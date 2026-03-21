Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
Άλλα Αθλήματα 21 Μαρτίου 2026, 20:13

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού ίσως πραγματοποίησε το καλύτερο φετινό της παιχνίδι εντός και εκτός Ελλάδας. Με όπλο μια «γρανιτένια» άμυνα που δέχθηκε όλα και όλα τρία τέρματα (!) αλλά και επίθεση-φωτιά, συνέτριψε 19-3 την Ντουναϊσβάρος μέσα στη Βουδαπέστη και «σφράγισε» πανηγυρικά το εισιτήριο από την πρώτη θέση του α’ ομίλου στην προημιτελική φάση του Champions League.

Μεγάλη εμφάνιση από την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, Φωτεινή Τριχά που σημείωσε έξι τέρματα ενώ στα πέντε….σταμάτησε η Βασιλική Πλευρίτου.

Ο Ολυμπιακός ήταν άπιαστος. Προηγήθηκε 8-0 στα πρώτα 13’ και τότε μόλις δέχθηκε το πρώτο του τέρμα. Άλλο ένα μόλις δέχθηκε μέχρι τέλος του ημιχρόνου με τη διαφορά να είναι στο +8 (10-2).

Η άμυνα παρέδιδε σεμινάριο…Η επίθεση μετουσίωνε σε γκολ κάθε προσπάθεια. Με νέο 4-0 ξέφυγε και άλλο, έκλεισε και το τρίτο οκτάλεπτο στο 14-3 ενώ στο τελευταίο απλά…δεν δέχθηκε γκολ! Αντιθέτως σημείωσε άλλα πέντε για να κλείσει πανηγυρικά ένα παιχνίδι που θα το θυμάται για καιρό…

Έτσι ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την κορυφή στον πρώτο όμιλο του Champions League και συνάμα, το «καλό» εισιτήριο για τη φάση των «8», εξασφάλισε η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες», που είχαν «κλεισμένη» θέση στα προημιτελικά από τον Δεκέμβριο, «σφράγισαν» και την πρωτιά όπως είπαμε και πλέον την Δευτέρα (23/3), από την κλήρωση στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα μάθουν τον αντίπαλό τους στη φάση των «8» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΝΤΟΥΝΑΪΣΒΑΡΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-19

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 2-5, 1-4, 0-5

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 5:30), 0-2 Πλευρίτου (π/π, 4:34), 0-3 Τριχά (πέναλτι, 3:07), 0-4 Πλευρίτου (περιφέρεια, 2:28), 0-5 Νίνου (περιφέρεια, 0:34)

2ο οκτάλεπτο: 0-6 Κουρέτα (φουνταριστό, 5:43), 0-7 Τριχά (περιφέρεια, 4:43), 0-8 Μπίκου (περιφέρεια, 3:05), 1-8 Μπόρσι (περιφέρεια, 1:12), 1-9 Τριχά (π/π, 0:50), 2-9 Μπόρσι (π/π, 0:15), 2-10 Μυριοκεφαλιτάκη (περιφέρεια, 0:03)

3ο οκτάλεπτο: 2-11 Τριχά (περιφέρεια, 7:24), 2-12 Αντριους (κόντρα, 6:52), 2-13 Σιούτη (π/π, 6:03), 2-14 Μπίκου (περιφέρεια, 2:24), 3-14 Μπόρσι (πέναλτι, 2:01)

4ο οκτάλεπτο: 3-15 Πλευρίτου (περιφέρεια, 5:26), 3-16 Πλευρίτου (π/π, 4:40), 3-17 Πλευρίτου (περιφέρεια, 3:18), 3-18 Τριχά (περιφέρεια, 2:35), 3-19 Τριχά (περιφέρεια, 0:01)

Ντουναϊσβάρος (Γιόζεφ Σίκε): Μάτσκο, Καράνσι, Μπόρσι 3, Γιονκλ, Χόρβατ, Μαχιού, Σάμπο, Γκάρντα, Παλ, Μίχοκ, Κβαντονγνταναρί, Κάκας, Κατσίμπρη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 6, Αντριους 1, Σιούτη 1, Μπίκου 2, Νίνου 1, Πλευρίτου 5, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου

«Κλειδί η άμυνα»

Βάσω Πλευρίτου: «Μπήκαμε αρκετά συγκεντρωμένες, κάνοντας αισθητή την παρουσία μας από το πρώτο λεπτό. Το κλειδί της σημερινής αναμέτρησης ήταν η άμυνα μας, οπού για μεγάλο χρονικό διάστημα η αντίπαλη ομάδα δεν βρήκε κάποια λύση. Επιτεύχθηκε ο πρώτος στόχος, η πρωτιά στην φάση των ομίλων. Τώρα, αναμένουμε την κλήρωση της Δευτέρας, για να δούμε τον αντίπαλο μας για τα προημιτελικά».

Η βαθμολογία στον Α΄ Όμιλο

(σε 6 αγώνες)

Ολυμπιακός 15
Ούιπεστ 9 (5 αγώνες)
============================

Ντουναϊσβάρος 9
Άλιμος ΝΑΣ BETSSON 0

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Κόσμος
Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι

LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)

Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκι και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

