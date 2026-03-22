Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Τεράστια νίκη για τους «ρεντς»!

Τη νίκη της χρονιάς πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κρισιμότερο -και για τις δύο ομάδες- ματς του προγράμματος της Premier League ως το φινάλε της σεζόν. Οι «ρεντς» διέλυσαν 3-0 την Τότεναμ στο Λονδίνο και την πέρασαν στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στους 32 και αφήνοντας την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ στους 30 και το -1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ένα τεράστιο φυσικά αποτέλεσμα για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα, με ένα «τρίποντο» που ουσιαστικά προσφέρει… έξι βαθμούς, αφού στερεί τρεις και από τους «σπερς» που έχουν στο σημείο αυτό τον ίδιο στόχο, δηλαδή την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Πλέον, στη μεγάλη αυτή μάχη των τελευταίων αγωνιστικών, η Λιντς έχει 33, η Νότιγχαμ Φόρεστ 32, η Τότεναμ 30 και η Γουέστ Χαμ -που έχασε από τη Άστον Βίλα την ίδια ώρα- 29, με τις τέσσερις αυτές ομάδες να είναι αυτές που θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την 18η θέση και να μην ακολουθήσουν έτσι -λογικά- Μπέρνλι και Γουλβς στην Τσάμπιονσιπ.

Το ματς στο «Tottenham Stadium» ήταν κλειστό, με τη Φόρεστ να είναι συνολικά καλύτερη σε όλο το 90λεπτο, διατηρώντας τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά. Οι ευκαιρίες μέχρι να ανοίξει το σκορ ήταν ελάχιστες, με τους «ρεντς» να βρίσκουν τελικά το γκολ που ξεκλείδωσε το παιχνίδι στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Ιγκόρ Ζεσούς με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Γουίλιαμς ήταν αυτός που έγραψε το 0-1 και από το σημείο αυτό η ομάδα του Περέιρα δεν… ξανακοίταξε πίσω της.

Το 0-2 ήρθε από τον Γκιμπς-Γουάιτ με κοντινό πλασέ στο 62′, έπειτα από ωραία κίνηση και γύρισμα του Χάντσον-Οντόι από αριστερά. Ενώ ο κόσμος της Τότεναμ είχε αρχίσει να φεύγει από το γήπεδο από το 70ο λεπτό, τελικά η Φόρεστ πέτυχε και τρίτο γκολ για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της, με το σουτ του Αβονίγι στο 87′ έπειτα από νέα ασίστ του Γουίλιαμς.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League μετά από 7 αγωνιστικές και τις 25/1 (2-0 εκτός τη Μπρέντφορντ), ενώ αντίθετα η Τότεναμ του Τούντορ παρέμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026, μετρώντας πια 13 αγωνιστικές μακριά από τα «τρίποντα», με τελευταίο της το 1-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας στις 28 Δεκεμβρίου.

Βήμα… Τσάμπιονς για την Άστον Βιλα

Στο άλλο ματς που διεξαγόταν ταυτόχρονα με το Τότεναμ – Νότιγχαμ, η Άστον Βίλα καθάρισε εύκολα 2-0 τη Γουέστ Χαμ και «βύθισε» τα «σφυριά» ακόμη περισσότερο. Οι «Χωριάτες» με τη νίκη τους αυτή ξέφυγαν στο +5 από τη Λίβερπουλ και πήραν τεράστιο προβάδισμα για την έξοδο στο επόμενο Champions League, με την πρώτη τους νίκη στην Premier League μετά από 4 αγωνιστικές. Ο ΜακΓκιν στο 15′ και ο Γουότκινς σο 68′ ήταν οι σκόρερς για την ομάδα του Ουνάι Έμερι.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 20/3

Μπόρνμουθ – Μάντεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Σάββατο 21/3

Λιντς – Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον – Τσέλσι 3-0

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1

Μπράιτον – Λίβερπουλ 2-1

Κυριακή 22/3

Νιούκαστλ – Σάντερλαντ 1-2

Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ 2-0

Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (32η):

Παρασκευή 10/4

22:00 Γουέστ Χαμ – Γουλβς

Σάββατο 11/4

14:30 Άρσεναλ – Μπόρνμουθ

17:00 Μπέρνλι – Μπράιτον

17:00 Μπρέντφορντ – Έβερτον

19:30 Λίβερπουλ – Φούλαμ

Κυριακή 12/4

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

16:00 Σάντερλαντ – Τότεναμ

18:30 Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 13/4

22:00 Μάντεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς