24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 04:00

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Οι σκληρές οικονομικές αντιξοότητες προκαλούν αναταραχή στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Η Φινλανδία αντιμετωπίζει οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενη ανεργία και πιεσμένα δημόσια οικονομικά, αλλά κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο για όγδοη συνεχή χρονιά στην ετήσια έκθεση World Happiness Report.

Η επιτυχία της, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γενναιόδωρο κράτος πρόνοιας, το οποίο όμως τώρα περιορίζεται, καθώς οι υπουργοί αντιμετωπίζουν τα αυξανόμενα κοινωνικά κόστη της γήρανσης του πληθυσμού.

Η οικονομία της Φινλανδίας, που εξαρτάται από τις εξαγωγές, αντιμετωπίζει δυσκολίες από το 2014, όταν η Nokia, η εταιρεία με την υψηλότερη αξία στην Ευρώπη, κατέρρευσε μετά την αποτυχημένη μετάβαση στα smartphone με οθόνη αφής.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη γειτονική Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουν επίσης πλήξει τις εξαγωγές και τον τουρισμό, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και το παγκόσμιο εμπόριο αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση.

Μεγάλη η ανεργία στη Φινλανδία ειδικά στους νέους

Η Τράπεζα της Φινλανδίας προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 0,3% φέτος, από 0,4% το 2024. Η ανεργία είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 10%, με το ποσοστό να είναι υπερδιπλάσιο, 21,2%, μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει την Τρίτη εάν θα προτείνει την υπαγωγή της Φινλανδίας σε αυτό που αποκαλεί «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», αφού προβλέπει ότι η Φινλανδία θα έχει δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από το όριο του 3% της ΕΕ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών έχει ήδη ωθήσει την κυβέρνηση να αρχίσει να περιορίζει ορισμένα τμήματα του κράτους πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων ανεργίας και στέγασης και ορισμένων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο υπουργός Απασχόλησης Ματίας Μαρτίνεν χαρακτήρισε το υψηλό ποσοστό ανεργίας «απαίσια κατάσταση», αλλά υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να διευκολύνει τις απολύσεις προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους πρόσληψης για τις εταιρείες, με απώτερο στόχο την τόνωση της απασχόλησης.

Ορισμένοι κριτικοί υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές προκλήσεις και τον πεσιμισμό των καταναλωτών.

Ο Lauri Holappa, διευθυντής του Φινλανδικού Κέντρου Νέας Οικονομικής Ανάλυσης, επισήμανε προσομοιώσεις που υποδηλώνουν ότι τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε αύξηση του δημόσιου χρέους.

Η ευτυχία παραμένει… Φινλανδικό προϊόν

Ωστόσο, η ευτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομία. Οι αξιολογήσεις της ζωής που αναφέρουν οι άνθρωποι στην έρευνα ευτυχίας καθορίζονται περισσότερο από παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα και η ικανότητα «να αντιμετωπίζουν συνεργατικά και εποικοδομητικά τις δύσκολες στιγμές» παρά από τις εθνικές οικονομικές συνθήκες, δήλωσε ο ιδρυτικός συντάκτης της έκθεσης, ο επίτιμος καθηγητής Τζον Χέιλιγουελ.

«Φυσικά, η Φινλανδία έχει πολύ υψηλή ανθεκτικότητα», είπε. Τα στοιχεία της έρευνας για το επόμενο έτος που συλλέχθηκαν από την εταιρεία ανάλυσης Gallup και τα οποία είδε το Reuters δεν δείχνουν σημαντικές διακυμάνσεις στην ευτυχία που αναφέρουν οι Φινλανδοί.

Η έρευνα λαμβάνει επίσης υπόψη βασικούς δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, την κοινωνική υποστήριξη και το προσδόκιμο υγιούς ζωής.

Η Ελλάδα στην 81η θέση της ευτυχίας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 81η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ευτυχίας, με την ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24 ετών) να βρίσκεται στο 19,5% (18,5% τον Ιούνιο του 2025), με συνολική ανεργία σε όλες τις ηλικίες στο 8,2% (Αύγουστος 2025) και πολλούς ακόμα από τους δείκτες να είναι αρνητικοί.

Οι θάνατοι είναι σχεδόν διπλάσιοι από τις γεννήσεις και η εισερχόμενη μετανάστευση είναι μεγαλύτερη από την εξερχόμενη μετανάστευση, κάτι που μειώνει την ταχύτητα με την οποία «αδειάζει» η Ελλάδα.

Η Ελλάδα εμφανίζει μείωση του πληθυσμού κατά 110 άτομα την ημέρα, δηλαδή κάθε χρόνο χάνεται μια μικρή επαρχιακή πόλη πληθυσμιακά ή 35,750 άτομα λιγότερα, κάτι που αντανακλά ιδιαίτερα αρνητικά στην έρευνα. Πολύ χαμηλά βρίσκεται η Ελλάδα στην διαφθορά, την ελευθερία και την γενναιοδωρία. Στο κοινωνικό κράτος η Ελλάδα βρίσκεται στην 77η θέση κάτι που επίσης αποτιμάται αρνητικά.

Σύμφωνα με την έρευνα η θέση επηρεάζεται από την αισιοδοξία και την καλοσύνη των πολιτών, η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, η προσφορά και η αποδοχή βοήθειας από ή προς άτομα που δεν γνωρίζουμε κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των τριών περασμένων ετών. Στην περίπτωσή μας τα έτη 2022-2024. Όλα τα κριτήρια είναι αναρτημένα στην πλήρη έρευνα.

Wall Street
Wall Street: Άλμα 2,69 για Nasdaq, ώθηση από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Wall Street: Άλμα 2,69 για Nasdaq, ώθηση από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Stream newspaper
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ
Και τώρα τρέχουμε 24.11.25

Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ

Η Ευρώπη επένδυσε δισεκατομμύρια στην παραγωγή όπλων, πυρομαχικών και άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων για να στηρίξει την Ουκρανία. Τι θα της συμβεί αν το τραμπικό σχέδιο ειρήνης πάρει σάρκα και οστά;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κράμπους: Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών» [βίντεο]
Κεντρική Ευρώπη 24.11.25

Γνωρίστε τον Κράμπους - Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών»

Στην κεντρική Ευρώπη, από την Αυστρία, μέχρι την Τσεχία και την Σλοβενία, υπάρχει ο μύθος του Κράμπους, του alter ego του Άγιου Βασίλη που τιμωρεί τα άτακτα παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Μερτς καλεί τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε αντιπροτάσεις για την Ουκρανία προσθέτει
Σχέδιο ειρήνης 24.11.25

O Μερτς καλεί τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε αντιπροτάσεις για την Ουκρανία προσθέτει

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντιχ Μερτς κάλεσε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας πως ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε ένα από κοινού ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Σύνταξη
Ιταλία: Στάσιμο δείχνει το πολιτικό σκηνικό στις περιφέρειες της χώρας μετά τις εκλογές
Νίκησε η αποχή 24.11.25

Στάσιμο δείχνει το πολιτικό σκηνικό στις περιφέρειες της Ιταλίας μετά τις εκλογές

Η Κεντραριστερά φαίνεται να κερδίζει τις περιφέρειες με πρωτεύουσα το Μπάρι και τη Νάπολη στην Ιταλία και ο συνασπισμός της ακροδεξιάς και της δεξιάς το Βενέτο. Σημειώθηκε μεγάλη αποχή

Σύνταξη
Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη
Κόσμος 24.11.25

Νέο ειρηνευτικό πλάνο 19 σημείων μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη

Το σχέδιο των ΗΠΑ με 28 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου τέθηκε επί τάπητος στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι της Ουάσιγκτον, του Κιέβου και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών συναντήθηκαν για να συζητήσουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει από τη Γενεύη – Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά συνέχιση του πολέμου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 24.11.25

Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιστρέφει από τη Γενεύη - Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά συνέχιση του πολέμου

«Η αντιπροσωπεία μας επιστρέφει τώρα στην πατρίδα και αναμένω απόψε πλήρη αναφορά σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα κύρια σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός έδειξαν ότι υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα τεθεί εκτός δράσης για 8 εβδομάδες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα
Ελλάδα 24.11.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε συνέβη το μεσημέρι, την ώρα που ο 15χρονος έφευγε από το Λύκειο της Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη - Μετά από έρευνες της Αστυνομίας συνελήφθη αργά το απόγευμα ένας ανήλικος

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
