Ως την «κορυφή του παγόβουνου» χαρακτηρίζουν περιβαλλοντικές οργανώσεις τη μαζική δηλητηρίαση άγριας ζωής στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου μετά τον πρόσφατο εντοπισμό 9 νεκρών μαυρόγυπων, 4 γερακινών, 4 κοράκων, ενός λύκου, 5 αλεπούδων και δύο κουναβιών.

Όπως επισημαίνουν στη σχετική ανακοίνωση, το συγκεκριμένο περιστατικό, αν και από τα σοβαρότερα των τελευταίων χρόνων, αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς κάθε χρόνο σημειώνονται πολλές δεκάδες περιστατικά δηλητηρίασης άγριων ζώων (μεταξύ των αυστηρά προστατευόμενων ζώων).

Είδη, όπως το όρνιο και ο χρυσαετός) σε όλη τη χώρα, όμως σε καμία περίπτωση δεν έχουν εντοπιστεί και τιμωρούνται οι δράστες του εγκλήματος. Ενδεικτικά, μεταξύ 1995-2025, στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς έχουν βρεθεί 22 δηλητηριασμένοι μαυρόγυπες.

Τι ζητάνε οι Οργανώσεις

«Οι μηχανισμοί, τα πρωτόκολλα, η χρηματοδότηση και η σχετική εκπαίδευση αρμοδιοτήτων φορέων για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών που υπάρχουν. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 1993 και μόλις το 2022 θεσπίστηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ωστόσο, το πιο πρόσφατο αυτό περιστατικό αποτελεί ηχηρή υπενθύμιση πως η εφαρμογή των παραπάνω παραμένει ελλιπής. Καθώς και θλιβερή επιβεβαίωση πως η ατιμωρησία και η περιφρόνηση των δραστών για τους θεσμούς έχει φτάσει στο απροχώρητο» τονίζεται σχετικά.

Οι οργανώσεις καλούν την πολιτεία να κινήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την εξιχνίαση κακουργημάτων, να διεξαχθεί άμεσα εξονυχιστικές και πλήρεις επιτόπιες έρευνες, τοξικολογικές εξετάσεις στα ευρήματα, και νεκροψίες όλων των νεκρών ώστε να συγκεντρωθεί μια εμπεριστατωμένη δικογραφία. Παράλληλα, να αναλάβει η πολιτεία αποφασιστικά συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσίες για τη βέλτιστη επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία τους στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ανακοίνωση υπογράφει η Εθνική Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα στην οποία συμμετέχουν οι ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, Καλλιστώ, Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και WWF Ελλάς.