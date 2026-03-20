magazin
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς αλλάζει ο χάρτης της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης
Culture Live 20 Μαρτίου 2026, 06:00

Πώς αλλάζει ο χάρτης της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης

Η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount αλλάζει την κινηματογραφική βιομηχανία, με «παρενέργειες» που αφορούν τον έτσι κι αλλιώς ευμετάβλητο χώρο των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης

ΡεπορτάζΔιονυσία Μαρίνου
A
A
Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Spotlight

Εναν από τους μεγαλύτερους αναβρασμούς στην ιστορία της βιομηχανίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης έχει προκαλέσει η προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros από την Paramount. Η συμφωνία που ξεπερνά τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, αν ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει όχι απλώς τη συγχώνευση δύο μεγάλων εταιρειών αλλά μια πραγματική μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κινηματογραφική παραγωγή στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, αλλάζοντας ασφαλώς τους κανόνες του παιχνιδιού στο ίδιο το Χόλιγουντ.

Οπως επισημαίνει η εφημερίδα «The Guardian» σε δημοσίευμά της, οι ταινίες «One Battle After Another», «Weapons» και «Sinners» της Warner Bros κυριάρχησαν στα φετινά βραβεία Οσκαρ, κερδίζοντας συνολικά 11 κατηγορίες, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα του στούντιο να παράγει φιλμ υψηλής ποιότητας με απήχηση σε κοινό και κριτικούς. Επί της ουσίας, ωστόσο, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η Paramount, η οποία στα Οσκαρ δεν είχε ούτε μία υποψηφιότητα, κατάφερε να κερδίσει τη μάχη της εξαγοράς. Κι ας είχε πολύ μικρότερο μερίδιο στην αμερικανική αγορά, περίπου 6%, σε σύγκριση με αυτό της Warner που είναι στο 21%.

Ο νέος όμιλος που είναι στα σκαριά θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά κανάλια όπως τα CNN, HBO, HBO Max, Food Network και CBS News, υπηρεσίες streaming και ειδησεογραφικά Μέσα. Αυτή η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του συνεπάγεται ότι η επιρροή του δεν θα περιορίζεται μόνο στην ψυχαγωγία αλλά θα εκτείνεται επίσης στην ενημέρωση και τη δημόσια σφαίρα. Παράλληλα, το μέγεθος και η φύση της συμφωνίας προδιαγράφουν τη συγκέντρωση τεράστιας δύναμης σε ένα μόνο σχήμα, με πιθανές επιπτώσεις που ξεπερνούν τον χώρο του κινηματογράφου.

Απολύσεις και δημιουργία μονοπωλίου

Τις πρώτες επιπτώσεις αναμένεται να τις βιώσουν οι υπάλληλοι των δύο εταιρειών, οι οποίοι σήμερα φτάνουν τις 53.000. Εκτιμάται ότι οι μισοί από αυτούς θα βρεθούν χωρίς δουλειά τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτές οι περικοπές, μάλιστα, δεν θα περιοριστούν στις διοικητικές δομές αλλά θα επηρεάσουν άμεσα και τα δημιουργικά τμήματα, μειώνοντας παράλληλα και τον αριθμό παραγωγών που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Σε μπελάδες θα μπουν και οι ιδιοκτήτες των κινηματογραφικών αιθουσών αφού θα βρεθούν απέναντι σ’ ένα πανίσχυρο σχήμα που θα προωθεί το δικό του δημοφιλές περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια του. Αντίθετα, οι υπέρμαχοι της εξαγοράς υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και θα επιτρέψει στο νέο εταιρικό σχήμα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε μια αγορά που έχει μεταβληθεί δραματικά από την κυριαρχία του streaming.

Πίσω από την επερχόμενη συμφωνία, δείχνει να ελλοχεύει ο κίνδυνος του περιορισμού των δημιουργικών ευκαιριών. Σε μια βιομηχανία όπως αυτή του κινηματογράφου, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών στούντιο συχνά ευνοεί την καινοτομία και την παραγωγή διαφορετικών αφηγηματικών ειδών, η συγκέντρωση των μέσων παραγωγής σ’ έναν μονοπωλιακού τύπου όμιλο ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερο ομοιόμορφο και λιγότερο πρωτότυπο περιεχόμενο. Πολλοί φοβούνται ότι ταινίες με κοινωνική ή πολιτική βαρύτητα θα έχουν λιγότερες πιθανότητες να χρηματοδοτηθούν ή να προωθηθούν, ενώ οι ανεξάρτητοι παραγωγοί και δημιουργοί θα βρεθούν σε δυσμενή θέση απέναντι σε μια ενιαία, πανίσχυρη δομή που θα ελέγχει σημαντικά τμήματα της αγοράς.

Επιπλέον, η ίδια η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος έχει αντιμετωπίσει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια: από τις επιπτώσεις των απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών έως τις προκλήσεις που έθεσε η επέκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στις παραγωγές. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ήδη επηρεάσει τον όγκο και τον ρυθμό παραγωγής νέων έργων και εντείνουν τους προβληματισμούς για το τι σημαίνει μια ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση παραγωγικών πόρων και ευκαιριών στα χέρια λιγότερων.

Σημαντικές ανησυχίες εκφράζονται επίσης για την πολιτική διάσταση της συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Paramount Ντέιβιντ Ελισον και η οικογένειά του έχουν επαφές με πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Η δημιουργία ενός ομίλου με ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί τους θα δυσκολέψει την προβολή ταινιών με σαφώς αντιπολιτευτικό περιεχόμενο, όπως τα «One Battle After Another» και «Sinners». Επίσης, θα βάλει σίγουρα νέους κανόνες στην πολιτική συζήτηση, ειδικά σε περιόδους έντονων κοινωνικών και εκλογικών εξελίξεων. Τα πρότερα δείγματα γραφής του Ντέιβιντ Ελισον, άλλωστε, αυτό μαρτυρούν.

Ο «εκσυγχρονισμός» του CBS

Χαρακτηριστικό, πρόσφατο, παράδειγμα είναι η τοποθέτηση της Μπάρι Γουάις στην αρχισυνταξία του CBS, μετά την εξαγορά του από την Paramount. Η πρώην αρθρογράφος των «New York Times» είναι συνεργάτρια του ομίλου, μετά την εξαγορά της ψηφιακής πλατφόρμας The Free Press που δημιούργησε το 2021 ύστερα από την απομάκρυνσή της από την εφημερίδα, έναντι 150 εκατομμυρίων δολαρίων, και δείχνει να συντάσσεται πλήρως με τα ήθη που επιθυμεί να προωθήσει. Η ίδια έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της πολιτικοποίησης των Μέσων, επίφαση που κρύβει συνήθως βαθύ συντηρητισμό, αλλά και της λεγόμενης «cancel culture». Παράλληλα έχει εκφράσει έντονη στήριξη προς το Ισραήλ αφού ξεκίνησε την καριέρα της στη δημοσιογραφία γράφοντας σε εβραϊκά Μέσα. Στις δημοσιεύσεις της στο Free Press προβάλλει συχνά απόψεις που αμφισβητούν σύγχρονες προοδευτικές τάσεις σε ζητήματα ταυτότητας και δημόσιου λόγου, ενώ κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει τις απόψεις αρθρογράφων και διανοουμένων που κινούνται εκτός του mainstream προοδευτικού χώρου. Ακόμα, όπως όλοι οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, αντιμάχεται τη woke κουλτούρα.

Ο Ελισον χαρακτήρισε την επιλογή της Μπάρι Γουάις ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας «εκσυγχρονισμού» του περιεχομένου της Paramount και του CBS, ώστε να γίνει το «πιο αξιόπιστο όνομα στην ενημέρωση». Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή μόνο ανησυχία προκάλεσε στους προοδευτικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών αφού εκλήφθηκε ως μια προσπάθεια αλλαγής της κατεύθυνσης του δικτύου προς τα δεξιά και πλέον επισφαλή μονοπάτια. Και πώς θα μπορούσαν να αισθάνονται διαφορετικά, άλλωστε, όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανοιχτά η κυβέρνηση Τραμπ λαχταρά αυτή τη μεταστροφή των παραδοσιακών ελεύθερων Μέσων; Πριν από λίγες ημέρες, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ανυπομονεί να δει τον Ντέιβιντ Ελισον να αναλαμβάνει την τύχη του CNN, αφού, κατά τον ίδιο, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν λάθος τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. «Οσο νωρίτερα αναλάβει ο Ντέιβιντ Ελισον αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Χέγκσεθ, ο οποίος είναι πρώην παρουσιαστής του Fox News και βετεράνος πολέμου. Νωρίτερα, είχε σπεύσει να επικρίνει το ρεπορτάζ του δικτύου σχετικά με τον αντίκτυπο της διακοπής της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ που επέβαλε το Ιράν, προκαλώντας την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Η δεξιά στροφή της «Daily Telegraph»

Περαιτέρω δεξιά στροφή αναμένεται να κάνει και η ήδη συντηρητική βρετανική εφημερίδα «Daily Telegraph» μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Axel Springer έναντι 664 εκατομμυρίων ευρώ. Ο συγκεκριμένος γερμανικός όμιλος έχει ιστορικά επενδύσει σε Μέσα με σαφή πολιτική ταυτότητα, όπως η «Bild» και η «Die Welt», ενώ έχει επεκταθεί δυναμικά και στον χώρο της πολιτικής ενημέρωσης μέσω του «Politico». Στο πλαίσιο αυτό, η εξαγορά της «Telegraph», με παρουσία στις δύο άκρες του Ατλαντικού, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική δημιουργίας ισχυρών κεντροδεξιών Μέσων με διεθνή επιρροή. Κι αυτό φάνηκε από τις πρώτες δηλώσεις μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ότι προχώρησαν στην εξαγορά της εφημερίδας «για να επιτρέψουν να γίνει το κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο» και να «επιταχύνουν» την επέκτασή του στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλωστε, όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer Ματίας Ντόπφνερ, πάλευαν γι’ αυτή την κίνηση πάνω από 20 χρόνια και τελικά η επιμονή τους επιβραβεύτηκε. Με την προσχώρηση στον νέο όμιλο, κλείνει για τη βρετανική εφημερίδα ένας κύκλος αβεβαιότητας, που διήρκεσε χρόνια, σχετικά με την ιδιοκτησία του οργανισμού Telegraph Media Group που διοικούσε την εφημερίδα, εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών της.

Η ιδιοκτησιακή πυραμίδα του «Economist»

Χέρια άλλαξε κι ένα άλλο ισχυρό παραδοσιακό Μέσο, το περιοδικό «Εconomist». Ο καναδός επιχειρηματίας και δισεκατομμυριούχος Στίβεν Σμιθ προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση στον εκδοτικό όμιλο The Economist, αποκτώντας περίπου το 27% των μετοχών του. Το ποσοστό αυτό προήλθε από την πώληση μετοχών της Λιν Φόρεστερ ντε Ρόθτσαϊλντ και της οικογένειάς της, οι οποίοι για χρόνια αποτελούσαν βασικούς μετόχους. Η συμφωνία αυτή, αξίας 347 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτεί μια σπάνια αλλαγή στην ιδιοκτησιακή πυραμίδα του ιστορικού περιοδικού έπειτα από αρκετά χρόνια σταθερότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας ή τη στρατηγική του οργανισμού.

«Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει την πλήρη στήριξη του κ. Σμιθ στη μακροχρόνια παράδοση του ‘Economist’ για αυστηρή συντακτική ανεξαρτησία και διασφαλίζει ότι η στρατηγική και οι λειτουργίες του Μέσου θα συνεχιστούν χωρίς να επηρεαστούν», δήλωσε εκπρόσωπος του Σμιθ.

Η συμφωνία υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωσή της και το τίμημα της συναλλαγής δεν αποκαλύφθηκε.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα Όσκαρ - Τώρα, ξέρουμε γιατί

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο