Μισές εξηγήσεις από Μαρινάκη στη Βουλή για το Athens Alitheia Forum

Χωρίς ν’ απαντήσει σε σειρά κρίσιμων ερωτημάτων που προέκυψαν από δημοσιοεύματα αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του Athens Alitheia Forum για τα fake news και τον τοξικό λόγο, εμφανίστηκε στη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μιαρνάκης.

Συγκεριμένα απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διευκρινίσει αν όντως οι τρεις εταιρίες που ανέλαβαν το συνέδριο (Καραδημητράκης, ΤΕΜΑΝ και OVAL) είχαν ξεκινήσει τις εργασίες πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός καθώς η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έληγε μια μόλις ημέρα πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα δεν αρνήθηκε τις προσωπικές του σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της OVAL, Γ. Μπότση, επικαλούμενος τημ εμπειρία της επίμαχης εταιρίας στη διεξαγωγή συενδρίων. «Δεν έχω κρύψει ποτέ τις προσωπικές σχέσεις αλλά μιλάμε για μια εταιρία που έχει σε φέρει σε πέρας σειρά εκδηλώσεων, όλα νόμιμα και καθαρά», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης, δεν απάντησε αν αληθεύουν δημοσιεύματα που θέλουν τον κ. Μπότση να έχει αναλάβει έργα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ τη στιγμή που η εταιρεία του δεν είχε προηγουμένως σχέσεις με το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και αν οι τρεις επίμαχες εταιρίες (Καραδημητράκης, ΤΕΜΑΝ, Oval) είχαν συνεργαστεί με τη ΝΔ στις εκλογές του 2023.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «λύσσα» κατά του συνεδρίου και επιτέθηκε στον συνάδελφό του λέγοντας πως «δεν έχετε δικαίωμα και με αυτά που λέτε δείχνει πόσο σχέση έχει ο πολιτικός σας χώρος με τη δημοκρατία και τον διάλογο».