Ο Ροντινέι ανέβασε φωτογραφία με τον Άντονι στο ματς με τον Παναθηναϊκό (pics)

Η Μπέτις επικράτησε 4-0 του Παναθηναϊκού και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από τη συνέχεια του Europa League.

Μάλιστα, τον Βραζιλιάνο άσο συνεχάρη ο συμπατριώτης του και παίκτης του Ολυμπιακού, Ροντινέι, με μια ανάρτηση στα social media, την οποία αναδημοσίευσε ο εξτρέμ της Μπέτις, συνοδευόμενο από μία καρδούλα.

«Είσαι φοβερός φίλε, συγχαρητήρια, σε υποστηρίζω», έγραψε στα social media ο Ροντινέι,

