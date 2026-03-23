Buongiorno 23 Μαρτίου 2026, 07:00
Δύο veggie συνταγές

Δύο συνταγές μου μάθαμε στην κουζίνα του Buongiorno

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Ακολουθούν δύο veggie συνταγές, μέσα από την κουζίνα του Buongiorno. ότι πρέπει για αυτή την περίοδο, γεμάτες γεύσεις.

Μπιφτέκια λαχανικών με βρώμη

Τα υλικά

3 πατάτες
2 κολοκύθια
2 καρότα
1 λευκό κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1/2 ματσάκι μαϊντανό
1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη
150 γρ. βρώμη
50 γρ. αλεύρι
50 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τις πατάτες και τα καρότα.

Στη συνέχεια, σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι βρώμης, μαζί με λίγο κανονικό αλεύρι, τα βρασμένα καρότα και πατάτες και τα διαλύουμε όλα με ένα πιρούνι.

Ρίχνουμε στο μπολ λίγο ρίγανη, φρέσκο κρεμμύδι, αρκετό μαϊντανό, τριμμένο κολοκύθι, λίγο πελτέ ντομάτας και λίγο λευκό κρεμμύδι. Συνεχίζουμε να διαλύουμε τα υλικά με το πιρούνι, μέχρι να γίνουν ένα μείγμα.

Μετά ρίχνουμε λίγο ακόμα αλεύρι και λίγο βρώμη, ενώ ανακατεύουμε καλά.

Μόλις γίνει το μείγμα, πλαθουμε τα μπιφτέκια με τα χέρια και από εκεί και πέρα επιλέγουμε πώς θα τα κάνουμε: ή τηγανιτά ή στον φουρνού, ενώ μπορούμε να τα συνοδεύσουμε τόσο με ρύζι όσο και με πατάτες.

Ματσάτα με μπολονέζ μανιταριών

Τα υλικά

500 γρ ματσάτα
500 γρ μανιτάρια
300 γρ Πορτομπέλο
30 γρ αποξηραμένα μανιτάρια
2 λευκά κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο
2 στικ σέλερι
1 καρότο τριμμένο
400 γρ ντομάτα κονκασέ
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
600 ml ζωμό λαχανικών
5 κλωνάρια θυμάρι
1 στικ κανέλας
2 φύλλα δάφνης
1 κ.σ. μέλι
αλάτι
πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τα ζυμαρικά μας για να είναι έτοιμα. Μετά ετοιμάζουμε την μπολονέζ μανιταριών.

Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε πρώτα τα μανιτάρια, προκειμένου να βγάλουν την υγρασία τους – για περίπου ένα λεπτό. Μετά από λόγο ρίχνουμε δύο με τρία βασιλομανίταρα για να δώσουν μεγάλη γεύση και ένταση.

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο τηγάνι το σέλινο, το πράσο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο (για τη γλύκα), λίγο θυμάρι και ανακατεύουμε.

Μετά ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, τη ζάχαρη, λίγο μέλι και σβήνουμε με ζωμό λαχανικών. Η μπολονέζ δεν θέλει περισσότερα από 10 λεπτά για να ετοιμαστεί.

Στο τέλος προσθέτουμε δύο φύλλα δάφνης και ένα στικ κανέλα και η μπολονέζ μανιταριών είναι έτοιμη.

Πολιτική
Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Vita.gr
Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Κόσμος
Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
Άλλα Αθλήματα 23.03.26

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Ψηφιακή κάρτα καυσίμων και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Πολιτική 23.03.26

Ψηφιακή κάρτα καυσίμων και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Ελλάδα 23.03.26

Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη - Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σκληραίνει τη γραμμή για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης - Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Euroleague 23.03.26

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

