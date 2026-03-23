Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 23:40

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Spotlight

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο σε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ή στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ουάσιγκτον επιδιώκει αναθέρμανση των διπλωματικών σχέσεων με τον Λευκορώσο ηγέτη που κυβερνά με σιδηρά πυγμή τη χώρα του και έχει κατηγορηθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λευκορωσία, Τζον Κόουλ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στους FT ότι οι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την πρόσκληση του ισχυρού ηγέτη να συναντηθεί με τον Τραμπ συνεχίζονταν «εδώ και μήνες». Ωστόσο, είπε, ότι τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί.

«Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Κόουλ.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, ένας από τους στενότερους σύμμαχους του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ τον είχε προσκαλέσει στο Μαρ-α-Λάγκο για να συζητήσουν μια «μεγάλη υπόθεση».

Από την επανεκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει επανασύνδεση των ΗΠΑ με τη Λευκορωρία. Ένας από τους στόχους είναι να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων της Λευκορωσίας. Ως αντάλλαγμα οι ΗΠΑ θα προσφέρουν άρση των κυρώσεων.

Διεθνής απομόνωση

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, με εξαίρεση τους στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, βρίσκεται σε διεθνή απομόνωση από το 2020. Του έχουν επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις εξαιτίας της καταστολής αντιπολιτευόμενων διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν καταγγέλλοντας διώξεις και εκλογική νοθεία.

Οι διεθνείς σχέσεις της Λευκορωσίας με τις δυτικές χώρες επιδεινώθηκαν, διότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη της χώρας ως ορμητήριο.

Ταξίδι Κόουλ στη Λευκορωσία

Ο Τζον Κόουλ βρέθηκε στη Λευκορωσία την περασμένη εβδομάδα, καθώς 250 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής απελευθέρωση. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν περαιτέρω κυρώσεις από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Λευκορωσίας. Στις κυρώσεις συμπεριλαμβάνονταν το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζας Ανάπτυξης της Λευκορωσίας, καθώς και τρεις εταιρείες καλίου, (Belaruskali, Belarus Potash Company και Agrorozkvit).

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, περίπου 500 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν ως αποτέλεσμα της εμπλοκής των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ήταν εξέχοντα πρόσωπα της αντιπολίτευσης όπως ο Σιαρέι Τσιχανούσκι, Μαρία Καλεσνίκαβα, και ο βραβευμένος με Νόμπελ Άλες Μπιαλιάσκι.

Απελευθερώθηκαν επίσης έξι Αμερικανοί πολίτες και δεκάδες ξένοι υπήκοοι.

«Η άρση των κυρώσεων εξαρτάται από τη συνεχή βελτίωση της συμπεριφοράς και την εκπλήρωση της υπόσχεσής του από τον πρόεδρο Λουκασένκο να σταματήσει αμέσως όλες τις πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Κόουλ αρνήθηκε να πει ποιες, αν υπάρχουν, προϋποθέσεις θα μπορούσαν να τεθούν για μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Λουκασένκο. «Τελικά αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο», είπε.

Μια «95% ανθρωπιστική κίνηση»

Ο απεσταλμένος δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των εναπομεινάντων πολιτικών κρατουμένων μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με την λευκορωσική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, σχεδόν 900 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν στη φυλακή.

Ο Κόουλ χαρακτήρισε την προσπάθειά του «95% ανθρωπιστική. Δεν πρόκειται να δημιουργήσω καμία διχόνοια μεταξύ του Λουκασένκο και του Πούτιν. Αυτή είναι μια σχέση 30 ετών».

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ποιος είναι ο Λουκασένκο. Αλλά έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο Τραμπ, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική τύπου Τραμπ: να γνωρίζεις κάποιον».

Άλλωστε, σύμφωνα με αναλυτές, η εξάρτηση του Λουκασένκο από τον Πούτιν είναι βαθιά και οι ΗΠΑ είναι απίθανο να τραβήξουν τη Λευκορωσία έξω από την τροχιά της Ρωσίας.

Economy
Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες στην Κολομβία

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του - Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – «Τα έκανα θάλασσα»

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Σύνταξη
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Σύνταξη
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Μπάσκετ 23.03.26

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Σύνταξη
Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Σύνταξη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Media 23.03.26

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Σύνταξη
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Στα χέρια του Ανδρουλάκη η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές - «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Σύνταξη
Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

