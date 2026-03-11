Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η πραγματική ιστορία που λέγεται ότι ενέπνευσε την επιτυχημένη σειρά Succession του HBO έγινε σειρά τεσσάρων επεισοδίων από το Netflix με τίτλο Dynasty: The Murdochs και θα παρουσιαστεί στις 13 Μαρτίου του 2026. Είναι κάτι παραπάνω από ολοφάνερο ότι η ζωή μιμείται την τέχνη στο τετραμερές ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον Πιρς Μόργκαν και τον Ρούπερτ Μέρντοχ να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.

Η σειρά-ντοκιμαντέρ, που βασίζεται σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων, email και μηνυμάτων, παρουσιάζει μια εξαντλητική ιστορία της ανόδου του Ρούπερτ Μέρντοχ, εστιάζοντας στις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες μεταξύ του ίδιου, του γιου του κι επιλεγμένου διαδόχου του, Λάκλαν Μέρντοχ, και των τριών άλλων ενήλικων παιδιών του Ρούπερτ, τον Τζέιμς, την Ελίζαμπεθ και την Προύντενς ΜακΛέοντ.

Δύο εναντίον τριών

Αυτές οι εντάσεις εξερράγησαν πρόσφατα σε μια δικαστική μάχη στη Νεβάδα για το καταπίστευμα που θα καθορίσει τον έλεγχο του αυτοκρατορικού ομίλου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Μέρντοχ όταν ο Ρούπερτ πεθάνει, με τον 94χρονο πατριάρχη και τον μεγαλύτερο γιο του να συμμαχούν εναντίον των άλλων τριών.

Ενώ τα αδέλφια είχαν κερδίσει μια θετική αρχική απόφαση από έναν κομητειακό επίτροπο, και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία εξασφαλίζει ότι ο Λάκλαν Μέρντοχ θα παραμείνει στον έλεγχο τουλάχιστον μέχρι το 2050.

Περιγράφει λεπτομερώς το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Guardian, το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο της εφημερίδας News of the World και έπληξε τη φήμη του Τζέιμς Μέρντοχ και της μιντιακής αυτοκρατορίας του πατέρα του

Μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων

Αν και κανένας από τους Μέρντοχ δε συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ, όπως έχει γίνει πλέον κανόνας για τα έργα που αφορούν την μυστικοπαθή αυτή οικογένεια, η σειρά παραθέτει συνεντεύξεις με πολλούς από τους δημοσιογράφους που τους κάλυψαν πιο στενά, συμπεριλαμβανομένων των ρεπόρτερ των New York Times, Τζιμ Ρούτενμπεργκ και Τζόναθαν Μάλερ, των καθοριστικών χρονογράφων της οικογενειακής διαμάχης.

Ο ΜακΚέι Κόπινς, ο συγγραφέας του Atlantic που υπέγραψε ένα μεγάλο και σημαντικό προφίλ του Τζέιμς Μέρντοχ τον περασμένο Φεβρουάριο, εμφανίζεται επίσης εκτενώς στη σειρά, μαζί με προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και σχολιαστές όπως η Κάρα Σουίσερ, δημοσιογράφος τεχνολογίας. Πολλοί πρώην υπάλληλοι των τίτλων μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν στον Μέρντοχ δίνουν επίσης συνεντεύξεις.

Η αμαυρωμένη φήμη του Τζέιμς Μέρντοχ

Η σειρά επικεντρώνεται στη δημιουργία, την άνοδο και την εξουσία του Fox News, το οποίο ως γνωστόν ανήκει στον Μέρντοχ, και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην υπαλλήλους του δικτύου, όπως η Άλισιν Καμερότα και ο Ντέιβιντ Σάστερ.

Επίσης, περιγράφει λεπτομερώς το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Guardian, το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο της εφημερίδας News of the World και έπληξε τη φήμη του Τζέιμς Μέρντοχ και της μιντιακής αυτοκρατορίας του πατέρα του.

Τα ίδια αλλά αλλιώς

Αν και η σειρά δεν κομίζει κάτι καινούργιο στην ιστορία του Μέρντοχ, αξίζει να την παρακολουθήσουν οι λάτρεις των μέσων ενημέρωσης, οι σούπερ φαν της σειράς Succession και όποιος ενδιαφέρεται για τις περιπέτειες των οικογενειακών δυναστειών.

Η σειρά σκηνοθετήθηκε κυρίως από τη Λιζ Γκάρμπους, μια καταξιωμένη ντοκιμαντερίστρια, και παράχθηκε από την εταιρία Story Syndicate, την οποία η Γκάρμπους ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της, Νταν Κόγκαν. Το τελευταίο επεισόδιο σκηνοθέτησε η Σάρα Ενράιτ.

Το έργο είναι ίσως το πιο σημαντικό streaming έργο με εστίαση στην οικογένεια Μέρντοχ. Το 2022, το CNN παρήγαγε μια πρωτότυπη σειρά με τίτλο The Murdochs: Empire of Influence – αν και αυτό ήταν πριν από την έναρξη της διαμάχης για την κληρονομιά.

Υπήρξε επίσης ένα ντοκιμαντέρ για τον Λάκλαν Μέρντοχ από την Australian Broadcasting Corporation το 2024.

*To Dynasty: The Murdochs θα παρουσιαστεί στις 13 Μαρτίου του 2026 από το Netflix.

*Με στοιχεία από theguardian.com