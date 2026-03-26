Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ έκανε η Τουρκία! Η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα επικράτησε με 1-0 της Ρουμανίας στην Κωνσταντινούπολη και προκρίθηκε στον τελικό των πλέι οφ των προκριματικών όπου στις 31 του μηνός θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι της Σλοβακίας με το Κόσοβο.

Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, πήραν τη μεγάλη νίκη με υπέροχο γκολ του Καντίογλου στο 53′ μετά από τρομερή μπαλιά του Γκιουλέρ. Η Ρουμανία είχε την στιγμή της στο 77′, αλλά ο Στάντσιου σημάδεψε δοκάρι με σουτ μέσα από την περιοχή. Για 66 λεπτά αγωνίστηκε με τους φιλοξενούμενους ο χαφ της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν.

Τουρκία: Τσακίρ, Μίλντιρ, Ακαϊντίν, Μπαρντακτσί, Καντίογλου, Γιουκσέκ, Τσαλχάνογλου (90’ Καμπάκ), Αλπέρ Γιλμάζ (78’ Κιοκτσού), Γκιουλέρ (90’ Καχβετσί), Γιλντίζ, Ακτούρκογλου

Ρουμανία: Ράντου, Μπάνκου, Ράτσιου, Μπούρκα, Ντραγκουσίν, Ντράγκομιρ, Χάτζι (71’ Στάντσιου), Ρ.Μαρίν (66’ Τανάσε), Μιχάιλα (88’ Μικουλέσκου), Μπιρλιγκέα (88’ Μπαϊαράμ), Μαν.



Τα αποτελέσματα των ημιτελικών στα play off για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην Ευρωπαϊκής ζώνης:

1. Ουαλία-Βοσνία 21:45

2. Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 21:45

3. Ουκρανία-Σουηδία 21:45

4. Πολωνία-Αλβανία 21:45

5. Σλοβακία-Κόσοβο 21:45

6. Τουρκία-Ρουμανία 1-0

(53΄ Καντίογλου)

7. Τσεχία-Ιρλανδία 21:45

8. Δανία-Βόρεια Μακεδονία 21:45

Τελικοί (31 Μαρτίου)

Νικητής 1 – Νικητής 2

Νικητής 3 – Νικητής 4

Νικητής 5 – Τουρκία

Νικητής 7 – Νικητής 8

* Οι 4 νικητές προκρίνονται στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026