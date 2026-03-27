Το νέο συλλεκτικό αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά – Supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ (pics+vids)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέλαβε μια εντυπωσιακή Aston Martin Valhalla – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το νέο supercar του Ελληνα τενίστα.
Μια συλλεκτική Aston Martin Valhalla πρόσθεσε στη συλλογή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο για να λάβει μέρος στο πρώτο χωμάτινο Masters της φετινής σεζόν, παρέλαβε ένα εντυπωσιακό supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Όπως προαναφέραμε πρόκειται για την Aston Martin Valhalla και πιο συγκεκριμένα ένα από 999 αυτοκίνητα του συγκεκριμένου μοντέλου που θα φτιάξει συνολικά η βρετανική εταιρία. Εξοπλίζεται με V8 κινητήρα 4.0 λίτρων σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 1.079 ίππους.
Όσον αφορά στις επιδόσεις του, είναι φυσικά εντυπωσιακές, με την Aston Martin Valhalla να κάνει το 0-100 σε μόλις 2.5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα αγγίζει τα 350 km/h.
Ένα πανέμορφο αυτοκίνητο, όπως φαίνεται από τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η βρετανική εταιρία στις σελίδες της στα social media, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι ένας από τους ελάχιστους που θα το έχουν στην κατοχή της.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Valhalla παραδόθηκε στον Ελληνα τενίστα στο Μονακό, όπου έχει δηλώσει ως μόνιμο τόπο κατοικίας ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ambassador της βρετανικής εταιρίας, έχοντας στην κατοχή του αρκετά μοντέλα της Aston Martin.
