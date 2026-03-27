Η ενδεκάδα της Εθνικής για το φιλικό με την Παραγουάη (pic)

Σχήμα 4-2-3-1 επιλέγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας στο φιλικό κόντρα στην Παραγουάη στο Καραϊσκάκη (21:00).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκινά με τον Βλαχοδήμο στο τέρμα, τους Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο στα στόπερ και τους Ρότα και Γιαννούλη στα άκρα. Πιο μπροστά, στα χαφ, Κουρμπέλης και Μουζακίτης θα είναι οι δύο κεντρικοί, με τον Καρέτσα στο δεξί άκρο και τον Τζόλη στο αριστερό. «Δεκάρι» θα είναι ο Μπακασέτας, με τον Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας:

Βλαχοδήμος, Ρότα, Γιαννούλης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Τζόλης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Τετέι, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης.

Η ενδεκάδα της Παραγουάης (Γκουστάβο Άλφαρο): Ολιβέιρα, Μπενίτες, Γκόμες, Αλνταρέτε, Αλόνσο, Μπομπαντίγια, Ρομέρο, Ντ. Γκόμες, Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια

Στον πάγκο: Φερνάντες, Γκιλ, Βελάσκες, Κάσερες, Σόσα, Μαουρίσιο, Άρσε, Ογιέντα, Άβαλος, Γκαλάρσα, Καμπαγιέρο, Κανάλε, Μαϊντάνα