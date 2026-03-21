Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

Η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού ίσως πραγματοποίησε το καλύτερο φετινό της παιχνίδι εντός και εκτός Ελλάδας. Με όπλο μια «γρανιτένια» άμυνα που δέχθηκε όλα και όλα τρία τέρματα (!) αλλά και επίθεση-φωτιά, συνέτριψε 19-3 την Ντουναϊσβάρος μέσα στη Βουδαπέστη και «σφράγισε» πανηγυρικά το εισιτήριο από την πρώτη θέση του α’ ομίλου στην προημιτελική φάση του Champions League.

Μεγάλη εμφάνιση από την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, Φωτεινή Τριχά που σημείωσε έξι τέρματα ενώ στα πέντε….σταμάτησε η Βασιλική Πλευρίτου.

Ο Ολυμπιακός ήταν άπιαστος. Προηγήθηκε 8-0 στα πρώτα 13’ και τότε μόλις δέχθηκε το πρώτο του τέρμα. Άλλο ένα μόλις δέχθηκε μέχρι τέλος του ημιχρόνου με τη διαφορά να είναι στο +8 (10-2).

Η άμυνα παρέδιδε σεμινάριο…Η επίθεση μετουσίωνε σε γκολ κάθε προσπάθεια. Με νέο 4-0 ξέφυγε και άλλο, έκλεισε και το τρίτο οκτάλεπτο στο 14-3 ενώ στο τελευταίο απλά…δεν δέχθηκε γκολ! Αντιθέτως σημείωσε άλλα πέντε για να κλείσει πανηγυρικά ένα παιχνίδι που θα το θυμάται για καιρό…

Έτσι ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την κορυφή στον πρώτο όμιλο του Champions League και συνάμα, το «καλό» εισιτήριο για τη φάση των «8», εξασφάλισε η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες», που είχαν «κλεισμένη» θέση στα προημιτελικά από τον Δεκέμβριο, «σφράγισαν» και την πρωτιά όπως είπαμε και πλέον την Δευτέρα (23/3), από την κλήρωση στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα μάθουν τον αντίπαλό τους στη φάση των «8» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΝΤΟΥΝΑΪΣΒΑΡΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-19

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 2-5, 1-4, 0-5

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 5:30), 0-2 Πλευρίτου (π/π, 4:34), 0-3 Τριχά (πέναλτι, 3:07), 0-4 Πλευρίτου (περιφέρεια, 2:28), 0-5 Νίνου (περιφέρεια, 0:34)

2ο οκτάλεπτο: 0-6 Κουρέτα (φουνταριστό, 5:43), 0-7 Τριχά (περιφέρεια, 4:43), 0-8 Μπίκου (περιφέρεια, 3:05), 1-8 Μπόρσι (περιφέρεια, 1:12), 1-9 Τριχά (π/π, 0:50), 2-9 Μπόρσι (π/π, 0:15), 2-10 Μυριοκεφαλιτάκη (περιφέρεια, 0:03)

3ο οκτάλεπτο: 2-11 Τριχά (περιφέρεια, 7:24), 2-12 Αντριους (κόντρα, 6:52), 2-13 Σιούτη (π/π, 6:03), 2-14 Μπίκου (περιφέρεια, 2:24), 3-14 Μπόρσι (πέναλτι, 2:01)

4ο οκτάλεπτο: 3-15 Πλευρίτου (περιφέρεια, 5:26), 3-16 Πλευρίτου (π/π, 4:40), 3-17 Πλευρίτου (περιφέρεια, 3:18), 3-18 Τριχά (περιφέρεια, 2:35), 3-19 Τριχά (περιφέρεια, 0:01)

Ντουναϊσβάρος (Γιόζεφ Σίκε): Μάτσκο, Καράνσι, Μπόρσι 3, Γιονκλ, Χόρβατ, Μαχιού, Σάμπο, Γκάρντα, Παλ, Μίχοκ, Κβαντονγνταναρί, Κάκας, Κατσίμπρη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 6, Αντριους 1, Σιούτη 1, Μπίκου 2, Νίνου 1, Πλευρίτου 5, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου

«Κλειδί η άμυνα» Βάσω Πλευρίτου: «Μπήκαμε αρκετά συγκεντρωμένες, κάνοντας αισθητή την παρουσία μας από το πρώτο λεπτό. Το κλειδί της σημερινής αναμέτρησης ήταν η άμυνα μας, οπού για μεγάλο χρονικό διάστημα η αντίπαλη ομάδα δεν βρήκε κάποια λύση. Επιτεύχθηκε ο πρώτος στόχος, η πρωτιά στην φάση των ομίλων. Τώρα, αναμένουμε την κλήρωση της Δευτέρας, για να δούμε τον αντίπαλο μας για τα προημιτελικά».

Η βαθμολογία στον Α΄ Όμιλο

(σε 6 αγώνες)

Ολυμπιακός 15

Ούιπεστ 9 (5 αγώνες)

Ντουναϊσβάρος 9

Άλιμος ΝΑΣ BETSSON 0