Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28 Μαρτίου 2026, 10:49

Γιώργος Μαζιάς
Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό οικονομικό διακύβευμα, ο Λιονέλ Μέσι προχώρησε, μέσω της εταιρείας του LMGM, σε κατάθεση αγωγής σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά δικτύου πωλητών που δραστηριοποιούνται σε μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Temu, Shein και Walmart. Η υπόθεση αφορά τη μαζική διάθεση προϊόντων που φέρουν παράνομα το όνομα και τα διακριτικά του Αργεντινού σούπερ σταρ, χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή συμφωνία εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προσφυγής, οι εναγόμενοι φέρονται να εμπορεύονται ρούχα, αθλητικά είδη και αξεσουάρ που εκμεταλλεύονται τη φήμη του ποδοσφαιριστή, παραβιάζοντας δικαιώματα εμπορικού σήματος τα οποία έχουν κατοχυρωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 2016. Η νομική ομάδα του Μέσι υποστηρίζει ότι η παράνομη αυτή δραστηριότητα δεν αποτελεί απλώς μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος ενός ευρύτερου, οργανωμένου κυκλώματος που αξιοποιεί τη δυναμική των online marketplaces για να διακινεί απομιμήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Η σημασία της υπόθεσης ενισχύεται από το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα του brand Messi. Μόνο από εμπορικές συμφωνίες και χορηγίες, ο ίδιος αποκομίζει ετησίως περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια, συνεργαζόμενος με πολυεθνικούς κολοσσούς όπως η Adidas, η Apple και η Pepsi. Παράλληλα, το επιχειρηματικό του χαρτοφυλάκιο –το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ακίνητα, ξενοδοχειακές μονάδες και ψηφιακές πλατφόρμες– ξεπερνά σε ετήσιο κύκλο εργασιών τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους υποθέσεις δεν στοχεύουν μόνο στην άμεση αποζημίωση, αλλά κυρίως στη δημιουργία δεδικασμένου που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για μελλοντικές παραβιάσεις. Η στρατηγική περιλαμβάνει συχνά αιτήματα για αποκάλυψη στοιχείων των πωλητών, πάγωμα λογαριασμών και απομάκρυνση προϊόντων από τις πλατφόρμες, καθώς και επιβολή υψηλών χρηματικών ποινών.

Η πλευρά του Μέσι τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία απομιμήσεων πλήττει όχι μόνο τα έσοδα αλλά και την αξιοπιστία του brand, καθώς προϊόντα χαμηλής ποιότητας συνδέονται άμεσα με το όνομά του. Επιπλέον, εγείρονται ζητήματα προστασίας καταναλωτή, αφού οι αγοραστές συχνά εξαπατώνται θεωρώντας ότι αποκτούν επίσημα προϊόντα.

Από την άλλη πλευρά, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς κατηγορούνται ότι δεν εφαρμόζουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου για την αποτροπή τέτοιων πρακτικών. Παρότι πολλές από αυτές δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις νομοθεσίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αφαιρούν παράνομα προϊόντα όταν εντοπίζονται, η κλίμακα του φαινομένου καθιστά την πλήρη εξάλειψή του εξαιρετικά δύσκολη.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχει για τον ίδιο τον Μέσι, αλλά και για τις ευρύτερες επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού εμπορίου. Σε μια εποχή όπου η προσωπική μάρκα των αθλητών μετατρέπεται σε πολυεπίπεδη επιχειρηματική δύναμη, η προστασία της αποκτά στρατηγική σημασία – και η συγκεκριμένη δικαστική μάχη ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανάλογες κινήσεις στο μέλλον.

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Σύνταξη
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF σε Λίβανο και Τεχεράνη
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 10:23

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

