Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
Με τα χρώματα της Αλβανίας θα αγωνίζεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Σταύρος Πήλιος, όπως επέλεξε ο αμυντικός της Ένωσης που συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου - Κλήθηκε και ο Στρακόσα.
Την απόφασή του να αγωνιστεί με την Εθνική Αλβανίας έλαβε ο Σταύρος Πήλιος, με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ να βρίσκεται και επίσημα στις κλήσεις του Σιλβίνιο για τα παιχνίδια μπαράζ με φόντο την πρόκριση στο Μουντιάλ.
Η Αλβανία αντιμετωπίζει την Πολωνία (26/3) στον έναν από τους δυο ημιτελικούς του Path 2 της ευρωπαϊκής ζώνης, με τον νικητή να αντιμετωπίζει Ουκρανία ή Σουηδία, με έπαθλο το εισιτήριο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στις κλήσεις της Αλβανίας είναι και ο έτερος «κιτρινόμαυρος», Θωμάς Στρακόσα, ενώ αξιζει να σημειωθεί πως ο αμυντικός της Ένωσης αναφέρεται στη λίστα των παικτών ως «Σταύρος Πίλο».
Υπενθυμίζεται πως, ο Πήλιος έχει καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο αν και γεννήθηκε στη Ρόδο.
