newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέση Ανατολή: Θα τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία η κρίση;
Διεθνής Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 20:30

Μέση Ανατολή: Θα τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία η κρίση;

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει μνήμες ενεργειακών κρίσεων και απειλεί με νέο κύμα πληθωρισμού και ύφεσης

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία μοιάζει ήδη εύθραυστη, η προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή επαναφέρει μνήμες από τις πιο σκοτεινές οικονομικές περιόδους του 20ού αιώνα. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι απλώς ένα ακόμη γεωπολιτικό επεισόδιο. Αποτελεί έναν πιθανό καταλύτη για αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα επηρεάσουν την ενέργεια, τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αρχικά, οι αγορές έδειξαν να υποτιμούν την ένταση της κρίσης, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Guardian. Πολλοί επενδυτές πίστεψαν ότι η στρατιωτική επιχείρηση που συνδέθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ θα είχε περιορισμένη διάρκεια και αντίκτυπο.

Ωστόσο, όσο οι εβδομάδες περνούν, το σενάριο ενός παρατεταμένου πολέμου γίνεται όλο και πιο πιθανό — και μαζί του αυξάνονται οι φόβοι για μια νέα παγκόσμια οικονομική αναταραχή.

Οι αγορές σε πλάνη: Από την αισιοδοξία στην αβεβαιότητα

Στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης, μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί όπως η Goldman Sachs εκτιμούσαν ότι οι επιπτώσεις θα ήταν προσωρινές.

Αντίστοιχα, η Barclays μιλούσε για περιορισμένες αναταράξεις, ενώ άλλες τράπεζες προέβλεπαν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παρέμεναν ελεγχόμενες.

Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε διαφορετική. Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτοξεύθηκε, και η μεταβλητότητα επέστρεψε δυναμικά στις διεθνείς αγορές.

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται πλέον για νέο κύμα ακρίβειας.

Ενέργεια: Η καρδιά της κρίσης

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελούν στρατηγικό σημείο. Οποιαδήποτε διαταραχή εκεί μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Η κατάσταση θυμίζει έντονα τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, όταν γεωπολιτικές εντάσεις οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών και σε ύφεση στη Δύση. Οι υφέσεις του 1973, 1979 και 1990 συνδέθηκαν άμεσα με σοκ στην ενέργεια — ένα μοτίβο που φαίνεται να επαναλαμβάνεται.

Ιστορικές αναλογίες: Από τον Ρίγκαν μέχρι σήμερα

Η ιστορία προσφέρει ανησυχητικές αναλογίες. Τη δεκαετία του 1980, ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε στείλει αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για να προστατεύσει τα δεξαμενόπλοια κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Η λεγόμενη «σύγκρουση των δεξαμενόπλοιων» (tanker war) αποτέλεσε μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές του Ψυχρού Πολέμου στην περιοχή.

Σήμερα, τέτοια σενάρια επιστρέφουν στο προσκήνιο, με τη διεθνή κοινότητα να εξετάζει ξανά στρατιωτικές συνοδείες πλοίων.

Οι επιπτώσεις σε βιομηχανία και τρόφιμα

Η κρίση δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Οι τιμές των λιπασμάτων — βασικό υποπροϊόν του πετρελαίου — αυξάνονται ραγδαία.

Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη γεωργία και προμηνύει αύξηση στις τιμές τροφίμων παγκοσμίως.

Μεγάλες βιομηχανίες, όπως η BASF, αυξάνουν ήδη τις τιμές τους, ενώ οι ενεργοβόρες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις.

Η αύξηση του κόστους παραγωγής μετακυλίεται τελικά στους καταναλωτές.

Η εφοδιαστική αλυσίδα υπό πίεση

Η παγκόσμια οικονομία είναι σήμερα πιο διασυνδεδεμένη από ποτέ. Διαταραχές στην ενέργεια επηρεάζουν αμέσως άλλους τομείς: από τα μικροτσίπ μέχρι τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Η διακοπή παραγωγής ηλίου στο Κατάρ — κρίσιμο για την τεχνολογία και την ιατρική — είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες απειλούνται, θυμίζοντας τις αναταράξεις της περιόδου Covid.

Πληθωρισμός και ανάπτυξη: η διπλή απειλή

Οι κεντρικές τράπεζες, όπως η Fed και η ΕΚΤ, προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό και να επιβραδύνει την ανάπτυξη. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού — ένα φαινόμενο που σημάδεψε τη δεκαετία του 1970.

Η Deloitte επισημαίνει ότι τέτοιες ενεργειακές κρίσεις ιστορικά οδηγούν σε ύφεση.

Οι αυξήσεις τιμών περιορίζουν την κατανάλωση, ενώ οι επιχειρήσεις μειώνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Η νέα πραγματικότητα: H αποπαγκοσμιοποίηση και ο γεωπολιτικός κίνδυνος

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η σημερινή κρίση εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο έντονα παγκοσμιοποιημένο. Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε θεαματικά.

Όμως αυτή η αλληλεξάρτηση καθιστά το σύστημα πιο ευάλωτο.

Έννοιες όπως “nearshoring”  (η μεταφορά της παραγωγής σε γειτονική/κοντινή χώρα)  και “friendshoring” (η μεταφορά σε χώρα-σύμμαχο) κερδίζουν έδαφος, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από ασταθείς περιοχές.

Είναι διαφορετική αυτή η κρίση;

Υπάρχουν και σημαντικές διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Οι ΗΠΑ είναι πλέον πιο ανεξάρτητες ενεργειακά, ενώ η Ευρώπη έχει διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας μετά το 2022. Επιπλέον, η εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τη δεκαετία του 1970.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι μικρός. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα της σύγχρονης οικονομίας μπορεί να ενισχύσει τις επιπτώσεις.

H λεπτή ισορροπία

Η σύγκρουση με το Ιράν αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για την παγκόσμια οικονομία. Αν και υπάρχουν ελπίδες ότι η κρίση θα περιοριστεί, το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου πολέμου δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική ένταση αυξάνεται, η οικονομική σταθερότητα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιες κρίσεις αφήνουν βαθιά και μακροχρόνια σημάδια — και όλα δείχνουν ότι ίσως βρισκόμαστε ξανά σε ένα τέτοιο σημείο καμπής.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύνταξη
Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

Σύνταξη
MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Μαρία Κρουστάλη
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Σύνταξη
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (1-2)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Απόρρητο