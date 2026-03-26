BHMAGAZINO: Ο κύκλος της χαμένης φιλανθρωπίας

Αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου, το νέο τεύχος του περιοδικού BHMAGAZINO κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ φιλοξενεί στο κεντρικό του θέμα τη μεγάλη έρευνα «Ο κύκλος της χαμένης φιλανθρωπίας» εξετάζοντας το όραμα που διατύπωσαν πριν από δεκαέξι χρόνια ο Bill Gates και ο Warren Buffett: μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που υποσχόταν να διοχετεύσει τεράστιους πόρους σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Σήμερα, το εγχείρημα επανεξετάζεται, καθώς μια νέα γενιά υπερπλουσίων αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα και τα όρια της σύγχρονης φιλανθρωπίας.

Στις σελίδες του περιοδικού, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιάννης Βακαρέλης, μιλά για τη νέα του θητεία, τη διάθεση για τόλμη και τον ρόλο της μουσικής ως δύναμης αντοχής και έμπνευσης σε μια απαιτητική εποχή.

Ο Daniel Craig, έχοντας αφήσει πίσω του τον εμβληματικό 007, επιστρέφει με νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις – και με ένα ακόμη κινηματογραφικό πέρασμα από την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του αναζήτηση για ρόλους με βάθος και ένταση.

Στον χώρο της κλασικής μουσικής, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Denis Kozhukhin επιστρέφει στην Αθήνα για να παρουσιάσει τον πλήρη κύκλο των έργων για πιάνο και ορχήστρα του Sergei Rachmaninoff, μιλώντας για την πρόκληση του εγχειρήματος αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση του με τον ρόλο του μαέστρου.

Από τα πιο αλλόκοτα εστιατόρια του κόσμου μέχρι τις πιο απρόβλεπτες γαστρονομικές εμπειρίες, το BHMAGAZINO ταξιδεύει τον αναγνώστη σε μια σειρά από προορισμούς όπου το φαγητό γίνεται θέαμα και αφήγηση.

Στην αρχιτεκτονική, ο διεθνώς καταξιωμένος Moshe Safdie επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς κατοικίας στο West Palm Beach της Φλόριντα, σχεδιάζοντας έναν ουρανοξύστη που συνδέει αρμονικά τον ουρανό με τη θάλασσα.

Στον κόσμο της γαστρονομίας, ο βραβευμένος pastry chef Γιάννης Κίκιρας μοιράζεται τη διαδρομή του προς την κορυφή, αποκαλύπτοντας τη σημασία της πειθαρχίας, της επιμονής και της δημιουργικής αφοσίωσης.

Παράλληλα, ένα αφιέρωμα στις σύγχρονες ιδιωτικές λέσχες του Λονδίνου, όπως το Maison Estelle και το Estelle Manor, αναδεικνύει τη νέα, διακριτική εκδοχή της πολυτέλειας, όπου η αυθεντικότητα γίνεται το απόλυτο προνόμιο.

Στον χώρο της λογοτεχνίας, η Nicole Krauss μιλά για τη συγγραφή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας πως η λογοτεχνία παραμένει το ουσιαστικό αντίδοτο στον αλγόριθμο.

Το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ μάς μεταφέρει από το Oslo στο Bergen, σε μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων γεμάτη σκανδιναβική μαγεία, ενώ η αρχαιολογική ανακάλυψη της αρχαίας πόλης Peñico στο Περού επαναπροσδιορίζει όσα γνωρίζαμε για τους πρώτους πολιτισμούς της αμερικανικής ηπείρου.

Ένα τεύχος που συνδυάζει έρευνα, αισθητική και αφήγηση, προσκαλώντας τον αναγνώστη να ανακαλύψει τις ιστορίες που καθορίζουν το παρόν – και διαμορφώνουν το μέλλον.

Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ