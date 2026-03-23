Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο σε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ή στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ουάσιγκτον επιδιώκει αναθέρμανση των διπλωματικών σχέσεων με τον Λευκορώσο ηγέτη που κυβερνά με σιδηρά πυγμή τη χώρα του και έχει κατηγορηθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λευκορωσία, Τζον Κόουλ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στους FT ότι οι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την πρόσκληση του ισχυρού ηγέτη να συναντηθεί με τον Τραμπ συνεχίζονταν «εδώ και μήνες». Ωστόσο, είπε, ότι τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί.

«Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Κόουλ.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, ένας από τους στενότερους σύμμαχους του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ τον είχε προσκαλέσει στο Μαρ-α-Λάγκο για να συζητήσουν μια «μεγάλη υπόθεση».

Από την επανεκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει επανασύνδεση των ΗΠΑ με τη Λευκορωρία. Ένας από τους στόχους είναι να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων της Λευκορωσίας. Ως αντάλλαγμα οι ΗΠΑ θα προσφέρουν άρση των κυρώσεων.

Διεθνής απομόνωση

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, με εξαίρεση τους στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, βρίσκεται σε διεθνή απομόνωση από το 2020. Του έχουν επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις εξαιτίας της καταστολής αντιπολιτευόμενων διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν καταγγέλλοντας διώξεις και εκλογική νοθεία.

Οι διεθνείς σχέσεις της Λευκορωσίας με τις δυτικές χώρες επιδεινώθηκαν, διότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη της χώρας ως ορμητήριο.

Ταξίδι Κόουλ στη Λευκορωσία

Ο Τζον Κόουλ βρέθηκε στη Λευκορωσία την περασμένη εβδομάδα, καθώς 250 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής απελευθέρωση. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν περαιτέρω κυρώσεις από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Λευκορωσίας. Στις κυρώσεις συμπεριλαμβάνονταν το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζας Ανάπτυξης της Λευκορωσίας, καθώς και τρεις εταιρείες καλίου, (Belaruskali, Belarus Potash Company και Agrorozkvit).

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, περίπου 500 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν ως αποτέλεσμα της εμπλοκής των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ήταν εξέχοντα πρόσωπα της αντιπολίτευσης όπως ο Σιαρέι Τσιχανούσκι, Μαρία Καλεσνίκαβα, και ο βραβευμένος με Νόμπελ Άλες Μπιαλιάσκι.

Απελευθερώθηκαν επίσης έξι Αμερικανοί πολίτες και δεκάδες ξένοι υπήκοοι.

«Η άρση των κυρώσεων εξαρτάται από τη συνεχή βελτίωση της συμπεριφοράς και την εκπλήρωση της υπόσχεσής του από τον πρόεδρο Λουκασένκο να σταματήσει αμέσως όλες τις πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Κόουλ αρνήθηκε να πει ποιες, αν υπάρχουν, προϋποθέσεις θα μπορούσαν να τεθούν για μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Λουκασένκο. «Τελικά αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο», είπε.

Μια «95% ανθρωπιστική κίνηση»

Ο απεσταλμένος δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των εναπομεινάντων πολιτικών κρατουμένων μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με την λευκορωσική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, σχεδόν 900 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν στη φυλακή.

Ο Κόουλ χαρακτήρισε την προσπάθειά του «95% ανθρωπιστική. Δεν πρόκειται να δημιουργήσω καμία διχόνοια μεταξύ του Λουκασένκο και του Πούτιν. Αυτή είναι μια σχέση 30 ετών».

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ποιος είναι ο Λουκασένκο. Αλλά έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο Τραμπ, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική τύπου Τραμπ: να γνωρίζεις κάποιον».

Άλλωστε, σύμφωνα με αναλυτές, η εξάρτηση του Λουκασένκο από τον Πούτιν είναι βαθιά και οι ΗΠΑ είναι απίθανο να τραβήξουν τη Λευκορωσία έξω από την τροχιά της Ρωσίας.