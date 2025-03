Δικαστήριο στη Φινλανδία καταδίκασε σε ισόβια Ρώσο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου το 2014

Δικαστήριο στη Φινλανδία καταδίκασε σήμερα έναν Ρώσο σε ισόβια κάθειρξη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου το 2014, στην ανατολική Ουκρανία, όπου διαπιστώθηκε ότι η παραστρατιωτική του οργάνωση είχε σκοτώσει έναν τραυματισμένο στρατιώτη.

Η δίκη του Γιαν Πετρόβσκι, που είναι επίσης γνωστός ως Βόισλαβ Τόρντεν, είναι μια από τις λίγες υποθέσεις που ξένοι εισαγγελείς ασχολούνται με εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τη δράση δυνάμεων φιλορώσων αυτονομιστών, στην ανατολική Ουκρανία, πολύ πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας χαιρέτισε σήμερα την εξέλιξη αυτή. Όπως ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωση που εξέδωσε «η υπόθεση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της ατιμωρησίας αυτών που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ο Πετρόβσκι, που γεννήθηκε το 1987, κρίθηκε ένοχος για τις τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες σε βάρος του, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του στην επαρχία Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, τμήμα της περιφέρειας Ντονμπάς.

Ο Πετρόβσκι ήταν μέλος της Rusich, μιας παραστρατιωτικής ομάδας που ήταν προσκείμενη στη ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner, σύμφωνα με το δικαστήριο. Στον ίδιο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ από το 2022.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο μεταξύ άλλων για τη δολοφονία από την ομάδα του ενός τραυματισμένου Ουκρανού στρατιώτη, τον ακρωτηριασμό ενός άλλου και τη λήψη και δημοσιοποίηση εξευτελιστικών φωτογραφιών από νεκρούς στρατιώτες.

«Μια ορισμένου χρόνου ποινή κάθειρξης δεν ήταν επαρκής τιμωρία», ανέφερε το δικαστήριο στην ετυμηγορία του.

District Court of Helsinki has sentenced Russian Rusich Nazi Voislav Torden to life imprisonment for four war crimes.

Prosecutor had demanded a life sentence for Torden for five war crimes in eastern Ukraine in 2014. One of the charges was dismissed. pic.twitter.com/hs0UtxbPsm

— Tomi 🇺🇦🇫🇮🇪🇺 (@TallbarFIN) March 14, 2025