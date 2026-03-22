Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι στο αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 08:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων ,όταν 57χρονος αστυνομικός ενώ βρισκόταν στο γραφείο του αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το υπηρεσιακό του όπλο.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news, έφτασε άμεσα στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 57χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο ,όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν ζωή.

Ο αστυνομικός είναι πατέρας τριών 3 ενήλικων παιδιών.