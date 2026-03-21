Προμηθέας Πάτρας – Κολοσσός 76-98: Τεράστιο «διπλό» για την παραμονή τους οι νησιώτες (vid)

Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη πανηγυρίζει ο Κολοσσός Ρόδου μέσα στην Πάτρα, αφού επιβλήθηκε του Προμηθέα με 98-76 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και πλέον μπορεί να κοιτάει την είσοδό του στα πλέι οφ του πρωταθλήματος, πιάνοντας τους φιλοξενούμενους στο 7-13.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη μπήκε στο παιχνίδι απόλυτα συγκεντρωμένη και άρχισε από νωρίς να χτίζει καλές διαφορές. Μάλιστα στα μέσα της δεύτερης περιόδου οι νησιώτες έφτασαν στο +19 (42-23 στο 15’), με τον Προμηθέα να πλησιάζει κάπως στο φινάλε, με το ημίχρονο να κλείνει στο 51-29. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πιο ισορροπημένο, όμως στο τέταρτο οι Ροδίτες ήταν απόλυτοι πρωταγωνιστές φτάνοντας σε μια εύκολη επικράτηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τέβιν Μακ με 30 πόντους, ενώ ο Ντέιβιντ Νίκολς πρόσθεσε άλλους 16, με τους Αντώνη Πετρόπουλο και Ζώη Καράμπελα να έχουν από 11 πόντους έκαστος. Από την άλλη, ο Τζόρνταν Τάκερ μέτρησε 14 πόντους, ενώ από 13 πόντους είχαν οι Νίκος Πλώτας και Ντέι Ντέι Γκραντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98

Προμηθέας Πάτρας (Μπατής): Γκραντ 13 (2/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάκερ 14 (4/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κόλεμαν 5 (5 ριμπάουντ), Πλώτας 13 (3/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καραγιαννίδης 6, Χάρις 12 (2/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Μπαζίνας 10 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Λάγιος 2, Μπέλο 1, Σταυρακόπουλος

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Ραντλ 10 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Μακ 30 (10/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Νίκολς 16 (5/5 δίποντα, 7 λάθη), Γκαλβανίνι 9 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άκιν 2 (7 ριμπάουντ), Κένεντι 5(3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καράμπελας 11 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Κολοβέρος 3, Πετρόπουλος 11 (1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα), Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης