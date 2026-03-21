science
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνα: Ραντάρ νέας τεχνολογίας απειλεί την «αόρατη» κυριαρχία των F-35 και F-22 των ΗΠΑ
Τεχνολογία 21 Μαρτίου 2026, 06:45

Κίνα: Ραντάρ νέας τεχνολογίας απειλεί την «αόρατη» κυριαρχία των F-35 και F-22 των ΗΠΑ

Νέα τεχνολογία που αναπτύσσει η Κίνα θα επιτρέπει στα αεροσκάφη της να ανιχνεύουν στόχους με πολύ μικρή διατομή ραντάρ, όπως μαχητικά F-35 και F-22, από πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναφορές αποκαλύπτουν ότι η Κίνα επιτυγχάνει ένα ποιοτικό άλμα στην τεχνολογία ραντάρ που θα μπορούσε να μεταβάλει ριζικά την παγκόσμια ισορροπία της αεροπορικής ισχύος.

Αφού εδραίωσε με επιτυχία την κυριαρχία της στην τεχνολογία νιτριδίου του γαλλίου (GaN), η οποία θεωρείται σήμερα το παγκόσμιο χρυσό πρότυπο, οι κινέζοι επιστήμονες στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην επόμενη γενιά ημιαγωγών υλικών: το οξείδιο του γαλλίου (Ga2O3).

Το ραντάρ που βασίζεται στο οξείδιο του γαλλίου θα μπορούσε να μετατρέψει τα κινεζικά μαχητικά σε θανατηφόρους «πύργους ελέγχου πτήσης»

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι αυτή η τεχνολογία είναι ικανή να παράγει ένα ραντάρ Ενεργής Ηλεκτρονικής Σάρωσης (AESA) κατά 40% πιο ισχυρό, πιο συμπαγές σε μέγεθος και πιο ανθεκτικό σε παρεμβολές υψηλής συχνότητας σε σύγκριση με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στα δυτικά μαχητικά αεροσκάφη.

Το νιτρίδιο του γαλλίου θεωρείται εδώ και καιρό η κορυφή της τεχνολογίας ραντάρ λόγω της μεγάλης ικανότητάς του να αντέχει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα ενέργειας.

Ωστόσο, αυτό το υλικό πλησιάζει τα φυσικά του όρια, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαγωγή θερμότητας σε υψηλές συχνότητες, γράφει σε ανάλυσή του το defense-arabic.com.

Το οξείδιο του γαλλίου αναδεικνύεται ως μια ριζοσπαστική λύση χάρη στο ευρύτερο ενεργειακό χάσμα των 4,9 ηλεκτρονιοβόλτ, σε σύγκριση με τα 3,4 ηλεκτρονιοβόλτ για το νιτρίδιο του γαλλίου,

Αυτά τα ισχυρότερα ενεργειακά χαρακτηριστικά επιτρέπουν στα εξαρτήματα του ραντάρ να λειτουργούν σε πολύ υψηλότερες ηλεκτρικές τάσεις διατηρώντας παράλληλα ένα πολύ μικρό μέγεθος, παρέχοντας ένα εύρος ανίχνευσης που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατο.

Γραμμή παραγωγής

Υπό την πίεση του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ μέσω περιορισμών στις εξαγωγές, η Κίνα επιταχύνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη βιομηχανικής αυτάρκειας.

Το Πανεπιστήμιο Zhejiang και η εταιρεία MIG Semiconductor του Πεκίνου ανακοίνωσαν την ίδρυση μιας ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής που περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη κρυστάλλων έως την τελική επιθεώρηση.

Αυτή η κίνηση καταδεικνύει τη φιλοδοξία της Κίνας να δημιουργήσει μια πλήρως αυτάρκη αλυσίδα εφοδιασμού.

Με τη μαζική παραγωγή τσιπ τεσσάρων ιντσών, το Πεκίνο επιδιώκει να παρακάμψει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασής του σε προηγμένους ημιαγωγούς.

Επιχειρησιακά, αυτό το ραντάρ που βασίζεται στο οξείδιο του γαλλίου θα μπορούσε να μετατρέψει τα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη σε θανατηφόρους «πύργους ελέγχου πτήσης».

Η αυξανόμενη ισχύς μετάδοσης ραντάρ επιτρέπει στα αεροσκάφη να ανιχνεύουν στόχους με πολύ μικρή διατομή ραντάρ, όπως μαχητικά F-35 και F-22, από πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Από τεράστιες αποστάσεις

Εάν ραντάρ όπως αυτά που είναι τοποθετημένα στο KJ-3000 (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από defense-arabic.com) είναι πράγματι ικανά να ανιχνεύουν αεροσκάφη stealth σε απόσταση έως και 600 χιλιομέτρων, τότε το αμερικανικό δόγμα μάχης που βασίζεται στο «αόρατο» αεροσκάφος ως κορυφαία επιλογή μπορεί να αντιμετωπίσει μια πραγματική απειλή.

Η κυριαρχία της Κίνας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού γαλλίου της δίνει επίσης ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν έχουν οι δυτικές χώρες.

Ελέγχοντας περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας παραγωγής εξευγενισμένου γαλλίου, το Πεκίνο αποκτά σχεδόν πλήρη έλεγχο των τιμών και της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών.

Αυτή η κατάσταση θέτει ένα δίλημμα για το Πεντάγωνο, καθώς, ενώ επιδιώκει να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας στην τεχνολογία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικές πρώτες ύλες για την κατασκευή του στόλου των F-35.

Αυτή η ανισορροπία θα μπορούσε να επιβραδύνει τον εκσυγχρονισμό των δυτικών ραντάρ, σε μια εποχή που η Κίνα προοδεύει ραγδαία, εκμεταλλευόμενη τους άφθονους εγχώριους πόρους της.

Αυτή η εξέλιξη δεν περιορίζεται μόνο στην εμβέλεια, αλλά περιλαμβάνει και την αντοχή σε παρεμβολές, καθώς τα ραντάρ οξειδίου του γαλλίου χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες με μεγαλύτερη σταθερότητα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την παρεμβολή από τα εχθρικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Κόσμος
Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

inWellness
inTown
Stream science
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Απόρρητο