20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Διεθνής Οικονομία 20 Μαρτίου 2026, 16:00

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Σε μια αγορά εργασίας ανδροκρατούμενη η ισότητα των δύο φύλων δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ένας από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης. Παρά τη σταδιακή σύγκλιση οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για εργασία ίσης αξίας, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια να ανέλθουν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις και έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους περισσότερους εργασιακούς κλάδους.

Το χάσμα στην απασχόληση μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια αλλά η πλήρης εξάλειψη παραμένει ένας μακρινός στόχος

Όμως, η Resume Genius, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ασχολείται με θέματα καριέρας, εντόπισε τις δέκα κορυφαίες επαγγελματικές κατηγορίες που προσφέρουν υψηλό μέσο μισθό και στις οποίες οι γυναίκες αποτελούν το 50% ή και περισσότερο του εργατικού δυναμικού.

Τα δέκα επαγγέλματα

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την υπηρεσία στατιστικών εργασίας των ΗΠΑ η έκθεση επισημαίνει επίσης αρκετές επαγγελματικές κατηγορίες με υψηλές αποδοχές, στις οποίες η συμμετοχή των γυναικών είναι χαμηλή αλλά αυξάνεται.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα οι δέκα καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις οποίες υπερτερούν οι γυναίκες, είναι:

Οικονομικοί διευθυντές

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 161.700 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 53%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 15%

Διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 140.030 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 76%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 5%

Φαρμακοποιοί

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 137.480 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 60%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 5%

Βοηθοί ιατρού 

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 133.260 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 73%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 20%

Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και συγκέντρωσης κεφαλαίων

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 132.870 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 70%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 5%

Ειδικευμένοι νοσηλευτές  

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 132.050 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 88%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 35%

Κτηνίατροι

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 125.510 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 69%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας για την περίοδο 2024–2034: 10%

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 117.960 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 74%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 23%

Εργοθεραπευτές

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 98.340 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 88%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 14%

Λογοθεραπευτές

  • Μέσος ετήσιος μισθός: 95.410 δολάρια
  • Ποσοστό γυναικών: 95%
  • Εκτιμώμενη αύξηση των θέσεων εργασίας 2024–2034: 15%

Υποεκπροσώπηση

«Όλες αυτές οι θέσεις προσφέρουν πολύ υψηλές αποδοχές και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες», λέει (cnbc) η Eva Chan, ειδική σε θέματα καριέρας της Resume Genius. «Για τις γυναίκες που είναι πολύ φιλόδοξες και θέλουν να ανεβούν την επαγγελματική κλίμακα, αυτές είναι πολύ καλές θέσεις στις οποίες αξίζει να στοχεύσουν», προσθέτει.

Ωστόσο, ο επαγγελματικός διαχωρισμός παραμένει ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία. Για παράδειγμα, ενώ το ποσοστό των γυναικών στον τομέα της μηχανολογίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί -από 6% τη δεκαετία του 1980 σε 11% το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Resume Genius- οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο.

«Οι γυναίκες συχνά αποθαρρύνονται από το να ακολουθήσουν αυτούς τους επαγγελματικούς κλάδους λόγω της προοπτικής να βρεθούν σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον», επισημαίνει ο Colleen Paulson, σύμβουλος καριέρας.

Μέρος της λύσης είναι οι εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα σε μια κουλτούρα εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ένταξη, λέει.

Αργή αλλά σταθερή βελτίωση

Η εικόνα της ισότητας των φύλων στην εργασία δείχνει μια αργή αλλά σταθερή βελτίωση, αν και η πλήρης εξάλειψη του χάσματος παραμένει ένας μακρινός στόχος.Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 41,2% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Η εκπροσώπηση μειώνεται δραματικά στις υψηλόβαθμες θέσεις, με τις γυναίκες να κατέχουν μόνο το 28,8%.

Σύμφωνα πάντως με πρόσφατες μελέτες οι επιχειρήσεις που προωθούν την ισότητα δεν κάνουν απλώς «το σωστό», αλλά κερδίζουν και σε ανταγωνιστικότητα.

