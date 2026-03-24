Γιορτή σήμερα 24 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέσαι ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Η 24η Μαρτίου είναι ημέρα με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία, καθώς αποτελεί τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ τιμάται και η μνήμη σημαντικών αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 24 Μαρτίου, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αρτέμων, Αρτέμονας, Αρτεμώνας

Αρτεμίων (σπανιότερη μορφή)

Πρόκειται για σχετικά σπάνια ονόματα, γι’ αυτό και η ημέρα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή για ονομαστικές εορτές.

Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η Εκκλησία τιμά σήμερα τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού, προετοιμάζοντας τους πιστούς για τη μεγάλη δεσποτική και θεομητορική εορτή της 25ης Μαρτίου.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αναφέρεται στην αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παναγία για τη σύλληψη του Ιησού Χριστού και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Χριστιανοσύνης.

Βίος Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Αρτέμων, Επίσκοπος Σελευκείας της Πισιδίας, είναι η κύρια μορφή που τιμάται σήμερα.

Ο Άγιος Αρτέμων έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και υπηρέτησε ως επίσκοπος με ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση. Διακρίθηκε για την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό, το ποιμαντικό του έργο, τη δύναμη λόγου και τη διδασκαλία του.

Κατά τη διάρκεια διωγμών εναντίον των χριστιανών, συνελήφθη λόγω της πίστης του και αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα.

Ο Άγιος υπέστη βασανιστήρια, παραμένοντας σταθερός στην πίστη του μέχρι τέλους. Τελικά μαρτύρησε, λαμβάνοντας το στεφάνι του μάρτυρα και καταγράφοντας το όνομά του στο αγιολόγιο της Εκκλησίας.

Η θυσία του αποτελεί παράδειγμα θάρρους και πνευματικής αντοχής.

