«Στον γύψο» μπήκε για λίγο η Ελευσίνα καθώς κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τελετής κατάθεσης στεφάνων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, από τα μεγάφωνα ακούστηκε χουντικός ύμνος.

Στην Πλατεία Ηρώων, μαθητές, πρόσκοποι και πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης προσήλθαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για την καθιερωμένη γιορτή. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα «πάγωσε» όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε χουντικός ύμνος

Το ηχητικό «πραξικόπημα» υπήρξε σύντομο αλλά η ενόχληση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα έντονη.

«Απαράδεκτο»

Ο Δήμος έδειξε αντανακλαστικά και έδωσε εξηγήσεις εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του. Όσο για τις ευθύνες έδειξε την εταιρεία που είχε αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης.

«Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή», αναφέρει ο Δήμος Ελευσίνας.

«Αποτροπιασμός»

«Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής», προσθέτει.

Και καταλήγει: «Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωση».