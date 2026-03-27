newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εργασία και Υγεία: Οι έμφυλες ανισότητες που απειλούν τις γυναίκες στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 27 Μαρτίου 2026, 06:00

Εργασία και Υγεία: Οι έμφυλες ανισότητες που απειλούν τις γυναίκες στην Ευρώπη

Η ανάγκη για έμφυλη προσέγγιση στην εργασιακή ασφάλεια αναδεικνύεται ως κρίσιμη για την προστασία της υγείας των γυναικών και την ισότητα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Spotlight

Έρευνες από οργανισμούς όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) δείχνουν ότι η εργασία επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία ανδρών και γυναικών με διαφορετικούς τρόπους.

Όπως σημειώνει στο Social Europe η Δήμητρα Θεοδωρή, Υπεύθυνη της Μονάδας Υγείας και Ασφάλειας και Συνθηκών Εργασίας του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUΙ – European Trade Union Institute), ορισμένες διαφορές προκύπτουν από το γεγονός ότι τα προβλήματα επαγγελματικής υγείας των γυναικών έχουν ιστορικά λάβει μικρότερη αναγνώριση. Άλλες προκύπτουν επειδή άνδρες και γυναίκες τείνουν να εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς ή να εκτελούν διαφορετικά καθήκοντα.

Ακόμη και μέσα στο ίδιο επάγγελμα, οι κίνδυνοι μπορεί να διαφέρουν. Στο ελληνικό χωριό του πατέρα μου, λέει η κ. Θεοδωρή, η συγκομιδή της ελιάς αποκάλυπτε έναν σαφή διαχωρισμό με βάση το φύλο. Οι άνδρες εκτελούσαν τη «βαριά» δουλειά του τινάγματος των δέντρων, ενώ οι γυναίκες περνούσαν ώρες σκυμμένες διαλέγοντας τις πεσμένες ελιές — μια επαναλαμβανόμενη και σωματικά απαιτητική εργασία που περιγραφόταν ως «ελαφριά» και αμειβόταν λιγότερο, ωστόσο ήταν εξίσου απαραίτητη. Αυτή η δουλειά εξέθετε τις γυναίκες σε ένα κρυφό τίμημα για την υγεία τους, παράλληλα με τη γνώριμη αδικία του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Τα στοιχεία από την πιο πρόσφατη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας, που δημοσιεύτηκε το 2024 από το Eurofound, επιβεβαιώνουν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία στον χώρο εργασίας παραμένουν βαθιά έμφυλοι. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες επωφελούνται από τις βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας, αλλά οι άνδρες έχουν δει ταχύτερη πρόοδο στα φυσικά περιβάλλοντα εργασίας. Οι γυναίκες, εν τω μεταξύ, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη συναισθηματική επιβάρυνση και περισσότερα μυοσκελετικά προβλήματα.

Η ένταση της εργασίας έχει επίσης αυξηθεί ξανά, επηρεάζοντας τις γυναίκες πιο σοβαρά — ιδιαίτερα σε δουλειές με άμεση επαφή με το κοινό που συνεπάγονται υψηλές συναισθηματικές απαιτήσεις. Παράλληλα, το κοινωνικό εργασιακό περιβάλλον δεν έχει παρουσιάσει καμία βελτίωση από το 2010 και μάλιστα έχει επιδεινωθεί για τις γυναίκες.

Η ισότητα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν αφορά κάποια ειδική μεταχείριση

Αυτές οι ανισότητες δεν είναι στατικές. Αρκετές μεγάλες τάσεις κινδυνεύουν να τις επιδεινώσουν. Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης ασκεί αυξανόμενη πίεση στους χώρους εργασίας και στις οικογένειες. Οι γυναίκες, που αποτελούν την πλειονότητα τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων φροντιστών, φέρουν το κύριο βάρος. Καθώς τα δημόσια συστήματα φροντίδας αποδυναμώνονται — μέσω λιγότερων υπηρεσιών, αυστηρότερων κανόνων επιλεξιμότητας ή περιορισμένης βοήθειας στο σπίτι — η ευθύνη της φροντίδας ηλικιωμένων συγγενών πέφτει όλο και περισσότερο στις γυναίκες. Οι συνέπειες είναι καλά τεκμηριωμένες: εξουθένωση (burnout), απουσίες από την εργασία, πρόωρη έξοδος από την αγορά εργασίας και διεύρυνση των χασμάτων μεταξύ των φύλων στην επαγγελματική ανέλιξη και τις συντάξεις.

Η κλιματική αλλαγή προσθέτει άλλο ένα επίπεδο επαγγελματικού κινδύνου. Οι γυναίκες σε χειρωνακτικές, υπαίθριες ή δημόσιας επαφής θέσεις εργασίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη θερμική καταπόνηση, καθώς οι ορμονικοί κύκλοι, η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση μπορούν να εντείνουν τη σωματική εξάντληση και τη νοητική πίεση. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη έκθεση σε παρενόχληση, ειδικά κατά τη διάρκεια αργοπορημένων ή απομονωμένων βαρδιών σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Συνολικά, αυτές οι δυναμικές υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικές για την υγεία στην εργασία αντιμετωπίζουν τους έμφυλους κινδύνους.

Από τα τυφλά σημεία σε καλύτερες πολιτικές

Πρόσφατες πρωτοβουλίες δείχνουν ότι αυτά τα ζητήματα αρχίζουν να εισέρχονται στον δημόσιο διάλογο. Το 2023, η Ισπανία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εισήγαγε νομικά άδεια εμμηνορρυσίας για γυναίκες που βιώνουν εξουθενωτικές περιόδους. Έκτοτε, το μέτρο έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη — σε κοινοβούλια, τοπικές αρχές και χώρους εργασίας εξίσου. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εμφανιστεί σε περιοχές του Βελγίου, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Μια άλλη πρόσφατη εξέλιξη δείχνει πώς οι έμφυλοι επαγγελματικοί κίνδυνοι κερδίζουν σιγά-σιγά αναγνώριση. Στις αρχές του 2026, ένα γαλλικό διοικητικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο καρκίνος του μαστού μιας νοσοκόμας που εργαζόταν σε νυχτερινές βάρδιες για 25 χρόνια θα μπορούσε να αποδοθεί στις συνθήκες εργασίας της. Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν όλο και περισσότερο ότι η μακροχρόνια νυχτερινή εργασία — μέσω της διαταραχής των κιρκάδιων ρυθμών και της μειωμένης παραγωγής μελατονίνης που προκαλείται από την έκθεση σε τεχνητό φως τη νύχτα — αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην αναγνώριση του πώς η οργάνωση του χώρου εργασίας μπορεί να επηρεάσει την υγεία των γυναικών με τρόπους που έχουν παραβλεφθεί εδώ και καιρό.

Ωστόσο, τέτοια μέτρα και αναγνωρίσεις παραμένουν σπάνια και αποσπασματικά, απέχοντας πολύ από το να γίνουν συνήθης πρακτική σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πολύ συχνά, οι προτάσεις για μέτρα ειδικά για το φύλο συναντούν την ίδια αντίρρηση: ότι η αναγνώριση των αναγκών των γυναικών θα μπορούσε να ενισχύσει τα στερεότυπα περί γυναικείας ευθραυστότητας. Αυτό το επιχείρημα είναι τόσο κουρασμένο όσο και παραπλανητικό. Παρουσιάζει ψευδώς την ισότητα και την υποστήριξη ως αντίθετους στόχους, υποδηλώνοντας ότι η αναγνώριση συγκεκριμένων πραγματικοτήτων της υγείας υπονομεύει κατά κάποιον τρόπο τη χειραφέτηση των γυναικών. Στην πράξη ισχύει το αντίθετο. Η αγνόηση αυτών των πραγματικοτήτων αναγκάζει πολλές εργαζόμενες να υπομείνουν ταλαιπωρίες που θα μπορούσαν να προληφθούν, ενώ προσποιούμαστε ότι η ουδετερότητα ισοδυναμεί με δικαιοσύνη.

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία δεν αποτελεί, επομένως, ένα δευτερεύον ζήτημα. Αποτελεί μια τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της πρόληψης, την προστασία των εργαζομένων και την οικοδόμηση πιο βιώσιμων αγορών εργασίας. Αν η Ευρώπη σκοπεύει να αντιμετωπίσει σοβαρά το μέλλον της εργασίας, ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και των πιέσεων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αυτή η οπτική δεν μπορεί να παραμείνει προαιρετική. Η ισότητα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν αφορά κάποια ειδική μεταχείριση. Αφορά την αναγνώριση των πραγματικών κινδύνων και τον σχεδιασμό πολιτικών που προστατεύουν τους πάντες. Χωρίς μια τέτοια στροφή, η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να προσφέρει τις δίκαιες και βιώσιμες αγορές εργασίας που ισχυρίζεται ότι προασπίζεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Business
Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming από Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming από Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνταξη
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Σύνταξη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator... «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Επικρίσεις στον πρόεδρο της Air Canada για τα συλλυπητήρια στα αγγλικά

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και πλήρωμα με ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να πληρώσει... το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

Εκκληση Κόστα στον Χέρτσογκ για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Σύνταξη
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση για τον Μιλέι διαβόητο καρτέλ στο Μεξικό

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

«Είναι προς το συμφέρον της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύνταξη
Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής - Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Σύνταξη
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Σύνταξη
Η Σερβική Ομποσπονδία προσπαθεί να «κλέψει» τον Στογιάκοβιτς από την Ελλάδα
Μπάσκετ 26.03.26

Ταξίδι στις ΗΠΑ οι Σέρβοι για τον γιο του Στογιάκοβιτς που θέλει και η Ελλάδα

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει με τον γιο του Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να διαλέξει την Εθνική Σερβίας, αντί της Ελλάδας.

Σύνταξη
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 26.03.26

Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο