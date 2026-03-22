Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Διεθνής Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 23:50

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Μπορεί η Ελλάδα να καταγράφεται προς το παρόν ως ένας από τους κερδισμένους προορισμούς από την πολεμική αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται ασφαλής προορισμός όμως οι προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό παραμένουν πολλές, μεταξύ των οποίων και το τι θα συμβεί με τους Αμερικανούς τουρίστες. Το μεγάλο στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό είναι η αμερικανική αγορά, που πέρυσι κατέγραψε νέο ρεκόρ με 1.550.800 αφίξεις (+0,2%) και ταξιδιωτικά έσοδα 1.717,8 εκατ. ευρώ (+8,5%) καθώς ο μέσος Αμερικανός επισκέπτης ξοδεύει κατά μέσο όρο πολύ περισσότερα από τον μέσο ευρωπαίο. Σύμφωνα με στοιχεία του 2024 2025, οι Αμερικανοί τουρίστες  ξόδεψαν κατά μέσο όρο περίπου 1.024 – 1.080 ευρώ ανά ταξίδι στην Ελλάδα πολύ πάνω από τον μέσο όρο των τουριστών (που είναι γύρω στα 570–600 ευρώ).

Ο τουρισμός από τις ΗΠΑ

Προς το παρόν δεν παρατηρείται τάση ακυρώσεων, ωστόσο, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας στην περιοχή των συγκρούσεων και η τάση των Αμερικανών να βλέπουν την περιοχή ως ενιαίο σύνολο δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τη συμπεριφορά τους, ειδικά εάν η σύγκρουση συνεχιστεί ή ενταθεί περαιτέρω. Οι πρόσφατες απειλές του Ιράν ότι θα στοχεύσει τουριστικούς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή εντείνουν τον προβληματισμό.

Εκτός όμως από τα θέματα ασφαλείας, αυτό που εξετάζουν οι επισκέπτες από μακρινούς προορισμούς, όπως οι Αμερικανοί, είναι και τα αυξημένα κόστη ταξιδιού λόγω της ανόδου του κόστους των αεροπορικών καυσίμων. Οι διαταραχές στην αγορά καυσίμων και άλλων προμηθειών επηρεάζουν τις τιμές εισιτηρίων.

Η τιμή ενός γαλονιού καυσίμου αεροσκάφους (jet fuel) ανήλθε στα 3,93 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα από 2,50 δολάρια πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, σύμφωνα με την Argus Media. Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta, Ed Bastian, δήλωσε, όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο AP, ότι αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 400 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κόστος μέχρι στιγμής. Στελέχη των American και United ανέφεραν παρόμοια νούμερα κατά τη διάρκεια ομιλίας τους στο ετήσιο συνέδριο J.P. Morgan Industrials.

Οι αεροπορικές εταιρείες

Προς το παρόν, πάντως, οι περισσότερες μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ισχυρή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια. Όπως εκτιμούν τα στελέχη των αεροπορικών εταιρειών, οι ταξιδιώτες αγοράζουν τώρα εισιτήρια για να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές πριν οι αερομεταφορείς προσαρμόσουν περαιτέρω τα κόστη, καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδος.

Οι αναλυτές του κλάδου λένε ότι δεν τίθεται θέμα αν τα αεροπορικά εισιτήρια θα αυξηθούν λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων, αλλά πότε, για πόσο καιρό και κατά πόσο. Ο αντίκτυπος μπορεί να γίνει περισσότερο αισθητός στις διεθνείς διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, οι οποίες καταναλώνουν σημαντικά περισσότερα καύσιμα από τις μικρότερες πτήσεις. Εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται επίσης να προσαρμόσουν τα δρομολόγια ή να μειώσουν ορισμένες διαδρομές για να περιορίσουν το κόστος. Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν διακοπές την άνοιξη και το καλοκαίρι θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξημένα έξοδα με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι  «δεν πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο ζήτημα» και ότι οι διαταραχές «αναμένεται να διαρκέσουν».

Αυξημένος αριθμός πτήσεων

Φέτος, με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, οι απευθείας πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Στον προγραμματισμό τους, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουν νωρίτερα την άνοιξη τα θερινά τους δρομολόγια σε συγκεκριμένους προορισμούς, όπως η Delta για Ατλάντα 20 ημέρες νωρίτερα, ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα έχουν ανακοινώσει η United Airlines από το Σικάγο, η Delta από τη Βοστόνη και η American από το Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 καταγράφηκε νέο ρεκόρ πτήσεων από τις ΗΠΑ, που έφθασαν τις 103 ανά εβδομάδα από 82 πτήσεις το 2024 (+25%).

Να σημειωθεί πάντως ότι  παρά την αύξηση των πτήσεων το 2025 (+21 πτήσεις/εβδομάδα ή +25% σε σχέση με το 2024), η άνοδος των επισκεπτών ήταν πιο συγκρατημένη, γεγονός που αναδεικνύει και τις προκλήσεις για φέτος, σε ότι αφορά τις πληρότητες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ έφτασε τις 1.550.800 αφίξεις (+0,2%), ενώ αντιθέτως που πιο υψηλούς ρυθμούς κατέγραψαν τα έσοδα, που ανήλθαν σε 1.717,8 εκατ. ευρώ (+8,5%).

Η Ελλάδα στους κερδισμένους

Γενικότερα, πάντως η χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Mabrian, περιλαμβάνεται προς το παρόν στους κερδισμένους από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, καθώς οι χώρες της Μεσογείου αναμένεται να απορροφήσουν τη ζήτηση που εκδηλωνόταν για την εμπόλεμη περιοχή. Η Ισπανία ηγείται αυτής της αύξησης (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από την Ιταλία (+0,23%) και το Μαρόκο (+0,12%). Η Γαλλία και η Ελλάδα εμφανίζουν πιο περιορισμένα κέρδη (0,12% και 0,05% αντίστοιχα). Η μεγάλη χαμένη είναι η Τουρκία, που σε σύγκριση με πέρυσι καταγράφει μείωση 0,46%.

Επίσης, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, παρά τις αναταράξεις, εμφανίζεται και η Booking. Όπως επισήμανε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Alessandro Callari, Regional Manager για Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισραήλ στη Booking.com, η Ελλάδα εμφανίζει ανθεκτικότητα, με βασικές αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία να συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη ζήτηση. Ο ίδιος έδωσε και μία εικόνα ως προς τη ζήτηση κατά την περίοδο του Πάσχα από το εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι οι εθνικότητες που αναζητούν ελληνικούς προορισμούς για κρατήσεις την περίοδο από τις 6 έως τις 12 Απριλίου είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία και η Ρουμανία.

Πηγή: ΟΤ

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

