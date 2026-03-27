Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.
Oλοι οι καναδοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών εταιριών, θα πρέπει να μιλούν αγγλικά και γαλλικά, δήλωσε χθες Πέμπτη η καναδή υπουργός Εξωτερικών μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Air Canada (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Caroline Chia, επάνω, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Αναντ).
Ο Μάικλ Ρουσό επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο εξέφραζε τα συλλυπητήρια της αεροπορικής εταιρίας μετά τον θάνατο δύο πιλότων της κατά τη διάρκεια σύγκρουσης στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης. Η δήλωσή του διάρκειας αρκετών λεπτών εκφωνήθηκε αποκλειστικά στα αγγλικά.
Και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επέκρινε τον πρόεδρο της Air Canada για τη χρήση μόνο της αγγλικής γλώσσας
Air Canada President and CEO Michael Rousseau provides a video statement on the tragic accident involving Air Canada Express AC8646: pic.twitter.com/ZwFibpOkj2
— Air Canada (@AirCanada) March 23, 2026
«Ο Καναδάς είναι μια δίγλωσση χώρα», υπογράμμισε η Ανίτα Αναντ στα αγγλικά, και ακολούθως στα γαλλικά, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, με την ευκαιρία της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι.
«Και εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι οι ηγέτες της χώρας μας πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν και τις δύο επίσημες γλώσσες», πρόσθεσε.
Και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επέκρινε τον πρόεδρο της Air Canada, δηλώνοντας «πολύ απογοητευμένος» και εκτιμώντας ότι «έλειπε η κρίση και η συμπόνια» από τον πρόεδρο της αεροπορικής εταιρίας.
Το δυστύχημα
Η Ανίτα Αναντ εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο πιλότων». «Κάθε μέρα ξυπνώ με τη σκέψη ότι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε.
Την Κυριακή, γύρω στις 23.40 τοπική ώρα, αεροσκάφος της εταιρίας Jazz Aviation που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα διάσωσης και πυρόσβεσης που κατευθυνόταν προς ένα άλλο αεροπλάνο το οποίο είχε διακόψει την απογείωσή του και ανέφερε ύποπτη οσμή.
Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Air Canada, επιβάτες χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
Πηγή: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις