάλι του και υπάρχουν φόβοι για διάσειση, ενώ ο ακραίος μπακ της ΑΕΚ δέχθηκε ένα πάτημα, με αποτέλεσμα να γυρίσει ελαφρώς το πόδι του.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε εξετάσεις με σκοπό να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για τα προβλήματά τους.