Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες για το 2026 – Οι 5 πιο δυστυχισμένες και η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία έδειξε για άλλη μια φορά στον κόσμο τον δρόμο προς την ευτυχία, παρά το γεγονός ότι η έντονη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαβρώνει την προσωπική ευημερία των νέων σε όλο τον πλανήτη, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας 2026 που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη.

Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Έρευνας Ευεξίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με την Gallup και τα Ηνωμένα Έθνη, διαπίστωσε ότι η ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχει μειωθεί απότομα την τελευταία δεκαετία.

Η μελέτη βασίζεται σε έρευνες σε περίπου 100.000 άτομα από 140 χώρες.

Η Φινλανδία στην κορυφή του δείκτη ευτυχίας

Η Φινλανδία κατατάσσεται ως η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για ένατη συνεχόμενη χρονιά

Φινλανδία Ισλανδία Δανία Κόστα Ρίκα Σουηδία Νορβηγία Ολλανδία Ισραήλ Λουξεμβούργο Ελβετία

Η Ελλάδα και οι λιγότερο ευτυχισμένες χώρες

Η χώρα μας βρίσκεται στην 85η θέση της λίστας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην 23η θέση, η Κίνα στην 65η, το Ιράν στην 97η.

Οι λιγότερο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση:

147. Αφγανιστάν

146. Σιέρα Λεόνε

145. Μαλάουι

144. Ζιμπάμπουε

143. Μποτσουάνα

Η έκθεση απέδωσε την κυριαρχία των σκανδιναβικών χωρών στον πλούτο, την ισότητα, τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και το υψηλό προσδόκιμο ζωής.

Οι νέοι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έκθεση ανέφερε ότι η βαριά χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται με την επιδείνωση της ευημερίας των νέων, ιδίως των έφηβων κοριτσιών σε αγγλόφωνες και δυτικοευρωπαϊκές χώρες.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις εξετάζουν ολοένα και περισσότερο το ενδεχόμενο περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά περισσότερο από επτά ώρες την ημέρα, σχετίζεται με χαμηλότερη ευεξία, με τις πλατφόρμες που βασίζονται σε αλγόριθμους και εστιάζουν στην εικόνα, καθώς και το περιεχόμενο των influencers να αναφέρονται ως βασικοί παράγοντες.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι περισσότεροι φοιτητές στις ΗΠΑ εύχονται να μην υπήρχαν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα χρησιμοποιούν επειδή τα χρησιμοποιούν και άλλοι, αλλά θα προτιμούσαν να μην το κάνει κανείς», αναφέρει η έκθεση.

Ωστόσο, όσοι χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λιγότερο από μία ώρα την ημέρα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν υψηλότερη ευεξία από όσους δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.