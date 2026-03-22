Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Μπορεί η Ελλάδα να καταγράφεται προς το παρόν ως ένας από τους κερδισμένους προορισμούς από την πολεμική αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρείται ασφαλής προορισμός όμως οι προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό παραμένουν πολλές, μεταξύ των οποίων και το τι θα συμβεί με τους Αμερικανούς τουρίστες. Το μεγάλο στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό είναι η αμερικανική αγορά, που πέρυσι κατέγραψε νέο ρεκόρ με 1.550.800 αφίξεις (+0,2%) και ταξιδιωτικά έσοδα 1.717,8 εκατ. ευρώ (+8,5%) καθώς ο μέσος Αμερικανός επισκέπτης ξοδεύει κατά μέσο όρο πολύ περισσότερα από τον μέσο ευρωπαίο. Σύμφωνα με στοιχεία του 2024 2025, οι Αμερικανοί τουρίστες ξόδεψαν κατά μέσο όρο περίπου 1.024 – 1.080 ευρώ ανά ταξίδι στην Ελλάδα πολύ πάνω από τον μέσο όρο των τουριστών (που είναι γύρω στα 570–600 ευρώ).

Ο τουρισμός από τις ΗΠΑ

Προς το παρόν δεν παρατηρείται τάση ακυρώσεων, ωστόσο, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας στην περιοχή των συγκρούσεων και η τάση των Αμερικανών να βλέπουν την περιοχή ως ενιαίο σύνολο δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τη συμπεριφορά τους, ειδικά εάν η σύγκρουση συνεχιστεί ή ενταθεί περαιτέρω. Οι πρόσφατες απειλές του Ιράν ότι θα στοχεύσει τουριστικούς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή εντείνουν τον προβληματισμό.

Εκτός όμως από τα θέματα ασφαλείας, αυτό που εξετάζουν οι επισκέπτες από μακρινούς προορισμούς, όπως οι Αμερικανοί, είναι και τα αυξημένα κόστη ταξιδιού λόγω της ανόδου του κόστους των αεροπορικών καυσίμων. Οι διαταραχές στην αγορά καυσίμων και άλλων προμηθειών επηρεάζουν τις τιμές εισιτηρίων.

Η τιμή ενός γαλονιού καυσίμου αεροσκάφους (jet fuel) ανήλθε στα 3,93 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα από 2,50 δολάρια πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, σύμφωνα με την Argus Media. Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta, Ed Bastian, δήλωσε, όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο AP, ότι αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 400 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κόστος μέχρι στιγμής. Στελέχη των American και United ανέφεραν παρόμοια νούμερα κατά τη διάρκεια ομιλίας τους στο ετήσιο συνέδριο J.P. Morgan Industrials.

Οι αεροπορικές εταιρείες

Προς το παρόν, πάντως, οι περισσότερες μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ισχυρή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια. Όπως εκτιμούν τα στελέχη των αεροπορικών εταιρειών, οι ταξιδιώτες αγοράζουν τώρα εισιτήρια για να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές πριν οι αερομεταφορείς προσαρμόσουν περαιτέρω τα κόστη, καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδος.

Οι αναλυτές του κλάδου λένε ότι δεν τίθεται θέμα αν τα αεροπορικά εισιτήρια θα αυξηθούν λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων, αλλά πότε, για πόσο καιρό και κατά πόσο. Ο αντίκτυπος μπορεί να γίνει περισσότερο αισθητός στις διεθνείς διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, οι οποίες καταναλώνουν σημαντικά περισσότερα καύσιμα από τις μικρότερες πτήσεις. Εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται επίσης να προσαρμόσουν τα δρομολόγια ή να μειώσουν ορισμένες διαδρομές για να περιορίσουν το κόστος. Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν διακοπές την άνοιξη και το καλοκαίρι θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξημένα έξοδα με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι «δεν πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο ζήτημα» και ότι οι διαταραχές «αναμένεται να διαρκέσουν».

Αυξημένος αριθμός πτήσεων

Φέτος, με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, οι απευθείας πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Στον προγραμματισμό τους, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουν νωρίτερα την άνοιξη τα θερινά τους δρομολόγια σε συγκεκριμένους προορισμούς, όπως η Delta για Ατλάντα 20 ημέρες νωρίτερα, ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα έχουν ανακοινώσει η United Airlines από το Σικάγο, η Delta από τη Βοστόνη και η American από το Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 καταγράφηκε νέο ρεκόρ πτήσεων από τις ΗΠΑ, που έφθασαν τις 103 ανά εβδομάδα από 82 πτήσεις το 2024 (+25%).

Να σημειωθεί πάντως ότι παρά την αύξηση των πτήσεων το 2025 (+21 πτήσεις/εβδομάδα ή +25% σε σχέση με το 2024), η άνοδος των επισκεπτών ήταν πιο συγκρατημένη, γεγονός που αναδεικνύει και τις προκλήσεις για φέτος, σε ότι αφορά τις πληρότητες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ έφτασε τις 1.550.800 αφίξεις (+0,2%), ενώ αντιθέτως που πιο υψηλούς ρυθμούς κατέγραψαν τα έσοδα, που ανήλθαν σε 1.717,8 εκατ. ευρώ (+8,5%).

Η Ελλάδα στους κερδισμένους

Γενικότερα, πάντως η χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Mabrian, περιλαμβάνεται προς το παρόν στους κερδισμένους από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, καθώς οι χώρες της Μεσογείου αναμένεται να απορροφήσουν τη ζήτηση που εκδηλωνόταν για την εμπόλεμη περιοχή. Η Ισπανία ηγείται αυτής της αύξησης (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από την Ιταλία (+0,23%) και το Μαρόκο (+0,12%). Η Γαλλία και η Ελλάδα εμφανίζουν πιο περιορισμένα κέρδη (0,12% και 0,05% αντίστοιχα). Η μεγάλη χαμένη είναι η Τουρκία, που σε σύγκριση με πέρυσι καταγράφει μείωση 0,46%.

Επίσης, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, παρά τις αναταράξεις, εμφανίζεται και η Booking. Όπως επισήμανε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Alessandro Callari, Regional Manager για Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισραήλ στη Booking.com, η Ελλάδα εμφανίζει ανθεκτικότητα, με βασικές αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία να συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη ζήτηση. Ο ίδιος έδωσε και μία εικόνα ως προς τη ζήτηση κατά την περίοδο του Πάσχα από το εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι οι εθνικότητες που αναζητούν ελληνικούς προορισμούς για κρατήσεις την περίοδο από τις 6 έως τις 12 Απριλίου είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία και η Ρουμανία.

Πηγή: ΟΤ