Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»

Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό οικονομικό διακύβευμα, ο Λιονέλ Μέσι προχώρησε, μέσω της εταιρείας του LMGM, σε κατάθεση αγωγής σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά δικτύου πωλητών που δραστηριοποιούνται σε μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Temu, Shein και Walmart. Η υπόθεση αφορά τη μαζική διάθεση προϊόντων που φέρουν παράνομα το όνομα και τα διακριτικά του Αργεντινού σούπερ σταρ, χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή συμφωνία εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προσφυγής, οι εναγόμενοι φέρονται να εμπορεύονται ρούχα, αθλητικά είδη και αξεσουάρ που εκμεταλλεύονται τη φήμη του ποδοσφαιριστή, παραβιάζοντας δικαιώματα εμπορικού σήματος τα οποία έχουν κατοχυρωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 2016. Η νομική ομάδα του Μέσι υποστηρίζει ότι η παράνομη αυτή δραστηριότητα δεν αποτελεί απλώς μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος ενός ευρύτερου, οργανωμένου κυκλώματος που αξιοποιεί τη δυναμική των online marketplaces για να διακινεί απομιμήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Η σημασία της υπόθεσης ενισχύεται από το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα του brand Messi. Μόνο από εμπορικές συμφωνίες και χορηγίες, ο ίδιος αποκομίζει ετησίως περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια, συνεργαζόμενος με πολυεθνικούς κολοσσούς όπως η Adidas, η Apple και η Pepsi. Παράλληλα, το επιχειρηματικό του χαρτοφυλάκιο –το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ακίνητα, ξενοδοχειακές μονάδες και ψηφιακές πλατφόρμες– ξεπερνά σε ετήσιο κύκλο εργασιών τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους υποθέσεις δεν στοχεύουν μόνο στην άμεση αποζημίωση, αλλά κυρίως στη δημιουργία δεδικασμένου που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για μελλοντικές παραβιάσεις. Η στρατηγική περιλαμβάνει συχνά αιτήματα για αποκάλυψη στοιχείων των πωλητών, πάγωμα λογαριασμών και απομάκρυνση προϊόντων από τις πλατφόρμες, καθώς και επιβολή υψηλών χρηματικών ποινών.

Η πλευρά του Μέσι τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία απομιμήσεων πλήττει όχι μόνο τα έσοδα αλλά και την αξιοπιστία του brand, καθώς προϊόντα χαμηλής ποιότητας συνδέονται άμεσα με το όνομά του. Επιπλέον, εγείρονται ζητήματα προστασίας καταναλωτή, αφού οι αγοραστές συχνά εξαπατώνται θεωρώντας ότι αποκτούν επίσημα προϊόντα.

Από την άλλη πλευρά, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς κατηγορούνται ότι δεν εφαρμόζουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου για την αποτροπή τέτοιων πρακτικών. Παρότι πολλές από αυτές δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις νομοθεσίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αφαιρούν παράνομα προϊόντα όταν εντοπίζονται, η κλίμακα του φαινομένου καθιστά την πλήρη εξάλειψή του εξαιρετικά δύσκολη.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχει για τον ίδιο τον Μέσι, αλλά και για τις ευρύτερες επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού εμπορίου. Σε μια εποχή όπου η προσωπική μάρκα των αθλητών μετατρέπεται σε πολυεπίπεδη επιχειρηματική δύναμη, η προστασία της αποκτά στρατηγική σημασία – και η συγκεκριμένη δικαστική μάχη ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανάλογες κινήσεις στο μέλλον.