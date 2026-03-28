Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι
Με γκολ των Έντσο Φερνάντες και Νικολάς Παζ, η Αργεντινή επικράτησε της Μαυριτανίας του Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ, με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση.
Στα χέρια του Κοϊτά της ΑΕΚ κατέληξε η φανέλα του Λιονέλ Μέσι, μετά από το χθεσινό φιλικό της Αργεντινής με τη Μαυριτανία.
Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ δήλωσε πριν από το φιλικό παιχνίδι στο «Μπομπονέρα» τον θαυμασμό του για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, τονίζοντας πως θα ήθελε τη φανέλα του μετά το ματς. Και τελικά πέτυχε τον στόχο του!
Δείτε το τρομερό βίντεο με τον Κοϊτά για τη φανέλα του Μέσι
Ο Μέσι πολιορκήθηκε από πολλούς μετά το παιχνίδι, αλλά τελικά οι Αργεντινοί παρέδωσαν σε μια τσάντα φανέλες τους στους παίκτες της Μαυριτανίας, με τον Κοϊτά να παίρνει αυτή του Μέσι, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του.
