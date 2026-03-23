Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, πέρασε από τη Βουλή το ερανικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Το νομοσχέδιο αφορά τον εκσυγχρονισμό, διαφάνεια και αυστηροποίηση ποινών στις Μεταφορές. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και δίκαιο για όλους.

Το νομοσχέδιο έλαβε 158 «ναι» από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιους ανεξάρτητους, ενώ καταψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πέρασαν επίσης, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άρθρα 41 (περί ανακλήσεων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ), 52 (Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό) και 67 (ηλεκτροκίνηση ταξί) με 158 θετικές ψήφους έναντι 132 αρνητικών, επί συνόλου 290 ψηφισάντων βουλευτών.

Απεργιακές κινητοποιήσεις

Οι επαγγελματίες του κλάδου των ταξί έχουν προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα σε κινητοποιήσεις, με τελευταία τη σημερινή απεργία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι οδηγοί ταξί της Θεσσαλονίκης κατέβηκαν στην Αθήνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μαζί με συναδέλφους τους από όλη τη χώρα, την ημέρα ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή.

Γιατί το απορρίπτουν

Η απεργιακή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την απόρριψη βασικών αιτημάτων του κλάδου των ταξί.

Στο στόχαστρο των οδηγών βρίσκονται συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, με κυριότερη την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης χωρίς μεταβατική περίοδο, γεγονός που όπως τονίζουν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στον κλάδο.

Παράλληλα, εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, αλλά και για αλλαγές που αφορούν τις ειδικές άδειες και δυσχεραίνουν την ανανέωσή τους.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως δεν είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, επισημαίνουν όμως ότι απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και δίκαιο για όλους.

Από την πλευρά του υπουργείου Μεταφορών επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο (νόμος πια) είναι μια «συνεκτική παρέμβαση» που θέτει ενιαίους κανόνες σε κρίσιμους τομείς. Από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών.

Με το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζονται συσσωρευμένες εκκρεμότητες ετών, εισάγονται σύγχρονα εργαλεία εποπτείας και για πρώτη φορά προσεγγίζονται συνολικά κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας, ασφάλειας, ελέγχου και περιβαλλοντικής προστασίας.