BHMAGAZINO: Ο κύκλος της χαμένης φιλανθρωπίας
Την Κυριακή 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με το BHMAGAZINO και την αμφισβήτηση της νέας γενιάς υπερπλουσίων απέναντι στη φιλανθρωπία
- Επίθεση με τσεκούρι κατά αστυνομικών στους Αμπελόκηπους
- «Κίνδυνος για το περιβάλλον και τον άνθρωπο» - Στο στόχαστρο της ΕΕ τα «παντοτινά χημικά»
- Επίθεση με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα
- Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου, το νέο τεύχος του περιοδικού BHMAGAZINO κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ φιλοξενεί στο κεντρικό του θέμα τη μεγάλη έρευνα «Ο κύκλος της χαμένης φιλανθρωπίας» εξετάζοντας το όραμα που διατύπωσαν πριν από δεκαέξι χρόνια ο Bill Gates και ο Warren Buffett: μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που υποσχόταν να διοχετεύσει τεράστιους πόρους σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Σήμερα, το εγχείρημα επανεξετάζεται, καθώς μια νέα γενιά υπερπλουσίων αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα και τα όρια της σύγχρονης φιλανθρωπίας.
Στις σελίδες του περιοδικού, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιάννης Βακαρέλης, μιλά για τη νέα του θητεία, τη διάθεση για τόλμη και τον ρόλο της μουσικής ως δύναμης αντοχής και έμπνευσης σε μια απαιτητική εποχή.
Ο Daniel Craig, έχοντας αφήσει πίσω του τον εμβληματικό 007, επιστρέφει με νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις – και με ένα ακόμη κινηματογραφικό πέρασμα από την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του αναζήτηση για ρόλους με βάθος και ένταση.
Στον χώρο της κλασικής μουσικής, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας Denis Kozhukhin επιστρέφει στην Αθήνα για να παρουσιάσει τον πλήρη κύκλο των έργων για πιάνο και ορχήστρα του Sergei Rachmaninoff, μιλώντας για την πρόκληση του εγχειρήματος αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση του με τον ρόλο του μαέστρου.
Από τα πιο αλλόκοτα εστιατόρια του κόσμου μέχρι τις πιο απρόβλεπτες γαστρονομικές εμπειρίες, το BHMAGAZINO ταξιδεύει τον αναγνώστη σε μια σειρά από προορισμούς όπου το φαγητό γίνεται θέαμα και αφήγηση.
Στην αρχιτεκτονική, ο διεθνώς καταξιωμένος Moshe Safdie επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς κατοικίας στο West Palm Beach της Φλόριντα, σχεδιάζοντας έναν ουρανοξύστη που συνδέει αρμονικά τον ουρανό με τη θάλασσα.
Στον κόσμο της γαστρονομίας, ο βραβευμένος pastry chef Γιάννης Κίκιρας μοιράζεται τη διαδρομή του προς την κορυφή, αποκαλύπτοντας τη σημασία της πειθαρχίας, της επιμονής και της δημιουργικής αφοσίωσης.
Παράλληλα, ένα αφιέρωμα στις σύγχρονες ιδιωτικές λέσχες του Λονδίνου, όπως το Maison Estelle και το Estelle Manor, αναδεικνύει τη νέα, διακριτική εκδοχή της πολυτέλειας, όπου η αυθεντικότητα γίνεται το απόλυτο προνόμιο.
Στον χώρο της λογοτεχνίας, η Nicole Krauss μιλά για τη συγγραφή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας πως η λογοτεχνία παραμένει το ουσιαστικό αντίδοτο στον αλγόριθμο.
Το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ μάς μεταφέρει από το Oslo στο Bergen, σε μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων γεμάτη σκανδιναβική μαγεία, ενώ η αρχαιολογική ανακάλυψη της αρχαίας πόλης Peñico στο Περού επαναπροσδιορίζει όσα γνωρίζαμε για τους πρώτους πολιτισμούς της αμερικανικής ηπείρου.
Ένα τεύχος που συνδυάζει έρευνα, αισθητική και αφήγηση, προσκαλώντας τον αναγνώστη να ανακαλύψει τις ιστορίες που καθορίζουν το παρόν – και διαμορφώνουν το μέλλον.
BHMAGAZINO
Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ
- BHMAGAZINO: Ο κύκλος της χαμένης φιλανθρωπίας
- Αγρίνιο: Ληστεία σε πρατήριο βενζίνης – Άφαντος ο δράστης – Βίντεο ντοκουμέντο
- Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
- ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια πλήττει την αγορά
- Γονείς καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου Ζακύνθου – «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»
- Κονσομασιόν στο ChatGPT; Η OpenAI παγώνει το σχέδιο για ερωτικό chatbot
- Όταν έβαλαν φρένο στον Λανουά που ήθελε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
- O Εργκίν Αταμάν για την ετοιμότητα του Τζέριαν Γκραντ ενόψει Μονακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις