Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την 25η Μαρτίου
Το μήνυμά της για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media.
Η χώρα μας και ο ελληνισμός γιορτάζουν και ανήμερα της εθνικής μας εορτής, της 25ης Μαρτίου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε όπως πάντα το δικό της, ξεχωριστό μήνυμα.
«Ζήτω η Ελευθερία! Ζήτω η Ελλάδα», ανέφερε η ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ το πρωί της Τετάρτης (25/3).
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ζήτω η Ελευθερία! Ζήτω η Ελλάδα! 🇬🇷 / Happy Greek Independence Day! 🇬🇷#Greece #GreekIndependenceDay #Proud #Greeks #ΟlympiacosFC pic.twitter.com/nDlGJfY1dg
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 25, 2026
