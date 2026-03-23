Ακολουθούν δύο veggie συνταγές, μέσα από την κουζίνα του Buongiorno. ότι πρέπει για αυτή την περίοδο, γεμάτες γεύσεις.

Μπιφτέκια λαχανικών με βρώμη

Τα υλικά

3 πατάτες

2 κολοκύθια

2 καρότα

1 λευκό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη

150 γρ. βρώμη

50 γρ. αλεύρι

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τις πατάτες και τα καρότα.

Στη συνέχεια, σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι βρώμης, μαζί με λίγο κανονικό αλεύρι, τα βρασμένα καρότα και πατάτες και τα διαλύουμε όλα με ένα πιρούνι.

Ρίχνουμε στο μπολ λίγο ρίγανη, φρέσκο κρεμμύδι, αρκετό μαϊντανό, τριμμένο κολοκύθι, λίγο πελτέ ντομάτας και λίγο λευκό κρεμμύδι. Συνεχίζουμε να διαλύουμε τα υλικά με το πιρούνι, μέχρι να γίνουν ένα μείγμα.

Μετά ρίχνουμε λίγο ακόμα αλεύρι και λίγο βρώμη, ενώ ανακατεύουμε καλά.

Μόλις γίνει το μείγμα, πλαθουμε τα μπιφτέκια με τα χέρια και από εκεί και πέρα επιλέγουμε πώς θα τα κάνουμε: ή τηγανιτά ή στον φουρνού, ενώ μπορούμε να τα συνοδεύσουμε τόσο με ρύζι όσο και με πατάτες.

Ματσάτα με μπολονέζ μανιταριών

Τα υλικά

500 γρ ματσάτα

500 γρ μανιτάρια

300 γρ Πορτομπέλο

30 γρ αποξηραμένα μανιτάρια

2 λευκά κρεμμύδια

2 σκελίδες σκόρδο

2 στικ σέλερι

1 καρότο τριμμένο

400 γρ ντομάτα κονκασέ

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

600 ml ζωμό λαχανικών

5 κλωνάρια θυμάρι

1 στικ κανέλας

2 φύλλα δάφνης

1 κ.σ. μέλι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τα ζυμαρικά μας για να είναι έτοιμα. Μετά ετοιμάζουμε την μπολονέζ μανιταριών.

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε πρώτα τα μανιτάρια, προκειμένου να βγάλουν την υγρασία τους – για περίπου ένα λεπτό. Μετά από λόγο ρίχνουμε δύο με τρία βασιλομανίταρα για να δώσουν μεγάλη γεύση και ένταση.

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο τηγάνι το σέλινο, το πράσο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο (για τη γλύκα), λίγο θυμάρι και ανακατεύουμε.

Μετά ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, τη ζάχαρη, λίγο μέλι και σβήνουμε με ζωμό λαχανικών. Η μπολονέζ δεν θέλει περισσότερα από 10 λεπτά για να ετοιμαστεί.

Στο τέλος προσθέτουμε δύο φύλλα δάφνης και ένα στικ κανέλα και η μπολονέζ μανιταριών είναι έτοιμη.