Τουριστική σεζόν: Σκιά αβεβαιότητας ένα βήμα πριν από την εκκίνηση

Με τη φετινή τουριστική περίοδο να βρίσκεται προ των πυλών και τα εποχικά ξενοδοχεία να ετοιμάζονται να ανοίξουν λίγο πριν από το Πάσχα, η ελληνική τουριστική αγορά εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση, υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι πρώτες ενδείξεις καταγράφουν επιβράδυνση στον ρυθμό των κρατήσεων, προκαλώντας ανησυχία σε έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια κινείται σε τροχιά διαδοχικών ρεκόρ.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ενδιαφέρον για ταξίδια προς την Ελλάδα, τόσο για την πασχαλινή περίοδο όσο και για το καλοκαίρι, εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγος ακόμη και για προσωρινό «πάγωμα» των κρατήσεων, με τους ταξιδιώτες να τηρούν στάση αναμονής μέχρι να διαφανεί η πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στη διεθνή ταξιδιωτική δραστηριότητα.

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν και εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ακόμη μια διεθνή κρίση που επηρεάζει άμεσα την τουριστική ζήτηση. Οπως σημειώνουν, σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας η επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών είναι αναμενόμενη, οδηγώντας σε καθυστερήσεις στις αποφάσεις για διακοπές. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητά του απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις.

Η προσοχή στρέφεται κυρίως σε βασικούς προορισμούς όπως η Κρήτη και η Ρόδος, που συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο οργανωμένων πακέτων. Εκεί, αν και οι προκρατήσεις του χειμώνα είχαν κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αισθητή επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις, γεγονός που αποδίδεται στο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ωστόσο, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η τρέχουσα συγκυρία ενδέχεται να δημιουργήσει και κάποιες ευκαιρίες. Σε ανάλογες περιόδους στο παρελθόν παρατηρήθηκε μετατόπιση ταξιδιωτικών ροών προς προορισμούς που θεωρούνται πιο ασφαλείς. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί, εφόσον επηρεαστούν ανταγωνιστικοί προορισμοί της Ανατολικής Μεσογείου.

Καθοριστικές αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες, καθώς η αγορά θα επιχειρήσει να αποτιμήσει αν η παρούσα επιβράδυνση αποτελεί μια πρόσκαιρη αντίδραση ή προάγγελο μιας πιο συγκρατημένης σεζόν. Παράγοντες όπως η εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης, το κόστος μεταφορών και ενέργειας αλλά και η ψυχολογία των ταξιδιωτών θα παίξουν κρίσιμο ρόλο.

Σημειώνεται ότι πριν από την πρόσφατη ένταση, οι προκρατήσεις για το 2026 κινούνταν σε έντονα ανοδική τροχιά. Οι βασικοί tour operators έκαναν λόγο για ακόμη μία δυναμική χρονιά, με εκτιμώμενη αύξηση της ζήτησης κατά περίπου 8%. Παράλληλα, τα νέα συμβόλαια με τα ξενοδοχεία περιλάμβαναν αυξήσεις τιμών της τάξης του 5%-7%, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς.

