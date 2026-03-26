Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει στο Mega Stories (και στο Inside Story) «παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος», στέλνοντας μήνυμα με αποδέκτη το Μαξίμου. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει για το σκάνδαλο υποκλοπών πως «η ομάδα μας ανέπτυξε ένα λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

Στο ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας την «πάσα», χαρακτηρίζουν προφανές ότι ο κ. Ντίλιαν «στέλνει σαφή μηνύματα» στην Ηρώδου Αττικού με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος να θέτει το εύλογο ερώτημα: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;»

Το Μαξίμου «πρέπει να απολογηθεί»

«Ή η αλήθεια είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι πίσω από αυτή την διαδικασία και πρέπει να απολογηθεί ή αν δεν είναι το Μέγαρο Μαξίμου και είναι τέσσερις ιδιώτες, που απ’ ότι φαίνεται θα ελεγχθούν για το αδίκημα της κατασκοπείας, θα πρέπει να δούμε που πούλαγαν αυτό το υλικό» αναφέρει (ρ/σ Παραπολιτκά) ο Κώστας Τσουκαλάς.

Και ρωτά αν πρόκειται για «ξένες δυνάμεις»: «Δε νοιάζει την κυβέρνηση ή δεν την ενδιαφέρει να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιοι είναι εκείνοι, οι οποίοι ως εξωτερικοί παράγοντες επιβουλεύονταν την εθνική ασφάλεια της χώρας μας και ήθελαν να ξέρουν κρατικά μυστικά και όσα συζητούσαν υψηλοί αξιωματούχοι;».

Από το δικαστήριο «προέκυψε ότι η Intellexa ακόμη και μετά την καταδίκη της εξακολουθούσε να λειτουργεί στην Ελλάδα και να οργανώνει και εκδηλώσεις στην περιοχή του Πειραιά. Ο κ. Κοντολέων ανέφερε ότι γνώριζε την εγκατάσταση, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδιδε άδειες εξαγωγής του Predator στη Μαδαγασκάρη και το Σουδάν και μάλιστα ότι ο κ. Λαβράνος συμμετείχε σε αποστολές του υπουργείου και τα αυτοκίνητα της Intellexa είχαν βρεθεί να είναι μέχρι την ΕΥΠ. Το ότι οι καταδικασμένοι έκαναν δουλειές με το ελληνικό δημόσιο και την κυβέρνηση έχει προκύψει με σαφήνεια. Το αν μέσα σε αυτές τις δουλειές ήταν και το predator, σε αυτό πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;» συμπλήρωσε.

«Η κυβέρνηση να διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια»

Στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν είναι ικανή να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια.

«Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης που οφείλει να επιτελεί το πατριωτικό καθήκον να διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια. Εδώ λοιπόν αν είχαμε κατασκοπία και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα σημαίνει είτε ότι έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια και για κάποιο λόγο, δεν τη νοιάζει και να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να μάθουμε τι έγινε και ποιοι επιβουλεύτηκαν τη χώρα μας είτε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να ελέγξει πλήρως το πολιτικό σύστημα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και να δημιουργήσει ένα μονοκομματικό προσωπικό κράτος με επίκεντρο το Μαξίμου. Και στα δύο σενάρια αυτή η κυβέρνηση έχει παραβεί τον όρκο της και άρα υπάρχει ένα προφανές πολιτικό ζήτημα», σχολίασε δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου.

«Θα εξαντλήσουμε όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα»

Ερωτηθείς για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, δήλωσε ότι «εμείς περιμένουμε να δούμε πως θα γίνει η διαδικασία της αναβάθμισης της κατηγορίας. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα προκύψει έλεγχος και άλλων ανθρώπων από την στιγμή που το ένα τρίτο των παρακολουθούμενων ήταν κοινοί στόχοι ΕΥΠ και Predator μέσω ενός ενιαίου κέντρου παρακολούθησης».

«Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μία επιστολή, και δεν την έστειλε τυχαία, απευθυνόμενος στα υπόλοιπα θύματα του predator ότι όλοι έχουν μία ευθύνη απέναντι στο Σύνταγμα και κάνουν κάθε διαδικασία ώστε να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για το πως και με ποιανού την ευθύνη λειτούργησε το εν λόγω λογισμικό», ανέφερε αποσαφηνίζοντας τη θεσμική στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ, για ακόμη μία φορά.