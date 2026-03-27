Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!

Ελλαδάρα ομαδάρα, καρφί για το EURO 2027! Η εξαιρετική Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη διέλυσε με 5-0 τη Μάλτα στη Λιβαδειά για την έκτη αγωνιστική των προκριματικών, έκανε το 6/6 στη διαδικασία και την Τρίτη (31/3) θα υποδεχτεί τη Γερμανία στη Λεωφόρο με στόχο τη νίκη που ουσιαστικά θα της δώσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρατάχθηκε με τον Μπότη στην εστία, τους Κουτσογούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν στην άμυνα, τους Γκούμα, Αλμύρα και Καλοσκάμη στον άξονα ενώ τριάδα στην επίθεση ήταν οι Χατσίδης, Μπάμπης Κωστούλας και Κούτσιας. Ο τελευταίος ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης καθώς πέτυχε χατ-τρικ.

Από πολύ νωρίς φάνηκαν οι διαθέσεις της Εθνικής που έκλεισε τη Μάλτα στην περιοχή της και στο 16′ άνοιξε το σκορ όταν ο Κωστούλας βρήκε τον Γκούμα στην περιοχή και εκείνος με ωραίο τελείωμα έγραψε το 1-0. Στο 21′ ο Μπαρτόλο είχε μία καλή στιγμή για τη Μάλτα, στο επόμενο λεπτό «απάντησε» ο Χατσίδης και στο 23′ ήρθε το 2-0 από εκτέλεση κόρνερ του Άλεν και κεφαλιά του Κούτσια. Αλμύρας και Κουτσογούλας είχαν από μία ευκαιρία μέχρι την ανάπαυλα, αλλά το σκορ δεν άλλαξε.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους όμως και συγκεκριμένα στο 49′ ο Καλοσκάμης με σουτ από ασίστ του Χατσίδη έκανε το 3-0 για την Ελλάδα. Οι παίκτες της Εθνικής έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και στο 61′ ο Αλμύρας κέρδισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Κούτσιας για το 4-0. Στο 79′ μάλιστα ο άσος της Λουγκάνο πέτυχε χατ-τρικ με υπέροχη ατομική προσπάθεια και «εκτέλεση» από κοντά διαμορφώνοντας το τελικό 5-0. Με το ίδιο σκορ είχε επικρατήσει η Ελλάδα και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στη Μάλτα.

Η σύνθεση της Εθνικής:

Μπότης, Κουτσογούλας, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου (46′ Κ. Κωστούλας), Γκούμας (72′ Αποστολάκης), Καλοσκάμης (62′ Μπρέγκου), Αλμύρας, Χατσίδης (62′ Τσαντίλας), Χ. Κωστούλας, Κούτσιας (82′ Ράλλης).