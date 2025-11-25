Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Οι σκληρές οικονομικές αντιξοότητες προκαλούν αναταραχή στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Η Φινλανδία αντιμετωπίζει οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενη ανεργία και πιεσμένα δημόσια οικονομικά, αλλά κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο για όγδοη συνεχή χρονιά στην ετήσια έκθεση World Happiness Report.

Η επιτυχία της, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γενναιόδωρο κράτος πρόνοιας, το οποίο όμως τώρα περιορίζεται, καθώς οι υπουργοί αντιμετωπίζουν τα αυξανόμενα κοινωνικά κόστη της γήρανσης του πληθυσμού.

Η οικονομία της Φινλανδίας, που εξαρτάται από τις εξαγωγές, αντιμετωπίζει δυσκολίες από το 2014, όταν η Nokia, η εταιρεία με την υψηλότερη αξία στην Ευρώπη, κατέρρευσε μετά την αποτυχημένη μετάβαση στα smartphone με οθόνη αφής.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη γειτονική Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουν επίσης πλήξει τις εξαγωγές και τον τουρισμό, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και το παγκόσμιο εμπόριο αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση.

Μεγάλη η ανεργία στη Φινλανδία ειδικά στους νέους

Η Τράπεζα της Φινλανδίας προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 0,3% φέτος, από 0,4% το 2024. Η ανεργία είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 10%, με το ποσοστό να είναι υπερδιπλάσιο, 21,2%, μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει την Τρίτη εάν θα προτείνει την υπαγωγή της Φινλανδίας σε αυτό που αποκαλεί «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», αφού προβλέπει ότι η Φινλανδία θα έχει δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από το όριο του 3% της ΕΕ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών έχει ήδη ωθήσει την κυβέρνηση να αρχίσει να περιορίζει ορισμένα τμήματα του κράτους πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων ανεργίας και στέγασης και ορισμένων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο υπουργός Απασχόλησης Ματίας Μαρτίνεν χαρακτήρισε το υψηλό ποσοστό ανεργίας «απαίσια κατάσταση», αλλά υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να διευκολύνει τις απολύσεις προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους πρόσληψης για τις εταιρείες, με απώτερο στόχο την τόνωση της απασχόλησης.

Ορισμένοι κριτικοί υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές προκλήσεις και τον πεσιμισμό των καταναλωτών.

Ο Lauri Holappa, διευθυντής του Φινλανδικού Κέντρου Νέας Οικονομικής Ανάλυσης, επισήμανε προσομοιώσεις που υποδηλώνουν ότι τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε αύξηση του δημόσιου χρέους.

Η ευτυχία παραμένει… Φινλανδικό προϊόν

Ωστόσο, η ευτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομία. Οι αξιολογήσεις της ζωής που αναφέρουν οι άνθρωποι στην έρευνα ευτυχίας καθορίζονται περισσότερο από παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα και η ικανότητα «να αντιμετωπίζουν συνεργατικά και εποικοδομητικά τις δύσκολες στιγμές» παρά από τις εθνικές οικονομικές συνθήκες, δήλωσε ο ιδρυτικός συντάκτης της έκθεσης, ο επίτιμος καθηγητής Τζον Χέιλιγουελ.

«Φυσικά, η Φινλανδία έχει πολύ υψηλή ανθεκτικότητα», είπε. Τα στοιχεία της έρευνας για το επόμενο έτος που συλλέχθηκαν από την εταιρεία ανάλυσης Gallup και τα οποία είδε το Reuters δεν δείχνουν σημαντικές διακυμάνσεις στην ευτυχία που αναφέρουν οι Φινλανδοί.

Η έρευνα λαμβάνει επίσης υπόψη βασικούς δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, την κοινωνική υποστήριξη και το προσδόκιμο υγιούς ζωής.

Η Ελλάδα στην 81η θέση της ευτυχίας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 81η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ευτυχίας, με την ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24 ετών) να βρίσκεται στο 19,5% (18,5% τον Ιούνιο του 2025), με συνολική ανεργία σε όλες τις ηλικίες στο 8,2% (Αύγουστος 2025) και πολλούς ακόμα από τους δείκτες να είναι αρνητικοί.

Οι θάνατοι είναι σχεδόν διπλάσιοι από τις γεννήσεις και η εισερχόμενη μετανάστευση είναι μεγαλύτερη από την εξερχόμενη μετανάστευση, κάτι που μειώνει την ταχύτητα με την οποία «αδειάζει» η Ελλάδα.

Η Ελλάδα εμφανίζει μείωση του πληθυσμού κατά 110 άτομα την ημέρα, δηλαδή κάθε χρόνο χάνεται μια μικρή επαρχιακή πόλη πληθυσμιακά ή 35,750 άτομα λιγότερα, κάτι που αντανακλά ιδιαίτερα αρνητικά στην έρευνα. Πολύ χαμηλά βρίσκεται η Ελλάδα στην διαφθορά, την ελευθερία και την γενναιοδωρία. Στο κοινωνικό κράτος η Ελλάδα βρίσκεται στην 77η θέση κάτι που επίσης αποτιμάται αρνητικά.

Σύμφωνα με την έρευνα η θέση επηρεάζεται από την αισιοδοξία και την καλοσύνη των πολιτών, η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, η προσφορά και η αποδοχή βοήθειας από ή προς άτομα που δεν γνωρίζουμε κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των τριών περασμένων ετών. Στην περίπτωσή μας τα έτη 2022-2024. Όλα τα κριτήρια είναι αναρτημένα στην πλήρη έρευνα.