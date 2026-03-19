Τι κι αν είναι μόλις 45 ετών; Ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ μετράει περισσότερες από τρεις δεκαετίες μπροστά από τις κάμερες. Μια καριέρα που τον έχει οδηγήσει σε όλους τους πιθανούς ρόλους – από οικογενειακές σειρές και ρομαντικές κομεντί μέχρι ταινίες δράσης και θρίλερ.

Ωστόσο η πιο εμπορική περίοδος του ήταν η περασμένη δεκαετία. Από το 2010 και μετά ο ταλαντούχος ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο καυτά ονόματα της μεγάλης οθόνης, πρωταγωνιστώντας σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές του Χόλιγουντ.

Από το Inception και τον Σκοτεινό Ιππότη, μέχρι το Lincoln και το Snowden, το άστρο του Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έδειχνε να λάμπει πάνω από το Λος Άντζελες. Και ξαφνικά, έκανε στροφή 180 μοιρών και εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όχι, ο γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1981 ηθοποιός δεν εγκατέλειψε την υποκριτική. Απλά γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ.

Εδώ και πάνω από μια πενταετία επιλέγει είτε ανεξάρτητες και low budget παραγωγές, είτε φωνητικούς ρόλους. Ενώ την ίδια ώρα έχει αφοσιωθεί στην εταιρία του HitRecord, που το 2005 ίδρυσε μαζί με τον αδερφό του Ντάνιελ.

Και σε εκείνον θα πρέπει να επικεντρωθεί κάποιος αν θέλει να κατανοήσει τους λόγους της εξαφάνισης του Γκόρντον-Λέβιτ. Ο Ντάνιελ δεν ήταν απλά ο μεγαλύτερος αδερφός του, αλλά ο ήρωάς του. «Μου αρέσει να τον ακούω για ανθρώπους που λένε ποιοι μπορούν να γίνουν, ποιοι θέλουν να γίνουν και στο τέλος το κάνουν. Ο αδερφός μου ήταν ένας από αυτούς» είχε πει ο Τζόζεφ σε παλαιότερή του συνέντευξη.

Δυστυχώς, ο Ντάνιελ άφησε την τελευταία του πνοή στις 4 Οκτωβρίου 2010, από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Και αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι για τον Γκόρντον-Λέβιτ. Το δεύτερο ήρθε με τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, πέντε χρόνια αργότερα.

«Δεν είναι ότι δεν του αρέσει να δουλεύει, αλλά έχει καταλάβει ότι του αρέσει και η ζωή με την οικογένειά του» δήλωσε ένας φίλος του, εξηγώντας γιατί έχει μείνει μακριά από χολιγουντιανούς ρόλους. «Μέσα σε όλα επιλέγει να ασχολείται και με projects που θα άρεσαν στον αδερφό του».

Σήμερα ζει μαζί με τη γυναίκα του Τάσα ΜακΚόλεϊ και τα τρία τους παιδιά στην Πασαντίνα στην Καλιφόρνια και θέλει η προσωπική του ζωή να μείνει όσο πιο μακριά γίνεται από τα φώτα της δημοσιότητας. Τόσο, που δεν έχει κάνει καν γνωστά τα ονόματα των παιδιών του στα μίντια.

«Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, που θέλει συνεχώς να έχει νέες ιδέες. Κι αν αυτές τις συνδυάζει με την οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή, ακόμα καλύτερα. Κι αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχει σβήσει το άστρο του, τότε αυτό είναι δικό τους θέμα» συμπλήρωσε ο φίλος του.