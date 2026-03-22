Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία μοιάζει ήδη εύθραυστη, η προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή επαναφέρει μνήμες από τις πιο σκοτεινές οικονομικές περιόδους του 20ού αιώνα. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι απλώς ένα ακόμη γεωπολιτικό επεισόδιο. Αποτελεί έναν πιθανό καταλύτη για αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα επηρεάσουν την ενέργεια, τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αρχικά, οι αγορές έδειξαν να υποτιμούν την ένταση της κρίσης, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Guardian. Πολλοί επενδυτές πίστεψαν ότι η στρατιωτική επιχείρηση που συνδέθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ θα είχε περιορισμένη διάρκεια και αντίκτυπο.

Ωστόσο, όσο οι εβδομάδες περνούν, το σενάριο ενός παρατεταμένου πολέμου γίνεται όλο και πιο πιθανό — και μαζί του αυξάνονται οι φόβοι για μια νέα παγκόσμια οικονομική αναταραχή.

Οι αγορές σε πλάνη: Από την αισιοδοξία στην αβεβαιότητα

Στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης, μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί όπως η Goldman Sachs εκτιμούσαν ότι οι επιπτώσεις θα ήταν προσωρινές.

Αντίστοιχα, η Barclays μιλούσε για περιορισμένες αναταράξεις, ενώ άλλες τράπεζες προέβλεπαν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παρέμεναν ελεγχόμενες.

Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε διαφορετική. Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτοξεύθηκε, και η μεταβλητότητα επέστρεψε δυναμικά στις διεθνείς αγορές.

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται πλέον για νέο κύμα ακρίβειας.

Ενέργεια: Η καρδιά της κρίσης

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελούν στρατηγικό σημείο. Οποιαδήποτε διαταραχή εκεί μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Η κατάσταση θυμίζει έντονα τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, όταν γεωπολιτικές εντάσεις οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών και σε ύφεση στη Δύση. Οι υφέσεις του 1973, 1979 και 1990 συνδέθηκαν άμεσα με σοκ στην ενέργεια — ένα μοτίβο που φαίνεται να επαναλαμβάνεται.

Ιστορικές αναλογίες: Από τον Ρίγκαν μέχρι σήμερα

Η ιστορία προσφέρει ανησυχητικές αναλογίες. Τη δεκαετία του 1980, ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε στείλει αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για να προστατεύσει τα δεξαμενόπλοια κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Η λεγόμενη «σύγκρουση των δεξαμενόπλοιων» (tanker war) αποτέλεσε μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές του Ψυχρού Πολέμου στην περιοχή.

Σήμερα, τέτοια σενάρια επιστρέφουν στο προσκήνιο, με τη διεθνή κοινότητα να εξετάζει ξανά στρατιωτικές συνοδείες πλοίων.

Οι επιπτώσεις σε βιομηχανία και τρόφιμα

Η κρίση δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Οι τιμές των λιπασμάτων — βασικό υποπροϊόν του πετρελαίου — αυξάνονται ραγδαία.

Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη γεωργία και προμηνύει αύξηση στις τιμές τροφίμων παγκοσμίως.

Μεγάλες βιομηχανίες, όπως η BASF, αυξάνουν ήδη τις τιμές τους, ενώ οι ενεργοβόρες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις.

Η αύξηση του κόστους παραγωγής μετακυλίεται τελικά στους καταναλωτές.

Η εφοδιαστική αλυσίδα υπό πίεση

Η παγκόσμια οικονομία είναι σήμερα πιο διασυνδεδεμένη από ποτέ. Διαταραχές στην ενέργεια επηρεάζουν αμέσως άλλους τομείς: από τα μικροτσίπ μέχρι τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Η διακοπή παραγωγής ηλίου στο Κατάρ — κρίσιμο για την τεχνολογία και την ιατρική — είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες απειλούνται, θυμίζοντας τις αναταράξεις της περιόδου Covid.

Πληθωρισμός και ανάπτυξη: η διπλή απειλή

Οι κεντρικές τράπεζες, όπως η Fed και η ΕΚΤ, προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό και να επιβραδύνει την ανάπτυξη. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού — ένα φαινόμενο που σημάδεψε τη δεκαετία του 1970.

Η Deloitte επισημαίνει ότι τέτοιες ενεργειακές κρίσεις ιστορικά οδηγούν σε ύφεση.

Οι αυξήσεις τιμών περιορίζουν την κατανάλωση, ενώ οι επιχειρήσεις μειώνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Η νέα πραγματικότητα: H αποπαγκοσμιοποίηση και ο γεωπολιτικός κίνδυνος

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η σημερινή κρίση εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο έντονα παγκοσμιοποιημένο. Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε θεαματικά.

Όμως αυτή η αλληλεξάρτηση καθιστά το σύστημα πιο ευάλωτο.

Έννοιες όπως “nearshoring” (η μεταφορά της παραγωγής σε γειτονική/κοντινή χώρα) και “friendshoring” (η μεταφορά σε χώρα-σύμμαχο) κερδίζουν έδαφος, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από ασταθείς περιοχές.

Είναι διαφορετική αυτή η κρίση;

Υπάρχουν και σημαντικές διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Οι ΗΠΑ είναι πλέον πιο ανεξάρτητες ενεργειακά, ενώ η Ευρώπη έχει διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας μετά το 2022. Επιπλέον, η εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τη δεκαετία του 1970.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι μικρός. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα της σύγχρονης οικονομίας μπορεί να ενισχύσει τις επιπτώσεις.

H λεπτή ισορροπία

Η σύγκρουση με το Ιράν αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία για την παγκόσμια οικονομία. Αν και υπάρχουν ελπίδες ότι η κρίση θα περιοριστεί, το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου πολέμου δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική ένταση αυξάνεται, η οικονομική σταθερότητα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιες κρίσεις αφήνουν βαθιά και μακροχρόνια σημάδια — και όλα δείχνουν ότι ίσως βρισκόμαστε ξανά σε ένα τέτοιο σημείο καμπής.

Πηγή: ΟΤ