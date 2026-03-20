Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια. Το «X», πρώην «Twitter», είχε δοκιμάσει μια παρόμοια λειτουργία ήδη από το 2021, πριν ο Έλον Μασκ εξαγοράσει την πλατφόρμα.

Μια νέα προσπάθεια για την εισαγωγή κουμπιού «δεν μου αρέσει» (dislike button) φαίνεται να βρίσκεται υπό εξέταση. Αφορμή στάθηκε μια απλή πρόταση ενός χρήστη του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης και η απάντηση του επικεφαλής προϊόντων της πλατφόρμας, Nikita Bier.

they should have a dislike button on twitter too — tayyabsalman (@Allfiesolomon) March 18, 2026

«Σοβαρά, θα βγάλετε το κουμπί «Δεν μου αρέσει»; Φαίνεται υπέροχο», απάντησε ένας άλλος χρήστης.

Πώς λειτουργεί

Το χαρακτηριστικό αυτό θα ενημερώνει τον αλγόριθμο της πλατφόρμας για το είδος του περιεχομένου που ένας χρήστης δεν επιθυμεί να βλέπει στα feed του.

Η νέα λειτουργία θα εμφανίζεται ως εικονίδιο με αντίχειρα προς τα κάτω και θα τοποθετηθεί στις απαντήσεις, ανάμεσα στο like και το bookmark. Με το πάτημα του κουμπιού «δεν μου αρέσει» θα ανοίγει ένα παράθυρο με τίτλο «reply feedback».

Στην πράξη, ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από πέντε αιτίες: ότι δεν τον ενδιαφέρει το post, ότι είναι λανθασμένο ή παραπλανητικό, ότι φαίνεται AI-generated, ότι είναι spam ή ότι πρέπει να γίνει αναφορά.

Οι προηγούμενες προσπάθειες

Το 2017, το Twitter εφάρμοσε ένα σύστημα που επέτρεπε στους χρήστες να δηλώνουν στην πλατφόρμα αν δεν τους άρεσε ένα tweet. Έκτοτε υπήρξε άλλη μια προσπάθεια το 2020.

Μια έκδοση του κουμπιού «Δεν μου αρέσει» κυκλοφόρησε σε δοκιμαστική λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2022. Αντί για ένα κουμπί με το σύμβολο του αντιστραμμένου αντίχειρα αυτή η δοκιμαστική έκδοση χρησιμοποιούσε ένα βέλος αρνητικής ψήφου παρόμοιο με αυτό που εμφανίζεται στο Reddit. Ωστόσο, η δοκιμή της λειτουργίας τελικά διακόπηκε και η λειτουργία εξαφανίστηκε.

Τον Ιούλιο του 2024, ένας ερευνητής εφαρμογών ανακάλυψε κώδικα στην εφαρμογή της X για iOS που υποδείκνυε μια πιθανή επαναφορά του συστήματος… αρνητικών ψήφων.

Αυτή τη στιγμή το κουμπί «δεν μου αρέσει» δεν είναι διαθέσιμο στους χρήστες του X. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η εταιρεία εξετάζει σοβαρά την ενεργοποίησή του χωρίς να έχει γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα.