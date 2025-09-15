newspaper
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025

Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ξεκαθάρισε οριστικά πλέον η διαδοχή της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ. Ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών, δημιουργώντας μάλιστα τις βάσεις ώστε και τα δικά του παιδιά να αναλάβουν αργότερα τα ηνία σε περίπτωση που επιλέξουν να ασχοληθούν με τον όμιλο.

Η μάχη για την αυτοκρατορία στις εφημερίδες και την τηλεόραση βρέθηκε στο προσκήνιο το περασμένο φθινόπωρο

Σε μια πολύπλοκη συμφωνία διακανονισμού που ανακοινώθηκε τόσο από τη Fox όσο και από τη News Corporation, ολοκληρώνεται μακρά νομική διαμάχη και πλέον τα αδέλφια του Λάχλαν – οι μεγαλύτερες αδελφές Προύντενς και Ελίζαμπεθ και ο μικρότερος αδελφός Τζέιμς – θα πουλήσουν το μερίδιό τους στην αυτοκρατορία για συνολικά περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Επίσης δεν θα έχουν κανένα περαιτέρω μερίδιο ή συμμετοχή σε καμία από τις δύο εταιρείες.

Η συμφωνία διασφαλίζει την κληρονομιά του 94χρονου σήμερα Ρούπερτ Μέρντοχ ως ιδρυτή της πιο ισχυρής αυτοκρατορίας μέσων ενημέρωσης στον κόσμο με συντηρητικό προσανατολισμό. Τα αδέλφια του που αποχώρησαν από το σχήμα θεωρούνταν πιο μετριοπαθή πολιτικά.

Η αυτοκρατορία

Ο Μέρντοχ είναι μέσω της News Corp ιδιοκτήτης εκατοντάδων τοπικών, εθνικών και διεθνών εκδοτικών οίκων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας με τις εφημερίδες The Sun και The Times, της Αυστραλίας με τις The Daily Telegraph, Herald Sun και The Australian, τις ΗΠΑ με τη The Wall Street Journal και τη New York Post, του εκδοτικού οίκου HarperCollins και των τηλεοπτικών καναλιών Sky News Australia και Fox News μέσω της Fox Corporation.

Ηταν επίσης ιδιοκτήτης του δικτύου Sky μέχρι το 2018, της 21st Century Fox (μέχρι το 2019) και της News of the World που δεν βρίσκεται πια σε λειτουργία.

Η δικαστική διαμάχη

Η συμφωνία τερματίζει την οικογενειακή διαμάχη για το ποιος θα ελέγχει έναν από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους ομίλους μέσων ενημέρωσης και θέτει τέλος στα ερωτήματα διαδοχής εντός της οικογένειας Μέρντοχ μετά τον θάνατο του πατριάρχη της.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα παιδιά του Ρούπερτ, Τζέιμς Μέρντοχ Ελίζαμπεθ Μέρντοχ και Προύντενς ΜακΛίοντ, θα πουλήσουν τις προσωπικές τους συμμετοχές στη Fox και τη News Corp σε διάστημα έξι μηνών.

Με βάση την επίσημη ανακοίνωση τα παιδιά θα λάβουν μετρητά από την πώληση περίπου 16,9 εκατομμυρίων μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατηγορίας Β της Fox Corp και περίπου 14,2 εκατομμυρίων μετοχών κοινών μετοχών κατηγορίας Β της News Corp.

Επίσης θα δημιουργηθεί νέο οικογενειακό καταπίστευμα προς όφελος του Λάχλαν Μέρντοχ και των μικρότερων αδελφών του Γκρέις και Κλόε Μέρντοχ, τα οποία είναι παιδιά του Ρούπερτ από τον γάμο του με τη Γουέντι Ντενγκ Μέρντοχ. Αυτό το καταπίστευμα, αξίας περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα κατέχει το 36% των κοινών μετοχών κατηγορίας Β της Fox και το 33% των μετοχών κατηγορίας Β της News Corp, σύμφωνα με το Reuters.

Η μάχη για την αυτοκρατορία στις εφημερίδες και την τηλεόραση βρέθηκε στο προσκήνιο το περασμένο φθινόπωρο σε δικαστήριο της Νεβάδα. Ο Μέρντοχ είχε προσπαθήσει να αλλάξει τους όρους του οικογενειακού καταπιστεύματος, το οποίο δημιουργήθηκε μετά το διαζύγιό του το 1999 από τη δεύτερη σύζυγό του, Αννα. Σύμφωνα με το αρχικό καταπίστευμα, οι μετοχές με δικαιώματα ψήφου της News Corp και της Fox θα μεταβιβάζονταν μετά τον θάνατό του στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του Μέρντοχ – την Προύντενς, την Ελίζαμπεθ, τον Λάχλαν και τον Τζέιμς.

Ο Μέρντοχ ανησυχούσε ότι τρεις από τους κληρονόμους του, ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς, θα μπορούσαν να κινηθούν για να εκδιώξουν τον Λάχλαν, ο οποίος είναι εκτελεστικός πρόεδρος της Fox και πρόεδρος της News Corp.

Ο Μέρντοχ είχε προτείνει τροποποίηση στο καταπίστευμα που θα εμπόδιζε οποιαδήποτε παρέμβαση από τα αδέλφια του Λάχλαν τα οποία είναι πιο μετριοπαθή πολιτικά σχολίαζαν οι «New York Times». Ομως το δικαστήριο απέρριψε την προσπάθεια αυτή, κρίνοντας ότι οι Ρούπερτ και Λάχλαν είχαν ενεργήσει «κακή τη πίστει», σύμφωνα με την απόφαση, επιδιώκοντας να τροποποιήσουν το καταπίστευμα. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε νέο γύρο συνομιλιών για συμβιβασμό, ο οποίος φαίνεται ότι τελικά κατέληξε σε αποτέλεσμα.

Λάχλαν ο αναρριχητής

Ως φανατικός αναρριχητής, ο Λάχλαν Μέρντοχ γνωρίζει ένα-δυο πράγματα για τη σημασία της σταθεροποίησης σε επικίνδυνα εδάφη. Μετά την πιο δύσκολη ανάβαση της ζωής του – την άνοδο στην κορυφή της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του πατέρα του – έχει επιτέλους εξασφαλίσει τη θέση του στην κορυφή, σχολίαζε για αυτόν ο βρετανικός «Guardian».

Η επίτευξη της συμφωνίας με τα αδέλφια του μπορεί να φαίνεται σαν φινάλε χωρίς έντονο σασπένς για μια μεγάλη οικογενειακή κόντρα η οποία ενέπνευσε ακόμη και τη δημιουργία σίριαλ στην τηλεόραση.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, σηματοδοτεί μια νίκη για τα τρία αδέρφια του Λάχλαν, τα οποία θα λάβουν πολύ υψηλότερο ποσό από ό,τι τους προσφερόταν προηγουμένως. Το εξασφάλισαν αυτό αφού κέρδισαν δικαστική υπόθεση υψηλού προφίλ, αντιτιθέμενοι σε τολμηρή προσπάθεια του Ρούπερτ και του Λάχλαν να τους διαγράψουν ουσιαστικά από το οικογενειακό καταπίστευμα που ελέγχει τις επιχειρήσεις του Μέρντοχ, τη Fox Corporation και τη News Corp. με βάση τις πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας.

Το ύψος του ποσού βέβαια μάλλον δεν ήταν το μοναδικό κριτήριο, αφού τα αδέλφια Μέρντοχ θα προσθέσουν τα χρήματα του διακανονισμού στα δισεκατομμύρια που έχουν ήδη κληρονομήσει από τον πατέρα τους.

Ο Λάχλαν θα πρέπει τώρα να διαχειριστεί τις επιχειρήσεις και την πολιτική τους θέση εν μέσω της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς να εξισορροπήσει αυτές τις πιέσεις είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον κληρονόμο της μεγάλης δυναστείας μέσων μαζικής ενημέρωσης.

