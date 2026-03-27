Και η Τσεχία υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας
Ο τσέχος ΥΠΕΞ δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι «μια πραγματική αυτονομία σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας είναι η πλέον εφικτή λύση» στο ζήτημα
Στην πρώτη του επίσκεψη στο Μαρόκο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τσεχίας και υπουργός Εξωτερικών, Πετρ Ματσίνκα, εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του στη μαροκινή πρωτοβουλία για αυτόνομη Δυτική Σαχάρα, σε κείμενο που συνυπέγραψε με τον μαροκινό ομόλογό του, Νάσερ Μπουρίτα, χθες, Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τους στο Ραμπάτ.
Στο ίδιο κείμενο, αναφέρεται ότι Τσεχία θα ενεργήσει αναλόγως προς αυτή την κατεύθυνση και ότι ο πρέσβης της στο Μαρόκο θα επισκεφθεί τη διαφιλονικούμενη περιοχή στο πλαίσιο προετοιμασίας σειράς επισκέψεων τσέχων επιχειρηματιών και υποστήριξης κοινών οικονομικών πρωτοβουλιών.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η πρεσβεία της Τσεχίας στο Ραμπάτ θα καλύπτει στο εξής για προξενικά ζητήματα και την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, όπως το πράττει για την υπόλοιπη μαροκινή επικράτεια, ενεργώντας σύμφωνα με τη δεδηλωμένη τσεχική θέση τόσο σε διπλωματικό, όσο και σε οικονομικό και προξενικό επίπεδο.
Χαιρετίζοντας την έγκριση του ψηφίσματος 2797 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Δημοκρατία της Τσεχίας θεωρεί την πρόταση αυτονομίας που κατέθεσε το Μαρόκο το 2007 ως την πλέον κατάλληλη, σοβαρή, αξιόπιστη και ρεαλιστική βάση για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης, αμοιβαία αποδεκτής και οριστικής πολιτικής λύσης.
Τέλος, αμφότεροι οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα και στις προσπάθειές του υπέρ της προώθησης της πολιτικής διαδικασίας με σκοπό την επίτευξη οριστικής πολιτικής λύσης σε αυτήν την περιφερειακή διαμάχη.
Επισημαίνεται ότι σειρά ευρωπαϊκών και άλλων χωρών προέβησαν σε σχετικές δηλώσεις υποστήριξης στο εν λόγω σχέδιο μετά την έγκριση του σχετικού ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 31 Οκτωβρίου 2025.
