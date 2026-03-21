Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της άγνωστης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε κόκκινη βαλίτσα στη Χαλκιδική, με τις Αρχές να αναζητούν την ταυτότητά της και τον δράστη της δολοφονίας.

Η σορός εντοπίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο βρήκε την κόκκινη πάνινη βαλίτσα. Στο εσωτερικό της υπήρχε μια μικροκαμωμένη γυναίκα σε εμβρυική στάση, τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, δεμένη με ταινία συσκευασίας και τυλιγμένη σε κουβέρτα και λεπτό γαλάζιο πάπλωμα.

Η κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε στο σημείο μηδέν, στον τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου η φύση έκρυβε για μήνες το μακάβριο μυστικό προκειμένου να ερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το θύμα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 40 και 65 ετών, με ύψος περίπου 1,55 έως 1,62 μέτρα και μακριά μαλλιά, των οποίων το χρώμα έχει αλλοιωθεί λόγω των συνθηκών. Φορούσε μόνο μία μαύρη μπλούζα, ενώ στο στόμα της είχαν τοποθετηθεί χαρτιά, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια ασφυκτικού θανάτου.

Χαλκιδική: Φοβάμαι πως η κόρη μου είναι το θύμα της βαλίτσας

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός πατέρα που φοβάται πως η άγνωστη γυναίκα της βαλίτσας μπορεί να είναι η αγνοούμενη κόρη του. Ο ίδιος έδωσε τα στοιχεία του, ζητώντας να επικοινωνήσουν μαζί του και οι Αρχές.

«Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Η ηλικία, ο σωματότυπός της, τα μακριά μαλλιά. Η κόρη μου γεννήθηκε το 1973, άρα σήμερα θα είναι 54 ετών. Είναι περίπου 1,55 ύψος. Από το 2011 ζούσε στη Θεσσαλονίκη, όταν έφυγε από την Αθήνα. Τη λένε Φωτεινή. Το κινητό της το σηκώνει τώρα ένας νεαρός που λέει ότι το αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι», ανέφερε με εμφανή αγωνία.

Όπως εξήγησε, η ανησυχία του είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το τελευταίο διάστημα είχαν απομακρυνθεί ύστερα από έναν έντονο καβγά και δεν γνώριζε ούτε με ποιον ζούσε.

«Ήταν ξανθιά, με σγουρά μαλλιά. Δεν είχε κανέναν δικό της κοντά και ήταν εύκολο να χαθούν τα ίχνη της. Από την Παρασκευή που είδαμε την εκπομπή σας δεν έχουμε ηρεμήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει επικοινωνήσει κανείς από την αστυνομία», κατέληξε, εκφράζοντας την αγωνία του για την τύχη της.