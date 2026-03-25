Eνας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο της πολιτείας Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο δράστης συνελήφθη (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο 15χρονος φερόμενος ως δράστης των δολοφονιών).

Το έγκλημα σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Μακαρένκο, στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας.

Ο 15χρονος σκότωσε «μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού» του σχολείου

🚨 Imágenes fuertes Hoy un chavito de 15 años аsеsinó con un аrmа larga a dos maestras en una escuela de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lo tenía planeado. Presumía su аrmа en redes. Una situación que vemos en otras latitudes, pero que ya no nos es tan extraña… 👇 pic.twitter.com/2ZgcPuzZpT — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) March 24, 2026

Oπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, οι δυο γυναίκες έφεραν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Εντοπίστηκαν νεκρές και ο δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, νεκρές είναι «μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού» του σχολείου.

Η εισαγγελία της πολιτείας δεν διευκρίνισε τις θέσεις που είχαν οι δύο γυναίκες στο σχολείο.

Καρτέλ και συμμορίες

Οι δείκτες εγκληματικότητας στην πολιτεία Μιτσοακάν είναι από τους υψηλότερους σε ολόκληρο το Μεξικό, καθώς στην περιοχή δρουν καρτέλ ναρκωτικών και άλλες συμμορίες που επιδίδονται σε απαγωγές με στόχο να αποσπάσουν λύτρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία δεν είναι συνηθισμένες στο Μεξικό, παρά τα υψηλά ποσοστά βίας που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ