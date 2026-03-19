19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
19 Μαρτίου 2026, 09:00

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Τι κι αν είναι μόλις 45 ετών; Ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ μετράει περισσότερες από τρεις δεκαετίες μπροστά από τις κάμερες. Μια καριέρα που τον έχει οδηγήσει σε όλους τους πιθανούς ρόλους – από οικογενειακές σειρές και ρομαντικές κομεντί μέχρι ταινίες δράσης και θρίλερ.

Ωστόσο η πιο εμπορική περίοδος του ήταν η περασμένη δεκαετία. Από το 2010 και μετά ο ταλαντούχος ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο καυτά ονόματα της μεγάλης οθόνης, πρωταγωνιστώντας σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές του Χόλιγουντ.

Από το Inception και τον Σκοτεινό Ιππότη, μέχρι το Lincoln και το Snowden, το άστρο του Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έδειχνε να λάμπει πάνω από το Λος Άντζελες. Και ξαφνικά, έκανε στροφή 180 μοιρών και εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όχι, ο γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1981 ηθοποιός δεν εγκατέλειψε την υποκριτική. Απλά γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ.

Εδώ και πάνω από μια πενταετία επιλέγει είτε ανεξάρτητες και low budget παραγωγές, είτε φωνητικούς ρόλους. Ενώ την ίδια ώρα έχει αφοσιωθεί στην εταιρία του HitRecord, που το 2005 ίδρυσε μαζί με τον αδερφό του Ντάνιελ.

Και σε εκείνον θα πρέπει να επικεντρωθεί κάποιος αν θέλει να κατανοήσει τους λόγους της εξαφάνισης του Γκόρντον-Λέβιτ. Ο Ντάνιελ δεν ήταν απλά ο μεγαλύτερος αδερφός του, αλλά ο ήρωάς του. «Μου αρέσει να τον ακούω για ανθρώπους που λένε ποιοι μπορούν να γίνουν, ποιοι θέλουν να γίνουν και στο τέλος το κάνουν. Ο αδερφός μου ήταν ένας από αυτούς» είχε πει ο Τζόζεφ σε παλαιότερή του συνέντευξη.

Δυστυχώς, ο Ντάνιελ άφησε την τελευταία του πνοή στις 4 Οκτωβρίου 2010, από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Και αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι για τον Γκόρντον-Λέβιτ. Το δεύτερο ήρθε με τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, πέντε χρόνια αργότερα.

«Δεν είναι ότι δεν του αρέσει να δουλεύει, αλλά έχει καταλάβει ότι του αρέσει και η ζωή με την οικογένειά του» δήλωσε ένας φίλος του, εξηγώντας γιατί έχει μείνει μακριά από χολιγουντιανούς ρόλους. «Μέσα σε όλα επιλέγει να ασχολείται και με projects που θα άρεσαν στον αδερφό του».

Σήμερα ζει μαζί με τη γυναίκα του Τάσα ΜακΚόλεϊ και τα τρία τους παιδιά στην Πασαντίνα στην Καλιφόρνια και θέλει η προσωπική του ζωή να μείνει όσο πιο μακριά γίνεται από τα φώτα της δημοσιότητας. Τόσο, που δεν έχει κάνει καν γνωστά τα ονόματα των παιδιών του στα μίντια.

«Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, που θέλει συνεχώς να έχει νέες ιδέες. Κι αν αυτές τις συνδυάζει με την οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή, ακόμα καλύτερα. Κι αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχει σβήσει το άστρο του, τότε αυτό είναι δικό τους θέμα» συμπλήρωσε ο φίλος του.

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Απολογείται ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά – Αναζητείται ένα ακόμη άτομο

Ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου, προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιον της ανακρίτριας

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

